Les actions du groupe australien BHP ont chuté de plus de 3 % jeudi, au lendemain du rejet par son petit rival Anglo American de sa troisième proposition de rachat et de la prolongation d'une semaine du délai pour présenter une offre contraignante.

Les actions de BHP ont chuté de 3,8% à 44,47 dollars australiens à 0026 GMT.

BHP, le plus grand groupe minier coté au monde, a maintenant jusqu'au 29 mai pour faire une offre contraignante pour Anglo American ou il sera forcé de se retirer pour au moins six mois, selon les règles de prise de contrôle du Royaume-Uni.

L'offre la plus récente de BHP, à savoir 29,34 livres par action, sur la base des cours des actions non perturbés à la clôture du marché le 23 avril, évalue Anglo, cotée à Londres, à 38,6 milliards de livres (environ 49,1 milliards de dollars). L'offre était toujours subordonnée à la séparation des actifs d'Anglo dans le domaine du platine et du minerai de fer en Afrique du Sud.

La date limite du 29 mai coïncide avec les élections générales en Afrique du Sud, où Anglo a été créée et conserve une importance nationale considérable.

La semaine dernière, Anglo a annoncé son intention de se séparer ou de vendre ses activités moins rentables dans le domaine du charbon, du nickel, du diamant et du platine, afin de se recentrer sur le cuivre.

Les actions d'Anglo ont clôturé en hausse de 0,4 % à 26,98 livres à la bourse de Londres mercredi.

(1 $ = 0,7864 livre) (Reportage de Prerna Bedi à Bengaluru ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)