BHP s'est efforcé de trouver un terrain d'entente avec Anglo American mardi dans les discussions sur son offre de rachat, sans faire de nouvelles concessions à l'approche de la date limite à laquelle le plus grand exploitant minier du monde doit soumettre une offre contraignante, ont déclaré cinq sources.

Anglo a accordé à son grand rival une extension d'une semaine, jusqu'à 1600 GMT mercredi, de son délai initial du 22 mai pour soumettre une offre contraignante, après avoir rejeté une troisième proposition de rachat qui avait été rejetée comme étant difficile à exécuter. Elle a accepté d'engager des discussions avec BHP afin d'aplanir les difficultés liées à la structure de l'opération.

La dernière offre de BHP évalue Anglo à 29,34 livres par action, soit 38,6 milliards de livres (49,38 milliards de dollars), à condition qu'Anglo dissocie ses actifs sud-africains de platine et de minerai de fer (Anglo American Platinum et Kumba Iron Ore).

Reuters s'est entretenu avec cinq des vingt principaux investisseurs d'Anglo qui ont eu des entretiens avec BHP après le rejet de sa troisième offre. Les investisseurs ont déclaré que BHP maintenait pour l'instant qu'elle ne modifierait pas la valeur et la structure de l'opération.

Anglo maintient sa position, à savoir que l'offre n'est pas assez convaincante et que la structure proposée par BHP est difficile à mettre en œuvre et érode la valeur, ont déclaré les sources.

"Anglo discute avec BHP, mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une simple manœuvre pour pouvoir dire qu'il a essayé, ou d'une tentative sincère d'aboutir à quelque chose", a déclaré Ian Woodley, gestionnaire de portefeuille chez Old Mutual. "BHP a déclaré qu'elle ne changerait pas sa structure et qu'elle ne pouvait pas ou ne voulait pas reprendre Anglo en l'état, car la séparation d'Amplats et de Kumba deviendrait alors trop compliquée.

BHP et Anglo ont refusé de faire des commentaires.

Anglo a elle-même présenté un plan de cession de ses unités moins rentables de charbon, de nickel, de diamant et de platine, afin de se concentrer sur l'augmentation de la production de cuivre à plus d'un million de tonnes en dix ans.

Les actions d'Anglo à Londres ont clôturé en baisse de 2,1 % à 25,58 livres, soit une décote d'environ 15 % par rapport à la dernière offre de BHP.

Certains investisseurs ont déclaré qu'ils auraient préféré que BHP propose d'acheter l'ensemble de la société et de se séparer ensuite des actifs dont elle ne veut pas.

"Nous avons demandé à BHP, si vous pensez qu'il est si facile (de scinder les actifs sud-africains), pourquoi vous n'achetez pas la société dans son intégralité", a déclaré un investisseur. "Ils ne peuvent pas vraiment répondre à cette question, ils se contentent de dire que ce n'est pas conforme à leur stratégie.

Un autre investisseur a déclaré avoir demandé au PDG de BHP, Mike Henry, s'il ne craignait pas de compromettre l'opération en raison du refus de céder les actifs sud-africains, qui représenteraient moins de 10 % de l'ensemble de son portefeuille, si la transaction aboutissait.

M. Henry a répondu qu'il prenait également en considération les réactions de ses investisseurs, qui l'ont mis en garde contre une modification de la structure ou un nouveau relèvement de l'offre.

Une source au fait du dossier a déclaré qu'Anglo n'allait pas obtenir de concessions supplémentaires de la part de BHP.

BHP considère son offre comme "très généreuse, surtout si vous imaginez qu'il y a beaucoup de synergies", a ajouté la source.

Une autre source a déclaré qu'Anglo pourrait repousser la date limite à laquelle BHP doit soumettre son offre si les positions des deux parties évoluaient. (1 $ = 0,7817 livre) (Reportage de Felix Njini et Clara Denina, édition de Veronica Brown et Sharon Singleton)