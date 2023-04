De Beers, propriété d'Anglo American, brille ; les réservations d'Unite augmentent

(Alliance News) - Les actions à Londres sont restées stables mercredi, l'accent étant mis sur les chiffres de l'inflation américaine dans l'après-midi, avant la publication des minutes des réunions des banques centrales plus tard.

Les données sur l'inflation américaine pour le mois de mars seront publiées à 13h30 BST. Les marchés s'attendent à ce que le taux d'inflation annuel diminue à 5,2% de 6,0%, selon FXStreet. Par rapport au mois précédent, les prix à la consommation devraient augmenter de 0,4 %, contre 0,5 % en février.

L'inflation de base - excluant les aliments et l'énergie - devrait toutefois augmenter à 5,6 % par an, contre 5,5 % en février.

Le compte-rendu de la réunion du Comité fédéral de l'open market sera également publié à 19h00 BST.

"Les minutes de la Fed de ce soir pourraient également proposer un aperçu utile des discussions de la précédente réunion de la Fed, alors que le système bancaire américain subissait d'importantes turbulences en raison de l'effondrement de Silicon Valley et de Signature Bank", a déclaré Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

"Les minutes d'aujourd'hui devraient également être instructives quant au sérieux avec lequel l'option d'une pause sur les taux a été discutée, et si en empruntant cette voie, la Fed a envoyé un signal qu'elle était plus préoccupée par la situation actuelle que les marchés ne l'auraient souhaité", a ajouté M. Hewson.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, les ventes de diamants du troisième cycle d'Anglo American De Beers ont été conformes aux attentes, notant les perspectives positives de la demande des consommateurs. Hikma Pharmaceuticals a nommé son responsable des produits injectables, Riad Mishlawi, au poste de PDG à partir de septembre.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 3,0 points à 7 782,72

Hang Seng : en baisse de 0,7 % à 20 333,77

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,6% à 28 082,70

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,5 % à 7 343,90

DJIA : clôture en hausse de 98,27 points, 0,3%, à 33 684,79

S&P 500 : clôture peu modifiée à 4 108,94

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,4% à 12 031,88

EUR : en hausse à 1,0935 USD (1,0914 USD)

GBP : hausse à 1,2443 USD (1,2427 USD)

USD : hausse à 133,83 JPY (133,61 JPY)

Or : hausse à 2 018,15 USD l'once (2 002,83 USD)

(Brent : en hausse à 85,75 USD le baril (85,22 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

10:00 EDT Annonce des taux d'intérêt au Canada

14:00 BST Royaume-Uni Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, s'exprime

07:00 EDT US MBA enquête hebdomadaire sur les demandes de prêts hypothécaires

08:30 EDT US CIP

09:10 EDT Fed Richmond Thomas Barkin, président de la Fed, prend la parole

14.00 EDT Compte-rendu de la réunion du Federal Open Market Committee

Le président américain Joe Biden tiendra une réunion bilatérale avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak à Belfast mercredi, après être arrivé en Irlande du Nord mardi soir dans le cadre d'un voyage historique de quatre jours sur l'île d'Irlande. Les dirigeants des principaux partis politiques d'Irlande du Nord auront l'occasion de s'entretenir avec M. Biden avant qu'il ne prononce un discours sur le nouveau campus de Belfast de l'université d'Ulster, d'une valeur de 350 millions de livres sterling. L'assemblée de partage des pouvoirs de Stormont, créée dans le cadre de l'accord de paix, ne fonctionne pas actuellement en raison des protestations du DUP, le principal parti unioniste d'Irlande du Nord, au sujet des accords commerciaux post-Brexit. Toutefois, la Maison Blanche a indiqué qu'il n'y aurait pas de réunion de groupe officielle avec les dirigeants. S'adressant aux journalistes avant son départ, Joe Biden a déclaré que sa priorité absolue était de "s'assurer que les accords irlandais et l'accord de Windsor restent en place, afin de maintenir la paix".

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Jefferies réduit EnQuest à "hold" (acheter) - objectif de prix 20 (27) pence

Jefferies ramène Tullow Oil à "underperform" (conserver) - objectif de cours de 25 (40) pence

Credit Suisse fait passer Entain à 'neutre' - objectif de cours 1.390 pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Le fournisseur de logements pour étudiants Unite a fait le point sur les transactions trimestrielles de son fonds UK Student Accommodation Fund et de sa coentreprise London Student Accommodation. Pour l'année universitaire 2023/24, il a noté de "forts progrès" dans les réservations, avec 90% des chambres déjà vendues. "Les réservations sont nettement en avance sur les cycles de vente récents, ce qui reflète la forte demande des étudiants nouveaux et existants, ainsi que les nouveaux accords de nomination avec les universités", a déclaré le directeur général Richard Smith. Ces progrès renforcent sa confiance dans une croissance des loyers de 6 à 7 % pour la période, a déclaré Unite. Il a noté que l'offre de logements étudiants construits à cet effet "ne peut pas suivre le rythme" de la demande croissante, et que les propriétaires de maisons à occupation multiple quittent également le secteur. La valeur du portefeuille immobilier de l'USAF est restée inchangée à périmètre constant au cours du trimestre, à 2,89 milliards de livres sterling au 31 mars. Le portefeuille de LSAV était évalué à 1,92 milliard de livres sterling, soit une légère baisse de 0,1 % à périmètre constant au cours du trimestre. "L'évolution de la valeur au cours du trimestre est due à une croissance accrue des loyers et à des augmentations compensatoires des rendements immobiliers", a expliqué Unite.

