Les sidérurgistes japonais ont fait part aux autorités australiennes de leur crainte que le groupe BHP ne devienne trop dominant dans l'approvisionnement mondial en charbon à coke s'il poursuit son rachat d'Anglo American.

L'Australie est le premier exportateur mondial de charbon à coke et le principal fournisseur du Japon, dont elle représente environ 60 % des importations. La majeure partie du charbon à coke utilisé dans la fabrication de l'acier provient de l'État du Queensland, où BHP et Anglo American sont les deux plus grands producteurs.

Les préoccupations des sidérurgistes concernant le pouvoir de BHP sur le marché du charbon à coke pourraient faire dérailler l'accord si le géant australien revient avec une offre révisée pour Anglo American, après avoir été rabroué avec une offre de 39 milliards de dollars le mois dernier.

"BHP détient déjà une part importante de l'offre de charbon cokéfiable dur de haute qualité sur le marché maritime, et nous prendrons des mesures pour garantir qu'une oligopolisation accrue n'entravera pas une formation saine des prix et une offre stable", a déclaré un porte-parole de JFE Steel, refusant de préciser les mesures qu'il pourrait prendre.

Des représentants des sidérurgistes japonais ont rencontré des fonctionnaires du gouvernement du Queensland et ont tiré la sonnette d'alarme : si l'accord se concrétisait, les mines de charbon à coke de première qualité du bassin de Bowen, dans l'État, seraient concentrées entre les mains de BHP, ont déclaré deux personnes au fait des négociations.

Le groupe combiné contrôlerait 44 millions de tonnes, soit environ 13 % du marché maritime du charbon à coke, selon les données du consultant Wood Mackenzie. Ce résultat intervient alors même que la production de BHP a chuté après la vente de certaines mines au cours des dernières années.

"D'une manière générale, nous sommes opposés à l'union (BHP-Anglo), car elle donnerait naissance à un fournisseur détenant une énorme part de marché, en particulier sur le marché du charbon à coke dur", a déclaré une source chez un sidérurgiste japonais, ajoutant qu'il suivait de près l'évolution de la situation.

"Pour notre part, nous ne voudrions pas que BHP rachète Anglo et acquière ainsi un plus grand pouvoir de concurrence sur les prix.

Cameron Dick, vice-premier ministre et trésorier du Queensland, a déclaré que BHP devrait veiller à ce que son charbon reste compétitif, sous peine de perdre le soutien du gouvernement de l'État. "Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients japonais et sommes conscients de leurs préoccupations", a déclaré M. Dick à Reuters.

"BHP doit expliquer aux sidérurgistes japonais et au marché en général comment elle garantira la compétitivité de l'approvisionnement en charbon sidérurgique", a-t-il ajouté.

BHP a refusé de commenter cet article, mais a déclaré que l'expansion du charbon à coke de haute qualité était l'un des principaux moteurs de son inclinaison pour Anglo.

Anglo American s'est refusé à tout commentaire.

CHARBON À COKE

La Commission japonaise du commerce équitable est habilitée à enquêter sur une transaction entre BHP et Anglo American et pourrait bloquer l'opération si elle estimait qu'elle porterait préjudice aux entreprises japonaises, ont déclaré deux avocats spécialisés dans les questions d'antitrust à Tokyo.

Toutefois, si l'opération était jugée anticoncurrentielle, la commission demanderait probablement à BHP d'offrir une solution, qui pourrait inclure la cession du charbon, a déclaré l'un des deux avocats. Ils ont tous deux refusé d'être nommés en raison du caractère sensible de la question.

La Fair Trade Commission a refusé de dire si elle avait reçu une demande d'examen de l'accord entre BHP et Anglo.

À l'instar de JFE, Kobe Steel a déclaré qu'il surveillait de près l'opération proposée et l'augmentation potentielle du pouvoir de marché de BHP. Nippon Steel n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

L'une des principales préoccupations des sidérurgistes est que BHP a souligné qu'elle n'investirait pas pour accroître sa production dans le Queensland après que l'État a augmenté les redevances sur le charbon sans consulter l'industrie, a déclaré à Reuters une source au fait de la question.

Le PDG de BHP, Mike Henry, a déclaré l'année dernière que l'entreprise "n'investira plus de fonds de croissance dans le Queensland dans les conditions actuelles".

Les mines Moranbah North et Grosvenor d'Anglo sont en fait une extension de la mine Goonyella de BHP, qui produit un type de charbon prisé par le Japon et l'Inde.

Les Japonais sont confrontés à la concurrence croissante de l'Inde pour ce type de charbon. BHP envoie déjà 40 % de son charbon à coke en Inde et s'attend à ce que la demande du pays pour cet ingrédient sidérurgique double d'ici la fin de la décennie, a déclaré la directrice financière Vandita Pant en mars.

Le Japon pourrait faire pression sur les autorités antitrust d'autres juridictions pour bloquer une transaction s'il estime qu'elle aura un impact sur la compétitivité du marché mondial de la cokéfaction, comme il l'a fait lorsque BHP a fait une offre pour son rival Rio Tinto, spécialisé dans le minerai de fer, en 2007, a déclaré l'un des avocats.

Le Queensland pourrait également compliquer l'opération.

"Le transfert d'actifs miniers dans le Queensland est soumis à un certain nombre d'approbations du gouvernement de l'État. Aucune société de ressources ne devrait considérer ces approbations comme acquises", a déclaré le trésorier Dick.