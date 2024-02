(Alliance News) - Anglo American PLC a annoncé jeudi qu'il avait réduit son dividende en raison de l'effondrement de son bénéfice annuel, le groupe minier diversifié étant confronté à la baisse des prix des matières premières et à l'augmentation des coûts.

Le groupe minier diversifié basé à Londres a également déclaré qu'il avait accepté d'acquérir le projet de minerai de fer contigu de Serra da Serpentina auprès du minier brésilien Vale SA. Elle prévoit d'intégrer ce projet à sa mine Minas-Rio au Brésil.

La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de cette année, sous réserve des conditions réglementaires.

Les actions d'Anglo American ont augmenté de 5,5 % à 1 806,40 pence jeudi à Londres, tandis que les actions de Johannesburg étaient en hausse de 4,4 % à 431,14 ZAR.

Pour 2023, Anglo American a déclaré que le bénéfice avant impôt a chuté à 3,59 milliards de dollars, contre 9,48 milliards de dollars en 2022.

Les revenus annuels ont chuté de 13% à 30,65 milliards de dollars, contre 35,12 milliards de dollars.

Les prix moyens du marché pour son panier de produits ont diminué de 13 % par rapport à 2022, ce qui a entraîné une baisse des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

L'Ebitda sous-jacent a chuté de 31 %, passant de 14,49 milliards USD à 9,95 milliards USD, reflétant également une augmentation de 4 % des coûts unitaires.

Les volumes de production ont augmenté de 2 % en équivalent cuivre, principalement grâce à la montée en puissance de la mine de cuivre de Quellaveco au Pérou, aux bonnes performances opérationnelles de l'exploitation de minerai de fer de Minas-Rio, ainsi qu'à l'augmentation de la production des exploitations de charbon sidérurgique en Australie.

En revanche, la production de De Beers et des métaux du groupe du platine a diminué en raison de la baisse de la production de l'opération conjointe Kroondal et des fermetures d'infrastructures prévues à Amandelbult. La production de cuivre à Los Bronces, au Chili, a été affectée par des teneurs inférieures.

Anglo American a réduit le dividende final de 74 à 41 cents US, le paiement total étant plus que divisé par deux, passant de 1,98 USD à 96 cents.

Le bénéfice par action a chuté de 3,72 USD à 23 cents, tandis que le bénéfice net par action a plongé de 4,98 USD à 2,06 USD.

"Il ne fait aucun doute que si la situation macroéconomique immédiate présente certains défis pour nos entreprises de platinoïdes et de diamants, les tendances de la demande de métaux et de minéraux ont rarement été aussi bonnes", a déclaré Duncan Wanblad, président-directeur général d'Anglo American.

"Nous nous concentrons sur la réduction des complexités et continuons à gérer nos actifs, notre capital et notre portefeuille de manière dynamique et pour créer de la valeur. Cela inclut la syndication de grands projets de création de valeur, comme nous l'avons fait avec Quellaveco, et comme nous prévoyons de le faire pour Woodsmith au moment opportun", a déclaré M. Wanblad.

Pour 2024, la production de platinoïdes devrait se situer entre 3,3 millions d'onces et 3,7 millions d'onces.

La production de cuivre devrait se situer entre 730 000 et 790 000 tonnes.

La production de diamants devrait ralentir pour se situer entre 29 et 32 millions de carats. La production de nickel devrait se situer entre 36 000 et 38 000 tonnes.

La production de charbon pour la fabrication d'acier devrait augmenter pour se situer entre 15 et 17 millions de tonnes.

En revanche, la production de minerai de fer a légèrement changé, passant de 58 millions de tonnes à 62 millions de tonnes, contre 58 millions de tonnes et 68 millions de tonnes prévus précédemment.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