Anglo American a annoncé la valeur des ventes de diamants bruts pour De Beers au cours du troisième cycle de vente de l'année. La valeur des ventes est passée de 497 millions d'USD au cours du deuxième cycle à 540 millions d'USD. Toutefois, les ventes ont diminué par rapport aux 566 millions USD du troisième cycle de 2022. Le troisième cycle s'est déroulé du 27 mars au 11 avril. "Les ventes ont été conformes aux attentes et nous continuons à observer des tendances positives encourageantes dans la demande des consommateurs pour les bijoux en diamant, notamment en Chine où nous commençons à voir des signes de reprise de la confiance des consommateurs suite à l'assouplissement des restrictions de voyage", a déclaré Al Cook, PDG de De Beers.

ENTREPRISES - FTSE 250

Hikma Pharmaceuticals a nommé Riad Mishlawi au poste de directeur général. Mishlawi deviendra PDG à partir du 1er septembre et est actuellement président de la division Injectables de Hikma. Said Darwazah, directeur général par intérim, se retirera et reprendra son rôle de président exécutif. "Le conseil d'administration a estimé que Riad était le candidat idéal, un opérateur exceptionnel qui a fait ses preuves en matière d'exécution et de livraison et qui a une excellente compréhension de notre activité et de l'industrie en général", a déclaré Said Darwazah.

AUTRES ENTREPRISES

De La Rue a déclaré avoir souffert de la baisse de la demande de billets de banque, qui a atteint son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. Elle s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année se terminant le 25 mars soit "inférieur d'un pourcentage moyen à un chiffre aux attentes du marché". De La Rue a déclaré qu'elle voyait des signes de reprise, avec un "nombre significatif de nouveaux appels d'offres activement en cours", bien que le rythme du rebond soit incertain. Plus positivement, elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires de sa division Authentication dépasse les 100 millions de livres sterling pour la première fois au cours du nouvel exercice financier. M. De La Rue a ajouté : "La société est en pourparlers avec ses banques prêteuses en vue d'obtenir un amendement à ses engagements bancaires, reflétant les perspectives révisées et l'augmentation des coûts de financement de la société résultant des taux de base plus élevés de la Banque d'Angleterre".

Central Asia Metals a fait le point sur ses activités du premier trimestre à Kounrad, la production de cuivre ayant augmenté d'une année sur l'autre, passant de 3 024 tonnes à 3 336 tonnes. À Sasa, la production de zinc a chuté de 5 240 tonnes à 4 917 tonnes, tandis que la production de plomb a légèrement baissé de 6 736 tonnes à 6 618 tonnes. Le PDG Nigel Robinson a déclaré que l'entreprise était en bonne voie pour atteindre les objectifs de production annuelle sur les deux sites. En 2023, elle vise une production de cuivre de 13 à 14 000 tonnes, une production de zinc sous forme de concentré de 19 à 21 000 tonnes et une production de plomb sous forme de concentré de 27 à 29 000 tonnes.

DP Eurasia a déclaré que le revenu annuel en 2022 a augmenté de 7,6 % pour atteindre 2,22 milliards TRY, soit environ 115 millions USD, contre 2,06 milliards TRY l'année précédente. Le franchisé principal de Domino's Pizza en Russie, en Turquie, en Azerbaïdjan et en Géorgie a déclaré que le bénéfice après impôt avait chuté de 11 %, passant de 191 millions TRY à 215 millions TRY. Il continue d'évaluer sa présence en Russie, envisageant une cession de ses activités dans le pays, mais note qu'il n'y a aucune certitude quant à l'issue. "En attendant, le groupe continue de limiter les investissements en Russie et se concentre sur l'optimisation de la couverture des magasins existants. À l'horizon 2023, le groupe s'attend à ce que la dynamique d'ouverture de magasins se poursuive en Turquie, offrant "une nouvelle année de forte expansion du réseau". Elle s'attend à maintenir la dynamique des ventes organiques et des ventes à périmètre constant, avec une croissance des ventes de 18 % dans les activités poursuivies au cours des 11 premières semaines de l'année. Cependant, elle note que le contexte macroéconomique et le risque d'inflation peuvent affecter les niveaux de croissance globaux.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

