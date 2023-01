La plainte pour empoisonnement au plomb contre Anglo American fait l'objet d'une audience critique

(Alliance News) - Anglo American PLC a "fermé les yeux" sur la pollution au plomb en Zambie, ont déclaré vendredi les avocats qui militent pour une action collective.

Une audience de certification déterminera si environ 140 000 femmes et enfants empoisonnés au plomb dans la ville de Kabwe, en Zambie, peuvent intenter une action collective contre Anglo American South Africa Ltd.

L'affaire est portée par 12 plaignants représentatifs au nom de la classe.

Les demandeurs sont représentés par Mbuyisa Moleele Attorneys, avec Leigh Day, basé à Londres et expert en recours collectifs, agissant en tant que consultants.

L'audience du tribunal doit durer huit jours et examinera si l'affaire doit être traitée comme un recours collectif.

Les plaignants affirment que les enfants concernés risquent de subir des lésions cérébrales importantes, ainsi qu'une mort prématurée pour certains, en raison des niveaux dangereux de plomb dans le sang. Ceci est dû à la mauvaise gestion présumée des opérations minières qui ont eu lieu sous la surveillance d'Anglo American.

Deux des représentants étaient âgés de moins de deux ans au moment du dépôt de la demande et présentaient des niveaux de plomb dans le sang supérieurs à 100 microgrammes par décilitre, tandis que huit avaient des niveaux de plomb dans le sang supérieurs à 45 microgrammes par décilitre. Ce dernier niveau est celui à partir duquel un traitement médical important est nécessaire.

Des études menées dans la région de Kabwe au cours des 20 dernières années ont également révélé que 80 % des jeunes enfants échantillonnés avaient des niveaux de plomb dans le sang supérieurs à cinq microgrammes par décilitre

Anglo American tente de bloquer le recours collectif, malgré les preuves qu'elle connaissait le risque pour les résidents.

Elle nie toute responsabilité après que Kabwe ait été décrite comme la "ville la plus toxique du monde" par les experts en pollution. Au lieu de cela, elle prétend que cela est dû à une négligence grave de Zambia Consolidated Copper Mines, la société d'État zambienne qui a repris la mine en 1974.

Les études réalisées par les médecins de la mine de Kabwe à la fin des années 1960 et au début des années 1970 contredisent cette affirmation, selon les plaignants. Ces études ont montré que les enfants des environs de la mine souffraient déjà d'un grave empoisonnement au plomb et que le sol des zones locales était fortement pollué par le plomb de la mine.

Les tentatives d'Anglo American de rejeter le recours collectif ont suscité l'intervention dans l'affaire de plusieurs agences des Nations Unies et d'Amnesty International.

Elles affirment que les tentatives d'Anglo American de rejeter l'affaire contredisent ses engagements publics en matière de droits de l'homme.

La politique du groupe Anglo American en matière de droits de l'homme stipule : "Lorsque nous avons causé ou contribué à des impacts négatifs sur les droits de l'homme, nous contribuerons à leur remédiation de manière appropriée."

Le plomb accumulé pendant l'enfance est stocké dans les os et libéré pendant la grossesse, car il traverse le placenta et empoisonne le fœtus.

Il expose également la mère à un risque important d'effets néfastes sur la santé, tels que l'hypertension et les fausses couches. L'Organisation mondiale de la santé et les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies estiment tous deux qu'il n'existe pas de niveau de plomb sans danger.

