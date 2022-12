FERMETURE DU MARCHÉ DE LONDRES : Fin plate de la semaine pré-festive à Londres

(Alliance News) - Le FTSE 100 a clôturé à plat lors d'une séance écourtée vendredi, mais a connu une semaine positive dans l'ensemble.

L'indice des actions des grandes capitalisations londoniennes a clôturé en hausse de 3,73 points, soit 0,1%, à 7 473,01, et a augmenté de 1,9% cette semaine.

"À moins que les marchés américains ne parviennent à sauver la situation cet après-midi, la fin de l'année s'annonce plutôt aigre pour les actions. Dans une année aussi difficile pour les actions, c'est un exploit pour le FTSE 100 de terminer pour Noël plus ou moins plat pour l'année jusqu'à présent, alors que d'autres ont souffert beaucoup plus", a déclaré Chris Beauchamp de IG.

L'indice FTSE 100 est en baisse de 0,4 % depuis le début de l'année.

Pendant ce temps, le FTSE 250 a terminé en hausse de 68,01 points, soit 0,4 %, à 18 830,08 vendredi, clôturant la semaine en hausse de 1,3 %, tandis que l'AIM All-Share a clôturé en hausse de 3,95 points, soit 0,5 %, à 830,13, terminant la semaine en hausse de 0,9 %.

Le Cboe UK 100 a clôturé en hausse de 0,1% à 747,36, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,6% à 16 298,96, et le Cboe Small Companies a clôturé en hausse de 0,5% à 13 054,55.

La Bourse de Londres a fermé prématurément à 1230 GMT vendredi pour la période des fêtes. Elle sera fermée lundi et mardi, avant de rouvrir mercredi.

Dans les actions européennes vendredi à 1230 GMT, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,2%.

Les marchés financiers des États-Unis, de la France et de l'Allemagne seront fermés lundi, et les échanges reprendront mardi.

Les actions à New York ont été appelées à une ouverture en hausse à la clôture des marchés boursiers de Londres, avec le DJIA appelé en hausse de 0,2% et l'indice S&P 500 et le Nasdaq Composite appelés tous deux en hausse de 0,1%.

"Les futures sur indices américains ont repris du poil de la bête après le grand plongeon de jeudi, qui a effacé les gains réalisés en début de semaine. Nous avons l'indice des prix PCE de base à venir aujourd'hui pour aider à relever le sentiment. Mais si l'indicateur d'inflation préféré de la Fed ne montre pas une baisse similaire à celle de l'IPC, les marchés resteront probablement sous pression", a déclaré Fawad Razaqzada de City Index et FOREX.com.

La lecture mensuelle des dépenses personnelles de consommation des États-Unis est attendue à 1330 GMT.

Selon le consensus cité par FXStreet, les PCE devraient baisser à 4,7 % en novembre, contre 5 % en octobre, et rester inchangées sur une base mensuelle à 0,2 %.

Publié plus tôt ce mois-ci, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 7,1 % en novembre, ralentissant par rapport à 7,7 % en octobre.

Le dollar a connu un panorama mitigé contre les principales devises avant la publication des données sur l'inflation PCE.

La livre sterling était cotée à 1,2064 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, contre 1,2028 USD à la clôture jeudi. L'euro s'est négocié à 1,0615 USD, en hausse par rapport à 1,0599 USD. Par contre, contre le yen, le dollar était coté à 132,72 JPY, en hausse par rapport à 132,32 JPY.

Dans les matières premières, l'or était coté à 1 798,25 USD l'once vendredi à la mi-journée, contre 1 796,92 USD jeudi soir.

Les minières ont terminé la séance écourtée de négociation d'actions en hausse, avec Anglo American en hausse de 1,2%, Rio Tinto en hausse de 1,2% et Endeavour en hausse de 0,7%.

Le pétrole Brent s'est établi à 82,67 USD le baril, stable par rapport à 82,69 USD. Mais le prix reste élevé. À la clôture du marché londonien vendredi dernier, il était coté à 78,82 USD.

Selon un vice-premier ministre russe, Moscou pourrait réduire sa production de pétrole jusqu'à 7 % au début de 2023, suite à un plafonnement des prix du pétrole convenu par les pays occidentaux.

"Au début de l'année prochaine, nous pourrions procéder à une réduction de 500 000 à 700 000 barils par jour. Pour nous, cela représente environ 5 à 7 %", a déclaré Alexander Novak, responsable de la politique énergétique de Moscou, selon les agences de presse russes.

Il a ajouté que la Russie ne fournira pas de pétrole aux pays qui appliquent un plafonnement des prix dans le cadre des mesures punitives prises à l'encontre de Moscou suite à son offensive en Ukraine.

"Certains acteurs du marché donnent plus de poids aux risques d'approvisionnement pour la nouvelle année, au-delà de la réduction estimée à 1 million de barils par jour due aux sanctions de l'UE et aux effets du plafonnement des prix du G7", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

"Mais rien de tel que la Russie pour sonner les fêtes de fin d'année, alors que les États-Unis sont recouverts d'un vortex polaire. Le timing ostensible n'est pas non plus passé inaperçu auprès des négociants en pétrole, de sorte que la réaction aux menaces russes a été modérée", a-t-il ajouté.

Une tempête hivernale "unique en son genre" avec des températures aussi basses que moins 40 degrés Fahrenheit a provoqué le chaos des voyages de Noël aux États-Unis jeudi, avec des milliers de vols annulés et des autoroutes majeures fermées. Des milliers de vols ont été annulés et les autoroutes ont été fermées. Une neige abondante et des vents hurlants ont bouleversé les plans de vacances à l'une des périodes les plus chargées de l'année, alors qu'un énorme front froid est descendu de l'Arctique et a gelé le centre du pays.

Dans l'indice FTSE 250 de Londres, l'investisseur immobilier Shaftesbury a gagné 2,3 %.

Ceci malgré la nouvelle que l'organisme britannique de surveillance de la concurrence a ouvert une enquête sur sa fusion avec Capital & Counties.

L'autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré qu'elle examinait si une fusion entre les deux sociétés entraînerait "une diminution substantielle de la concurrence sur un ou plusieurs marchés au Royaume-Uni".

La CMA a déclaré que l'enquête sur la fusion a une date limite du 22 février pour sa décision de phase 1.

Capital & Counties a clôturé en hausse de 2,4 %.

Sur l'AIM, Gfinity a plongé de 42 %, la société de services de jeux et de sports électroniques ayant annoncé des résultats annuels décevants.

Pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin, elle a déclaré que la perte avant impôts s'est légèrement élargie à 4,2 millions de GBP, contre 4,1 millions de GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires a chuté de 7,0 %, passant de 5,7 millions de GBP à 5,3 millions de GBP.

Pour l'avenir, Gfinity a déclaré que les secteurs de l'e-sport et des jeux continuent de croître, faisant partie d'un changement systématique de l'industrie des médias vers le contenu numérique, en streaming et lié aux jeux.

Le calendrier économique de la semaine prochaine est calme. Lundi, il y aura un discours du gouverneur de la Banque du Japon, M. Kuroda, avec une série de données japonaises le mardi et d'autres à suivre le mercredi.

Il n'y a pas d'événements prévus dans le calendrier des entreprises britanniques la semaine prochaine.

