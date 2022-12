Le FTSE 100 en hausse et les actions de New York en hausse

(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a réalisé un gain solide, bien que peu spectaculaire, lors de la dernière séance complète de l'année jeudi, les investisseurs étant attentifs à ce qu'un assouplissement des restrictions de la Covid-19 en Chine pourrait signifier pour l'inflation mondiale.

L'indice FTSE 100 a terminé en hausse de 15,53 points, soit 0,2%, à 7 512,72. Le FTSE 250 a augmenté de 110,95 points, soit 0,6 %, à 18 996,45, et l'AIM All-Share a ajouté 4,17 points, soit 0,5 %, à 836,45.

Le Cboe UK 100 a augmenté de 0,1 % à 750,88, le Cboe UK 250 a ajouté 0,6 % à 16 459,77, et le Cboe Small Companies a grimpé de 0,6 % à 13 188,32.

Les gains des grandes capitalisations cotées à Londres ont été éclipsés par leurs homologues du vieux continent et d'outre-Atlantique.

En Europe, l'indice CAC 40 à Paris a clôturé en hausse de 1,0%, tandis que le DAX 40 à Francfort a bondi de 1,1%.

À New York, l'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 1,0 % au moment de la clôture à Londres, le S&P 500 était en hausse de 1,6 % et le Nasdaq Composite a bondi de 2,4 %.

Les actions à Paris, Francfort et New York avaient connu des difficultés mercredi.

Craig Erlam, analyste chez Oanda, a commenté : "Nous continuons à dériver vers la fin de l'année avec des investisseurs qui n'ont pas grand-chose à quoi se raccrocher pour diriger les marchés d'une manière ou d'une autre. C'est si souvent le cas à cette époque de l'année et même si 2022 aurait pu être différent, étant donné le caractère chaotique du reste de l'année, cela s'est avéré ne pas être le cas. Les investisseurs abordent 2023 avec un état d'esprit prudent, préparés à de nouvelles hausses de taux et s'attendant à des récessions dans le monde entier. La barre est basse, mais on peut dire qu'elle l'est raisonnablement."

Les investisseurs du monde entier ont initialement salué l'assouplissement des restrictions Covid-19 en Chine, mais ils s'inquiètent désormais de plus en plus des ramifications de la réouverture de l'économie chinoise pour les chaînes d'approvisionnement mondiales et l'inflation.

Certains pays ont imposé des restrictions sur les arrivées de Chinois. Les États-Unis et un certain nombre d'autres pays ont annoncé qu'ils exigeraient des tests Covid négatifs pour tous les voyageurs en provenance de Chine continentale, mais le Royaume-Uni ne l'a pas fait jusqu'à présent.

Cependant, le gouvernement britannique a semblé faire marche arrière sur sa suggestion que les voyageurs en provenance de Chine ne seront pas soumis à un test Covid après que des critiques, dont deux anciens ministres de la santé, aient demandé l'introduction d'un test.

Le ministre de la Défense, Ben Wallace, a déclaré jeudi que la possibilité d'imposer des restrictions aux visiteurs en provenance de ce pays d'Asie de l'Est était "à l'étude".

Cette déclaration intervient après que les anciens ministres de la santé James Bethell et Steve Brine aient été parmi ceux qui ont mis la pression sur le gouvernement suite à son affirmation qu'il n'y avait "aucun plan" pour introduire des tests pour les arrivants de Chine.

Les mineurs cotés à Londres ont été confrontés à une pression de vente jeudi, après avoir initialement applaudi les nouvelles en provenance de Chine mercredi. La Chine est un acheteur important de minéraux.

Anglo American a chuté de 1,0%, tandis qu'Antofagasta a perdu 2,1%.

L'action d'Antofagasta a également été affectée par le fait que le mineur a annoncé que l'accès à son exploitation de Los Pelambres au Chili est bloqué par un groupe de personnes, ce qui affecte le transport des fournitures essentielles et du personnel vers le site minier.

Antofagasta a expliqué que le groupe demande une compensation pour libérer l'accès mais a ajouté que, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'impact matériel sur la production.

À l'autre extrémité de l'indice des grandes capitalisations, Scottish Mortgage Investment Trust a augmenté de 3,7 %. L'investisseur détient des participations dans diverses actions technologiques américaines, qui se sont négociées à la hausse jeudi.

Ferrexpo a prolongé ses baisses, perdant 3,0 % après une baisse de 4,9 % mercredi. Le producteur de boulettes de minerai de fer a noté que le directeur non exécutif Kostyantin Zhevago, qui détient plus de 50 % de la société, a été détenu par les autorités françaises.

Ferrexpo a déclaré qu'elle pensait que cela était dû à des questions sans rapport avec la société, mais elle a déclaré qu'elle passerait la semaine à clarifier la situation et à faire une mise à jour si nécessaire.

Applied Graphene a étendu ses gains. La société cotée sur l'AIM a ajouté une hausse de 34 % à la hausse de 20 % du cours de son action depuis mercredi.

Mercredi, elle a déclaré avoir reçu des propositions indicatives non contraignantes pour sa vente ou la vente de sa principale filiale d'exploitation.

Le fabricant de matériaux en graphène basé à Cleveland, en Angleterre, a déclaré qu'il était en discussion avec les parties concernées et qu'il attendait des propositions finales début janvier. Après cela, le conseil d'administration sélectionnera alors un soumissionnaire préféré avec lequel il pourra progresser. Applied a ajouté qu'il n'y a aucune certitude que des propositions finales seront faites, ni les termes de toute proposition faite.

Allergy Therapeutics a plongé de 56 % après avoir déclaré que ses actions seront suspendues de la négociation la semaine prochaine, en raison de retards dans l'achèvement de l'audit de ses résultats annuels.

En septembre dernier, Allergy Therapeutics a annoncé ses résultats préliminaires non vérifiés pour l'exercice qui s'est terminé le 30 juin. Elle a sombré dans une perte avant impôts de 12,7 millions GBP, contre un bénéfice de 3,7 millions GBP l'année précédente. Les recettes ont baissé à 72,8 millions de GBP, contre 84,3 millions de GBP.

"Elle n'a connaissance d'aucun changement important qui devra être apporté aux résultats, et elle travaille activement à finaliser l'audit et la publication de son rapport et de ses comptes annuels", a déclaré Allergy Therapeutics.

La livre était cotée à 1,2057 USD au moment de la clôture des actions à Londres jeudi, en hausse par rapport à 1,2029 USD à la clôture mercredi. L'euro était à 1,0661 USD, en hausse par rapport à 1,0617 USD. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 133,31 JPY, en baisse par rapport à 134,23 JPY.

Le pétrole Brent était coté à 82,78 USD le baril à Londres jeudi, en légère baisse par rapport à 82,87 USD mercredi soir. L'or était coté à 1 811,91 USD l'once, en hausse par rapport à 1 801,04 USD.

Le calendrier économique de vendredi comprend une lecture de l'indice des prix des logements Nationwide au Royaume-Uni à 0700 GMT. Les marchés financiers de Londres fermeront plus tôt que prévu, à 12h30 GMT, vendredi.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

