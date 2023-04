Le projet de cuivre d'Anglo American obtient l'approbation environnementale au Chili

(Alliance News) - Anglo American PLC a déclaré mardi avoir décroché l'autorisation environnementale pour le projet intégré de Los Bronces au Chili, mettant ainsi en place la prochaine phase de développement de l'une des plus grandes mines de cuivre au monde.

Ce projet est une extension de la mine à ciel ouvert située sur le site d'exploitation de la mine de cuivre de Los Bronces, dans le centre du Chili. Il vise à extraire du minerai à plus haute teneur d'une nouvelle section souterraine de la mine.

L'entreprise minière cotée à Londres et à Johannesburg a déclaré mardi dans un communiqué qu'elle se félicitait de la décision du comité ministériel chilien d'approuver la demande de permis environnemental pour le projet Los Bronces.

Suite à l'approbation du permis environnemental, Anglo American a déclaré qu'elle continuerait à faire progresser le projet dans ses phases de préfaisabilité en vue de le soumettre à l'approbation de son conseil d'administration en temps voulu.

Ruben Fernandes, directeur général de la division métaux de base d'Anglo American, a déclaré : "Nous avons conçu le projet intégré Los Bronces comme un exemple de ce qui se fait de mieux en matière d'exploitation minière moderne, apportant non seulement des investissements et des emplois, mais aussi une protection étendue de l'environnement et une amélioration considérable de la qualité de l'air dans la région de Santiago.

Le projet utilise les installations de traitement existantes de la mine, optimise l'efficacité de l'eau, n'a pas d'impact sur les glaciers et ne nécessite pas de nouvelles installations d'eau douce ou de résidus, a déclaré Anglo American.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.