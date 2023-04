La production minière d'Anglo American en hausse annuelle au premier trimestre

(Alliance News) - Anglo American PLC a annoncé mardi une production plus forte sur une base annuelle au premier trimestre 2023, mais la production a été inférieure à celle du quatrième trimestre 2022, reflétant les tendances saisonnières.

La société minière basée à Londres a affiché une hausse de 15% de la production de minerai de fer à 15,1 millions de tonnes pour les trois mois au 31 mars, contre 13,2 millions de tonnes à la même période l'année dernière, grâce à l'amélioration de la performance opérationnelle à la fois à Kumba Iron Ore Ltd et à Minas-Rio au Brésil, ainsi qu'à l'amélioration des plans de préparation à la pluie.

Mais la production a baissé de 3,8 % par rapport aux 15,7 millions de tonnes du quatrième trimestre 2022, reflétant le ralentissement saisonnier général du premier trimestre.

Dans un document séparé, Kumba, dans lequel Anglo American détient une participation de 65 %, a déclaré que sa production avait augmenté de 14 %, passant de 8,3 millions de tonnes à 9,4 millions de tonnes, en raison de l'amélioration des performances opérationnelles de la mine de Kolomela.

La production de cuivre d'Anglo American a augmenté de 28 % pour atteindre 178 000 tonnes au cours du premier trimestre, contre 140 000 tonnes l'année précédente, reflétant la montée en puissance de la production de la nouvelle mine de cuivre Quellaveco au Pérou, a déclaré Anglo. Mais la production de ses opérations au Chili a diminué de 15 %, principalement en raison de la baisse prévue des teneurs à Los Bronces et à Collahuasi.

Au quatrième trimestre, la production a baissé de 27 %, passant de 244 000 tonnes.

La production de charbon sidérurgique s'est élevée à 3,5 millions de tonnes, soit une hausse de 59 % par rapport aux 2,2 millions de tonnes de l'année précédente, mais une baisse de 24 % par rapport aux 4,6 millions de tonnes du quatrième trimestre.

La production de nickel a augmenté de 4 % par rapport à l'année précédente, passant de 9 300 onces à 9 700 onces, ce qui reflète l'amélioration des performances opérationnelles. Mais la production a ralenti de 4,9 % par rapport aux 10 200 onces du quatrième trimestre de l'année dernière.

La production de diamants bruts est restée stable à 8,9 millions de carats, car le minerai à plus haute teneur prévu et la forte performance opérationnelle dans la plupart des actifs ont été compensés par l'achèvement prévu de la fosse à ciel ouvert de Venetia en décembre 2022, alors qu'elle passe à des opérations souterraines au cours de 2023, a déclaré Anglo.

La production de diamants a augmenté de 8,5 %, passant de 8,2 millions de carats au quatrième trimestre.

Le minerai de manganèse a augmenté de 5 %, passant de 804 000 tonnes à 841 000 tonnes en glissement annuel, mais a diminué de 15 % par rapport aux 984 000 tonnes du quatrième trimestre.

Dans un autre document séparé, Anglo American Platinum Ltd, une filiale d'Anglo American, a déclaré que la production de métaux du groupe du platine a diminué de 6 % pour atteindre 901 200 onces au cours du premier trimestre, contre 956 000 onces au cours du même trimestre de l'année précédente. La production a baissé de 9,0 % par rapport aux 990 000 onces du quatrième trimestre de l'année dernière.

"La performance du premier trimestre est inférieure à celle de la même période en 2022, mais alignée sur nos prévisions antérieures, la production de platinoïdes des mines gérées en propre étant inférieure de 5 %. La production a été affectée par les zones à faible teneur que nous exploitons à Mogalakwena pour les trois prochaines années", a déclaré Natascha Viljoen, directrice générale d'Anglo American Platinum.

Le directeur général d'Anglo American, Duncan Wanblad, a déclaré que l'amélioration des performances du groupe au cours du premier trimestre reflétait l'accent mis sur la sécurité et la stabilité de la dynamique opérationnelle au cours du premier trimestre de l'année, qui coïncide également avec la saison des pluies dans la majeure partie de l'hémisphère sud.

Anglo American a maintenu inchangées ses prévisions de production annuelle pour 2023.

Son estimation de MGP se situe entre 3,6 millions d'onces et 4,0 millions d'onces, contre 4,02 millions d'onces en 2022.

La production de minerai de fer devrait se situer entre 57 et 61 millions de tonnes, contre 59,3 millions de tonnes.

Le cuivre devrait passer de 664 000 tonnes à 840 000 tonnes et 930 000 tonnes, tandis que le charbon sidérurgique devrait passer de 15 millions de tonnes à 16 millions et 19 millions de tonnes.

La production de diamants devrait ralentir, passant de 34,6 millions de carats à 30 millions et 33 millions de carats, et celle de nickel devrait se situer entre 38 000 et 40 000 tonnes, contre 39 800 tonnes.

Les actions d'Anglo American étaient en baisse de 2,4 % à 2 451,50 pence à Londres mardi matin. Elles étaient en baisse de 1,3 % à 560,42 ZAR à Johannesburg.

À Johannesburg, les actions d'Anglo American Platinum étaient en baisse de 2,9 % à 1 070,03 ZAR, tandis que les actions de Kumba perdaient 2,0 % à 437,75 ZAR.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.