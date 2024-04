(Alliance News) - Anglo American PLC a déclaré mardi qu'il était "satisfait" de sa performance de production au cours des trois premiers mois de 2024, maintenant largement ses prévisions pour l'année entière, mais réduisant son objectif de production pour les opérations de diamant.

La société minière basée à Londres a déclaré que la production de cuivre a augmenté de 11% à 198 000 tonnes pour le premier trimestre de 2024, par rapport à 178 000 tonnes au cours de la période correspondante de l'année précédente. Mais la production a chuté de 14 % par rapport aux 229 900 tonnes du quatrième trimestre 2024.

Pour les trois premiers mois, la production de nickel a diminué de 2 %, passant de 9 700 tonnes à 9 500 tonnes en glissement annuel. Sur une base trimestrielle, cependant, la production a baissé de 14 % par rapport à 11 100 tonnes.

La production de diamants au premier trimestre s'est élevée à 6,9 millions de carats, soit une baisse annuelle de 23 % par rapport à 8,9 millions de carats, tandis que la production a chuté de 13 % par rapport aux 7,9 millions de carats du quatrième trimestre.

Anglo American a réduit ses prévisions de production de diamants à une fourchette de 26 à 29 millions de carats, contre 29 à 32 millions précédemment.

La production de charbon pour la fabrication d'acier a augmenté de 7 % au premier trimestre, passant de 3,5 millions de tonnes à 3,8 millions de tonnes en glissement annuel, mais la production a chuté de 21 % par rapport aux 4,8 millions de tonnes du quatrième trimestre.

Le minerai de manganèse a chuté de 7% à 784 000 tonnes sur une base annuelle, contre 841 000 tonnes, et a diminué de 7,5% par rapport à 848 000 tonnes au cours des trois derniers mois de 2023.

Dans un document séparé, Anglo American Platinum Ltd, une filiale d'Anglo American, a déclaré que la production de métaux du groupe du platine a chuté de 7,4 % à 834 100 onces pour le premier trimestre, contre 901 200 onces au cours des trois premiers mois de l'année dernière. La production a diminué de 11 % par rapport aux 932 2000 onces du quatrième trimestre 2023.

Anglo American Platinum a maintenu ses prévisions pour 2024 entre 3,3 millions d'onces et 3,7 millions d'onces, contre 3,8 millions d'onces en 2023.

Anglo American a déclaré que la production de minerai de fer, y compris la contribution de son unité Kumba Iron Ore Ltd, est restée stable à 15,1 millions de tonnes sur une base annuelle au premier trimestre. Cependant, la production de minerai de fer a augmenté de 9,4 % par rapport aux 13,8 millions de tonnes du quatrième trimestre.

Pour 2024, Anglo American a maintenu ses estimations de production entre 58 et 62 millions de tonnes, contre 59,9 millions de tonnes en 2023.

Kumba a averti dans un dépôt séparé que ses perspectives pour 2024 sont soumises à la disponibilité des chemins de fer et des ports de tiers et à la performance en Afrique du Sud. Kumba s'attend à ce que la production totale se situe entre 35 et 37 millions de tonnes, contre 35,7 millions de tonnes l'année précédente.

Commentant les résultats du premier trimestre, le directeur général d'Anglo American, Duncan Wanblad, a déclaré que la société était "satisfaite" des résultats obtenus au cours des trois premiers mois.

"Nous favorisons l'excellence opérationnelle dans l'ensemble de nos actifs, en nous concentrant sur la stabilité et la gestion efficace des coûts comme leviers pour offrir une valeur significative tout au long du cycle ", a déclaré M. Wanblad.

"Nous progressons dans l'examen de nos actifs afin d'optimiser la valeur en simplifiant et en améliorant la qualité globale du portefeuille. Le cuivre représentant désormais 30 % de notre production totale, et bénéficiant de plusieurs options de croissance du cuivre bien séquencées et créatrices de valeur au sein de notre portefeuille à moyen terme, nous préparons également l'entreprise à fournir et à croître dans les principaux thèmes de la demande", a-t-il ajouté.

Les actions d'Anglo American ont chuté de 3,2 % à 2 092,00 pence chacune à Londres tôt mardi. À Johannesburg, elles étaient en baisse de 1,8 % à 497,09 ZAR.

Les actions d'Anglo American Platinum ont chuté de 3,7% à 703,92 ZAR. Les actions de Kumba ont perdu 5,0 % à 437,24 ZAR.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

