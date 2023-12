(Alliance News) - Les actions à Londres ont ouvert le bal vendredi, le point central de la journée étant les données sur l'emploi aux Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 18,77 points, soit 0,3 %, à 7 532,49. Le FTSE 250 était en hausse de 57,82 points, 0,3%, à 18 676,56, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,82 points, 0,3%, à 722,68.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,2% à 752,22, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,3% à 16 205,44, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,3% à 13 958,40.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,2 %.

Les investisseurs attendent avec impatience le rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis, qui pourrait aider à définir l'orientation des perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Les données de vendredi devraient montrer que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 180 000 le mois dernier, contre 150 000 en octobre.

Ces données seront un indicateur de la santé du marché du travail américain, avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt qui sera prise mercredi prochain.

"Malgré l'importance du rapport sur l'emploi du gouvernement, la force continue des actifs à risque indique que la barre pour que le rapport délivre un message sans équivoque, fort ou hawkish, est placée relativement haut. Même dans le cas d'un rapport solide sur l'emploi, la position actuelle de la Fed est moins urgente, étant donné que l'inflation de base est proche de l'objectif séquentiel et que les pressions sur les prix des matières premières restent modérées", a commenté Stephen Innes, de SPI Asset Management.

La livre sterling était cotée à 1,2563 USD tôt vendredi, en retrait par rapport à 1,2580 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'échangeait à 1,0779 USD, en baisse par rapport à 1,0791 USD.

Pendant ce temps, dans le FTSE 100, Anglo American a chuté de 6,4%.

Le mineur a déclaré que la production en 2023 est susceptible d'avoir augmenté d'environ 3 %, son PDG Duncan Wanblad ayant déclaré que "les perspectives pour les produits miniers ont rarement été aussi bonnes".

Cependant, il s'attend à ce que la production diminue d'environ 4 % l'année prochaine et d'environ 3 % supplémentaires en 2025, car il reprogramme pour améliorer la valeur et réduire les coûts unitaires, avant que la production n'augmente d'environ 4 % en 2026. "Sur le plan opérationnel, nous améliorons la performance des coûts et la génération de liquidités en reconfigurant un certain nombre de nos actifs afin d'ajuster le profil de production aux contraintes à court terme et aux conditions du marché, et de protéger ainsi la valeur à long terme", a expliqué le PDG Wanblad.

Sainsbury's a augmenté de 3,3 %, Goldman Sachs ayant relevé le titre de "neutre" à "achat".

Dans le FTSE 250, IG Group a augmenté de 1,5 %.

Le fournisseur de formation en ligne a déclaré que Breon Corcoran deviendra son nouveau PDG à partir du 29 janvier de l'année prochaine, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Il était auparavant PDG de WorldRemits jusqu'en 2022, et a dirigé Paddy Power Betfair jusqu'en 2018. Il est actuellement président non exécutif d'Auction Technology Group.

Sur l'AIM, Landore Resources a plongé de 36 %.

La société d'exploration et de développement a déclaré que les "conditions de marché turbulentes" dans le monde entier ont entraîné des défis "importants" en matière de collecte de fonds, et elle a donc décidé de mettre fin à son placement privé de 5 millions de dollars canadiens qui devait financer sa double cotation à la Bourse de croissance TSX. Elle a reporté la double cotation proposée jusqu'à nouvel ordre et a entamé un plan de réduction des coûts afin de préserver ses liquidités existantes.

"La société réexaminera les possibilités de financement au cours du premier trimestre 2024 et explore également d'autres options de financement pour lui permettre, entre autres, de procéder à une campagne de forage sur son projet aurifère phare BAM sur la propriété du lac Junior dans le nord-ouest de l'Ontario dès que possible", a déclaré M. Landore.

Sur le plan économique, l'attention s'est portée sur le yen japonais.

Par rapport au yen, le dollar était coté à JPY144,21, en légère hausse par rapport à JPY144,07. La devise japonaise a maintenu ses gains récents après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, ait déclaré que la gestion de la politique monétaire "deviendra encore plus difficile à partir de la fin de l'année et de l'année prochaine", a rapporté Bloomberg News. Le dollar avait dépassé les 147 yens en début de semaine.

Les traders avaient interprété les remarques de M. Ueda comme signifiant que la banque était sur le point de s'éloigner de sa politique monétaire ultra-libre de longue date, qui avait été mise en place pour donner un coup de fouet à la croissance.

"Le taux négatif de la BoJ est le dernier souvenir de l'ère des taux zéro/négatifs et tout petit signe indiquant que les choses vont bouger pourrait faire bouger les océans. Et c'est ce qui s'est passé hier. La spéculation selon laquelle la BoJ relèvera ses taux dès ce mois-ci a grimpé à 45 % peu après que les paroles de M. Kuroda sont parvenues aux oreilles des investisseurs", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal de Swissquote Bank.

La force du yen a freiné les actions au Japon vendredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo ayant clôturé en baisse de 1,7 %.

De plus, les données du gouvernement ont montré que l'économie japonaise s'est contractée de 0,7 % au troisième trimestre, révisant une estimation préliminaire de 0,5 %. Cette baisse, qui fait suite à deux trimestres consécutifs de croissance, est due à la faiblesse des dépenses de consommation et à la morosité des exportations.

Dans le reste de la région, les échanges ont été plus tièdes. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 0,1 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,3 %.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse, l'indice Dow Jones Industrial Average augmentant de 0,2 %, l'indice S&P 500 de 0,8 %, tandis que l'optimisme à l'égard de l'intelligence artificielle a entraîné une hausse de 1,4 % de l'indice Nasdaq Composite, fortement axé sur la technologie.

En particulier, Advanced Micro Devices a bondi de 9,9 %, le fabricant de puces ayant lancé de nouvelles puces d'intelligence artificielle pour concurrencer Nvidia. Toutefois, les actions de Nvidia ont également clôturé en hausse de 2,4 %, malgré la menace d'une concurrence accrue. "La demande en matière d'IA est suffisamment importante pour que tout le monde en profite amplement", a estimé M. Ozkardeskaya de Swissquote.

Alphabet, la société mère de Google, a également ajouté 5,3 % après le lancement de son dernier modèle d'IA, Gemini.

L'or était coté à 2 029,24 USD l'once tôt vendredi, en légère hausse par rapport aux 2 028,77 USD de jeudi.

Le pétrole Brent s'échangeait à 75,56 USD le baril, en hausse par rapport à 74,52 USD.

