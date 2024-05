(Alliance News) - BHP Group Ltd a demandé une prolongation de la date limite de mercredi pour son offre de rachat de l'entreprise minière Anglo American PLC.

La semaine dernière, la troisième proposition de rachat de 34 milliards de livres sterling du mineur basé à Melbourne a été rejetée par Anglo American, dont le siège est à Londres.

BHP a proposé 0,8860 action BHP pour chaque action Anglo.

Les actions de BHP s'échangeaient en hausse de 1,0 % à 2 358,33 pence l'unité à Londres mercredi matin, tandis qu'Anglo American était en baisse de 0,8 % à 2 537,50 pence l'unité. La capitalisation boursière de BHP est de 119,31 milliards de livres sterling, tandis que celle d'Anglo American est de 33,93 milliards de livres sterling.

Anglo American a rejeté l'offre en déclarant qu'elle comportait la même "structure très complexe" que les offres précédemment rejetées le 26 avril et le 13 mai, ainsi qu'un risque pour la valeur actionnariale.

L'offre globale de BHP exigeait également qu'Anglo American se désengage de ses activités en Afrique du Sud et réalise deux scissions de ses participations dans Anglo American Platinum Ltd et Kumba Iron Ore Ltd.

"L'obligation de procéder à deux scissions simultanées de sociétés cotées en bourse parallèlement à une offre publique d'achat et la nature interconditionnelle des trois transactions sont sans précédent et, à la suite d'une offre publique d'achat, il faudrait obtenir des approbations et des conditions matérielles supplémentaires, en particulier en Afrique du Sud", a déclaré Anglo American.

Le délai accordé à BHP pour répondre à ses préoccupations et présenter une offre révisée a ensuite été prolongé jusqu'au 29 mai.

Toutefois, BHP estime qu'une nouvelle prolongation est désormais nécessaire pour permettre un engagement plus poussé sur sa proposition.

Au cours de la semaine écoulée, BHP s'est efforcée de répondre aux préoccupations exprimées et a proposé une série de mesures socio-économiques pour remédier aux problèmes d'incertitude liés à la structure de transition proposée.

La société a également indiqué qu'elle était disposée à discuter d'une indemnité de rupture inversée, payable par BHP, au cas où elle ne parviendrait pas à obtenir les approbations réglementaires et antitrust.

L'offre de BHP prévoit toujours la distribution aux actionnaires des participations d'Anglo American dans les deux sociétés, mais BHP a présenté un plan visant à maintenir les niveaux d'emploi d'Anglo American en Afrique du Sud et à fournir des fonds pour soutenir la formation et les engagements caritatifs pendant une période de trois ans.

BHP a l'intention de maintenir sa cotation à la bourse de Johannesburg avec une pondération d'environ 5 %.

Le délai actuel prévoit qu'une offre ferme de BHP sur Anglo doit être faite avant mercredi à 17 heures.

Au début du mois, pour contrer l'approche de BHP, Anglo a dévoilé une nouvelle stratégie "radicale" qui lui permettra de conserver ses actifs dans le domaine du cuivre et du minerai de fer, tout en se débarrassant de ses activités dans le domaine du platine et des diamants.

