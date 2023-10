Le PDG d'Anglo American, Duncan Wanblad, a déclaré jeudi que les sociétés minières devaient prendre des décisions difficiles, telles que la réduction des coûts, alors que la faiblesse des prix des métaux affecte les bénéfices, un jour après que le groupe a annoncé des plans de suppression d'un nombre d'emplois non divulgué.

L'industrie, y compris l'Afrique du Sud, où Anglo possède des mines de fer, de platine et de diamant, traverse une "période difficile", a déclaré M. Wanblad dans un discours virtuel prononcé lors d'une conférence sur l'exploitation minière en Afrique du Sud.

Anglo a déclaré mercredi qu'elle supprimait certains emplois au siège de ses opérations mondiales.

"Nous savons que l'obtention d'un avantage concurrentiel à long terme et l'établissement d'une plate-forme plus résistante impliquent des choix difficiles en cours de route", a déclaré M. Wanblad.

La baisse des prix des métaux et les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale cette année aggravent la crise de l'électricité et de la logistique ferroviaire en Afrique du Sud, l'économie la plus avancée du continent et l'une des principales juridictions minières mondiales.

Mercredi, le PDG de Sibanye Stillwater, Neal Froneman, a déclaré que les suppressions d'emplois dans le secteur du platine étaient devenues "inévitables" en raison de la chute des prix des métaux précieux.

Sibanye, le plus grand employeur du secteur minier sud-africain, pourrait être contraint de fermer certains puits déficitaires, a déclaré M. Froneman.