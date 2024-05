Le Botswana espere une separation rapide de De Beers du groupe Anglo American Plc avant que le geant minier diversifie cote au Royaume-Uni ne soit expose a une eventuelle OPA hostile, a declare mercredi le president Mokgweetsi Masisi.

Le Botswana, premier producteur mondial de diamants en termes de valeur, est en train de finaliser un nouveau contrat de vente de pierres precieuses d'une duree de dix ans, conclu en juin dernier avec De Beers. Les deux parties avaient convenu de finaliser l'accord avant le 28 juin de cette annee, mais le projet de rachat d'Anglo par le groupe BHP a fait planer une incertitude sur l'accord de vente.

Anglo a rabroue BHP et a rejete mercredi la demande de la societe australienne de disposer d'un delai supplementaire pour discuter de sa derniere offre de rachat, d'un montant de 49 milliards de dollars.

Anglo prevoit de se separer de De Beers et de ses autres actifs dans le domaine du charbon, du nickel et du platine pour se concentrer sur le cuivre, metal de transition energetique.

M. Masisi a declare qu'il rencontrerait les dirigeants d'Anglo et de De Beers lors de l'evenement commercial de l'industrie de la bijouterie, le JCK Show, qui se tiendra aux Etats-Unis cette semaine.

Ce que nous ne voulons pas, c'est un proprietaire hostile. Nous suivons cela de tres pres car quiconque achete Anglo, si elle est vendue, sera alors le proprietaire de De Beers et De Beers est notre partenaire strategique avec lequel nous sommes a la fin de nos negociations, a declare Masisi aux journalistes alors qu'il partait pour les Etats-Unis.

Le Botswana est actionnaire a hauteur de 15 % de De Beers et represente 70 % de l'approvisionnement annuel en diamants bruts de la societe.

Le renouvellement du contrat de vente et des droits miniers pour le Botswana et la societe miniere commune de De Beers, Debswana, est vital pour le pays d'Afrique australe, qui tire environ 40 % de ses revenus, 75 % de ses recettes en devises et un tiers de sa production nationale des diamants.

Nous avons recu des assurances et la raison de notre voyage est d'aller voir directement les dirigeants d'Anglo et de De Beers pour savoir s'ils sont determines a separer De Beers d'Anglo avant la vente de cette derniere, si elle est vendue, a declare M. Masisi.

Le Botswana doit finaliser l'accord avec De Beers afin de pouvoir commencer a beneficier des conditions renegociees convenues en juin 2023, qui comprennent une allocation plus importante de diamants bruts du Debswana a la societe publique Okavango Diamond Company (ODC) et un investissement de 750 millions de dollars de De Beers dans d'autres secteurs economiques au cours des dix prochaines annees. (Reportage de Brian Benza ; Redaction de Nelson Banya et Mark Potter)