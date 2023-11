Anglo American recherche des partenaires au Moyen-Orient et en Afrique pour conclure des accords d'approvisionnement et de distribution d'engrais provenant de son projet minier de plusieurs milliards de dollars dans le nord-est de l'Angleterre, a déclaré un cadre supérieur.

La mine Woodsmith, pour laquelle Anglo American a annoncé une dépréciation de 1,7 milliard de dollars en février, possède le plus grand gisement connu au monde de polyhalite, un minéral naturel contenant des nutriments tels que le potassium, le calcium, le magnésium et le soufre, qu'elle commercialise sous le nom de POLY4.

Jusqu'à présent, ce minéral n'a été produit qu'en petites quantités et son marché n'est pas commercialement prouvé à grande échelle, mais Anglo American affirme que la polyhalite a le potentiel d'améliorer le rendement des cultures de 3 à 5 %.

Tom McCulley, PDG de la division "Crop Nutrients" d'Anglo American, a également prédit que l'augmentation de la population mondiale, les préoccupations liées au changement climatique et l'impact des conditions météorologiques extrêmes sur les terres arables stimuleraient la demande.

"La limite des engrais actuels est qu'ils produisent beaucoup de CO2", a-t-il déclaré.

"Les agriculteurs recherchent un produit biologique et durable. Nous sommes là pour répondre à cette demande".

Anglo a signé des accords de fourniture et de distribution avec cinq entreprises et cherche d'autres partenaires au Moyen-Orient et en Afrique, a déclaré M. McCulley aux journalistes.

Les accords conclus jusqu'à présent incluent le négociant mondial en céréales Archer-Daniels-Midland Co en Amérique du Nord, le groupe agricole allemand BayWa en Europe et la coopérative indienne de développement agricole et forestier (IFFCO), a-t-il précisé.

Le mineur fait également partie d'un programme d'engrais à faible teneur en carbone géré par le plus grand détaillant britannique Tesco, a-t-il ajouté.

S'exprimant lors d'une visite du site de la mine dans le parc national des North York Moors en Grande-Bretagne, il a déclaré que les estimations des analystes selon lesquelles le coût total de la mine s'élèverait à environ 9 milliards de dollars n'étaient pas "trop éloignées", mais il a refusé de donner des détails.

Anglo American, dont la capitalisation boursière est de 34,5 milliards de dollars, a acheté Woodsmith pour 405 millions de livres (497,42 millions de dollars) en 2020, après que l'ancien propriétaire, Sirius Minerals, ait eu du mal à trouver des fonds.

L'objectif est de produire environ 5 millions de tonnes par an au cours des trois premières années, à partir du démarrage prévu en 2027, puis d'augmenter la capacité de production jusqu'à 13 millions de tonnes pour une durée de vie de plus de 40 ans.

Sirius visait une production de 10 millions de tonnes par an au cours de la phase initiale.

Le groupe BHP, le plus grand exploitant minier du monde, est également entré sur le marché des engrais potassiques avec son projet Jansen au Canada, dont la production devrait débuter fin 2026. (1 $ = 0,8142 livre) (Reportage de Clara Denina ; édition de Barbara Lewis)