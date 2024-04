(Alliance News) - Le poids lourd de l'industrie minière britannique Anglo American PLC a confirmé jeudi qu'il "examinait" une offre de rachat de son grand rival australien BHP Group Ltd, dans ce qui constituerait l'une des plus grandes transactions du secteur depuis des années.

Anglo American n'a pas révélé le prix de l'offre "non sollicitée", qui doit être conclue avant la date limite du 22 mai.

L'offre de BHP dépendrait d'abord de la séparation par Anglo American de ses activités de production de platine et de minerai de fer en Afrique du Sud. Les activités d'Anglo dans le domaine du platine sont cotées à la bourse de Johannesburg sous le nom d'Anglo American Platinum Ltd, de même que ses activités dans le domaine du minerai de fer sous le nom de Kumba Iron Ore Ltd.

BHP, dont le siège est en Australie, a une valeur boursière d'environ 148 milliards de dollars, tandis qu'Anglo American, dont le siège est à Londres, a une valeur boursière d'environ 36 milliards de dollars.

"Le conseil d'administration examine actuellement cette proposition avec ses conseillers", a déclaré Anglo American dans un communiqué.

"Il n'y a aucune certitude qu'une offre sera faite, ni quant aux conditions dans lesquelles une telle offre pourrait être faite.

"Dans l'attente d'autres annonces, les actionnaires d'Anglo American ne devraient prendre aucune mesure.

BHP s'est refusé à tout commentaire.

BHP, qui est déjà l'une des plus grandes entreprises minières au monde, a récemment été ébranlée par la chute des prix du nickel et par les frais de justice liés à une catastrophe minière survenue en 2015 au Brésil.

Anglo American a annoncé en début d'année son intention de supprimer des milliers d'emplois dans ses activités de platine en Afrique du Sud.

source : AFP

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.