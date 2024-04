(Alliance News) - BHP Group Ltd a confirmé jeudi qu'il avait offert de racheter le groupe minier Anglo American PLC dans le cadre d'un accord portant sur l'ensemble des actions et évaluant le mineur basé à Londres à 31,1 milliards de livres sterling.

Ce dernier développement intervient après qu'Anglo American ait déclaré plus tôt jeudi qu'il examinait une offre d'achat de BHP, qui a maintenant jusqu'au 22 mai pour faire une offre ferme pour Anglo American.

Les actions d'Anglo American étaient en hausse de 12 % à 2 463,00 pence l'unité à Londres tôt jeudi, ce qui donne à la société une capitalisation boursière de 32,64 milliards de livres sterling. Elles étaient également en hausse de 16 % à 595,00 ZAR à Johannesburg.

BHP était en baisse de 3,4 % à 2 283,00 pence à Londres, pour une capitalisation boursière de 115,31 milliards de livres sterling. Ils ont baissé de 3,5% à 545,52 ZAR à Johannesburg. Elles avaient clôturé en baisse de 0,6 % à 45,23 AUD à Sydney jeudi.

BHP, dont le siège est à Melbourne, a déclaré que son offre non sollicitée, non contraignante et conditionnelle permettrait aux actionnaires d'Anglo American de recevoir 0,7097 action BHP pour chaque action qu'ils détiennent dans Anglo American. BHP a présenté son offre au conseil d'administration d'Anglo American mardi dernier.

Dans le cadre de l'opération proposée, BHP souhaite qu'Anglo American se sépare d'Anglo American Platinum Ltd et de Kumba Iron Ore Ltd en Afrique du Sud.

Sur la base des cours de clôture du marché mardi de cette semaine, soit le dernier jour de négociation avant la publication de l'accord, l'offre représente une valeur totale d'environ 25,08 livres sterling par action Anglo American, dont 4,86 livres sterling en actions Anglo American Platinum et 3,40 livres sterling en actions Kumba, ce qui valorise Anglo American à 31,1 milliards de livres sterling, a déclaré BHP. La prime sur la valeur de marché implicite des actifs non cotés d'Anglo American est d'environ 31 %.

Le projet de fusion est soumis à une vérification préalable de BHP sur Anglo American, qui s'est vu offrir une vérification préalable réciproque sur BHP.

"En plus de permettre aux actionnaires d'Anglo American de réaliser une prime immédiate et substantielle par rapport à la valeur actuelle de leurs actions Anglo American, la fusion apporterait une valeur continue supplémentaire aux actionnaires d'Anglo American", a déclaré BHP.

La combinaison réunirait les forces de BHP et d'Anglo American dans une structure optimale, a déclaré BHP.

L'entité combinée se concentrera sur le minerai de fer et le charbon métallurgique, ainsi que sur les matières premières d'avenir, notamment la potasse et le cuivre.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

