MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 0,1% à 8 242,90

Hang Seng : en baisse de 1,4 % à 18 555,32

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,8% à 38 556,87

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 1,3 % à 7 665,60

DJIA : clôture en baisse de 216,73 points, 0,6%, à 38 852,86

S&P 500 : clôture en légère hausse à 5 306,04

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,6% à 17 019,88

EUR : en baisse à 1,0853 USD (1,0875 USD)

GBP : baisse à 1,2761 USD (1,2780 USD)

USD : en hausse à JPY157,10 (JPY156,94)

OR : baisse à 2 351,80 USD l'once (2 359,03 USD)

PÉTROLE (Brent) : en hausse à 84,18 USD le baril (83,56 USD)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de mercredi sont encore à venir :

10:00 CEST Masse monétaire de la zone euro

14:00 CEST Indice des prix à la consommation en Allemagne

10:00 CEST Italie confiance des consommateurs

09:00 CEST Espagne ventes au détail

10:00 CEST Suisse indice du sentiment économique

08:55 EDT US Redbook index

10:00 EDT Indice manufacturier de la Fed de Richmond (États-Unis)

L'Allemagne et la France prévoient de stimuler la défense, la sécurité et l'économie européennes, selon des déclarations faites à l'issue d'une visite d'État du président français Emmanuel Macron et de consultations gouvernementales près de Berlin. Dans le contexte d'une situation sécuritaire altérée en Europe, la France et l'Allemagne prévoient de renforcer les capacités de défense européennes. "L'UE doit devenir un véritable acteur géopolitique et un garant de la sécurité capable de répondre aux défis sécuritaires actuels et de renforcer l'ordre international", a déclaré mardi le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité.

CHANGEMENT DE NOTATION DES COURTIERS

Berenberg réduit Mobico Group à "hold" (acheter) - objectif de prix 66 (100) pence

Berenberg relève On The Beach à "acheter" (hold) - objectif de cours 180 pence

ENTREPRISES - FTSE 100

La semaine dernière, Anglo American a rejeté une troisième proposition de rachat de la part de BHP Group Ltd, mais a donné au mineur basé à Melbourne un délai supplémentaire de sept jours pour formaliser une offre. Mercredi, BHP a déclaré : "BHP s'est félicité de cette prolongation, qui lui a donné l'occasion de discuter avec Anglo American de ses préoccupations concernant la proposition de BHP. Depuis la prolongation du délai, BHP a continué à travailler de manière intensive pour répondre à ces questions. Elle a notamment pris plusieurs engagements avec Anglo American et ses conseillers". BHP a déclaré qu'elle avait répondu aux préoccupations d'Anglo American concernant la structure de la transaction proposée et qu'elle était désormais convaincue que les mesures prises constitueraient un moyen viable de résoudre les problèmes soulevés. Elle a ajouté qu'Anglo Platinum et Kumba Iron continueraient à être cotées au JSE.

La présence du groupe Ocado au sein du FTSE 100 devrait prendre fin, une autre entreprise technologique, Darktrace PLC, devant le remplacer dans l'élite, selon les changements indicatifs de l'indice effectués par le FTSE Russell mardi. Les résultats définitifs de la révision de l'indice sont publiés le 5 juin, sur la base des données de la veille. Sur la base des données de clôture de vendredi, l'épicerie et la société de technologie d'entreposage Ocado devraient passer à la trappe du FTSE 100, tandis que la société de gestion de patrimoine St James's Place devrait également être reléguée. Les actions d'Ocado ont chuté de 46 % depuis le début de l'année, tandis que celles de St James's Place ont reculé de 28 %. Darktrace, qui a fait un bond de 60 % cette année, devrait être promu dans l'indice des valeurs sûres. Parallèlement, le constructeur de maisons Vistry est également favori pour la hausse, son action ayant augmenté de 37 % depuis le début de l'année.

ENTREPRISES - FTSE 250

International Distributions Services a accepté une offre de rachat en numéraire de la part d'EP Corporate Group et de J&T, dirigés par Daniel Kretinsky. EP Corporate Group et J&T paieront 360 pence en espèces pour les actions IDS, plus un dividende final et un dividende spécial de 8 pence. IDS a déclaré que son dividende final était de 2 pence, de sorte que la valeur totale de l'offre est de 370 pence par action. Cela valorise IDS à 3,57 milliards de livres sterling. "IDS a le potentiel pour devenir un acteur international de premier plan dans le domaine de la logistique. Le conseil d'administration d'IDS et le Parlement européen sont parfaitement conscients de leurs responsabilités à l'égard d'IDS et, en particulier, de l'héritage unique de Royal Mail et de ses obligations en tant que prestataire universel de services postaux au Royaume-Uni", a déclaré Keith Williams, président du conseil d'administration d'IDS. "Le conseil d'administration d'IDS estime que l'offre d'EP est juste et raisonnable, compte tenu des incertitudes à venir, et qu'elle permet aux investisseurs de réaliser une valeur avec une prime significative."

Pets at Home a annoncé un bénéfice avant impôts de 105,7 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 28 mars, contre 122,5 millions de livres sterling l'année précédente. La société a expliqué que cette baisse était en partie due à une augmentation de 12,4 millions de livres sterling des coûts non sous-jacents. Le chiffre d'affaires est passé de 1,40 milliard de livres sterling à 1,48 milliard de livres sterling. Pets At Home a laissé son dividende final de 8,30 pence par action inchangé annuellement. En ce qui concerne l'avenir, Pets at Home a maintenu ses prévisions de bénéfices avant impôts pour l'exercice 2025, en dépit d'un environnement commercial "modéré". "L'exercice 24 a été une année charnière pour l'entreprise, avec la mise en place de certains éléments clés de notre plateforme de croissance à long terme. Je suis fier des progrès que nous avons réalisés au cours de l'année ; nous avons relancé notre marque, ouvert notre nouveau centre de distribution, construit notre nouvelle plateforme numérique, progressé dans notre programme de développement durable et amélioré notre patrimoine physique. L'entreprise s'est unie avec brio pour relever les défis rencontrés cette année, et nous avons atteint certaines étapes clés de notre stratégie", a déclaré Lyssa McGowan, PDG de l'entreprise.

AUTRES ENTREPRISES

Averon Park a déclaré qu'elle achèterait Foresight Sustainable Forestry Co pour 167 millions de livres sterling. Les actions de Foresight sont évaluées à 97 pence chacune, soit une prime de 33 % par rapport au prix de clôture de 73,0 pence chacune mardi. Richard Davidson, président de Foresight, a déclaré : "L'offre d'Arizona Bidco est faite à un prix qui représente une prime significative par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume des trois derniers mois. Nous pensons que cette offre représente une bonne valeur pour les actionnaires, et c'est pourquoi nous la recommandons. La structure de l'opération signifie que les investisseurs peuvent continuer à participer aux fondamentaux d'investissement convaincants présentés par les secteurs de la sylviculture et du crédit carbone par le biais d'une structure privée."

