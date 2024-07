(Alliance News) - Anglo American PLC a annoncé jeudi que son bénéfice semestriel avait diminué de plus de moitié, en grande partie à cause d'une nouvelle charge de dépréciation sur le projet de polyhalite Woodsmith dans le Yorkshire, en Angleterre, et des coûts liés à son nouveau plan stratégique.

La société minière basée à Londres a déclaré que le bénéfice avant impôt a chuté de 63% à 1,12 milliard de dollars pour les six premiers mois de 2024, contre 3,03 milliards de dollars un an plus tôt, alors que les revenus ont chuté de 7,7% à 14,46 milliards de dollars, contre 15,67 milliards de dollars.

Anglo American a déclaré que les éléments spéciaux et les réévaluations s'élevaient à 2,0 milliards de dollars pour les six premiers mois, contre 400 millions de dollars un an plus tôt. Les éléments exceptionnels de cette année comprennent des dépréciations de 1,6 milliard d'USD sur Woodsmith et des coûts de restructuration liés au changement stratégique de 300 millions d'USD. Anglo a déclaré que la dépréciation était due à sa décision de ralentir le développement du projet.

"Notre décision de ralentir temporairement le projet de nutriments culturaux Woodsmith et de repousser ainsi son calendrier de production a entraîné une dépréciation de 1,6 milliard USD du projet", a déclaré Anglo.

En 2022, Anglo American avait déjà procédé à une dépréciation de 1,7 milliard d'USD pour le projet Woodsmith.

En mai de cette année, Anglo American a déclaré qu'elle avait l'intention de "dissocier" Anglo American Platinum Ltd et de "céder" ou de "dissocier" De Beers dans le cadre de sa nouvelle stratégie. Elle souhaitait également céder ses activités dans le domaine du charbon sidérurgique.

Le mineur diversifié souhaite se concentrer sur le cuivre et le minerai de fer dans le cadre de sa nouvelle stratégie, qui a été dévoilée après que son rival BHP Group Ltd a lancé une offre de rachat d'Anglo American. BHP a ensuite abandonné son offre.

Anglo American a déclaré un dividende intérimaire de 42 cents US, soit une baisse de 24 % par rapport aux 55 cents.

La perte par action a été de 0,55 cents, contre un bénéfice par action de 1,38 cents, tandis que le bénéfice net par action a diminué de 46 %, passant de 1,35 cents à 0,73 cents.

Le directeur général Duncan Wanblad s'est dit "très encouragé" par une performance opérationnelle "solide" qui a produit des volumes stables et une amélioration de 4 % des coûts unitaires, tout en restant confronté à des marchés cycliques faibles pour les métaux du groupe du platine et les diamants.

Anglo American prévoit de réduire "substantiellement" ses frais généraux et autres coûts non opérationnels par étapes, mais en les pondérant vers la fin du processus afin de minimiser les risques commerciaux.

Les actions d'Anglo American ont chuté de 1,5 % à 2 189,00 pence jeudi matin à Londres, tandis que les actions de Johannesburg ont baissé de 0,6 % à 523,29 ZAR.

