(Alliance News) - Le Botswana a conclu un accord de dernière minute avec l'entreprise d'extraction et de commercialisation de diamants De Beers après des mois de négociations tendues au cours desquelles le premier producteur du continent a menacé de rompre ses liens avec la célèbre société.

Le gouvernement du Botswana et Anglo-American PLC, propriétaire majoritaire de De Beers, sont parvenus à un "accord de principe", ont déclaré les deux parties dans un communiqué publié vendredi en fin de journée.

L'accord prévoit un nouvel accord de 10 ans pour la vente des diamants bruts produits par Debswana - une coentreprise détenue à parts égales par le gouvernement et De Beers - ainsi qu'une extension de 25 ans de ses licences d'exploitation minière.

Aucune valeur n'a été donnée pour cet accord.

Le précédent accord de vente de 2011 entre le pays d'Afrique australe, l'un des plus riches du continent, et la plus grande société de diamants au monde en termes de valeur, avait été prolongé exceptionnellement jusqu'au 30 juin 2023 en raison de la pandémie de coronavirus.

Selon les conditions négociées par les deux parties en 2011, De Beers recevait 90 % des diamants bruts extraits, tandis que le Botswana en vendait 10 %.

En 2020, la part du Botswana est passée à 25 %.

Le président Mokgweetsi Masisi avait menacé de couper les liens avec l'entreprise si les derniers pourparlers s'avéraient défavorables pour son pays.

"Si nous ne parvenons pas à une situation gagnant-gagnant, chaque partie devra faire ses valises et partir", avait-il déclaré en février.

Le mois suivant, le pays a fait monter la pression en annonçant qu'il conclurait bientôt un accord pour prendre une participation de 24 % dans le fabricant belge de diamants HB Antwerp.

L'année dernière, De Beers a obtenu environ 70 % de ses diamants bruts au Botswana.

L'extraction de diamants représente un tiers du produit intérieur brut de ce pays enclavé.

Les actions d'Anglo American ont clôturé en hausse de 1,6 % à 537,22 ZAR à Johannesburg vendredi. Elles ont augmenté de 0,1 % à Londres, à 2 236,50 pence.

source : AFP

