Les actions grimpent après des données américaines "goldilocks".

(Alliance News) - Les actions en Europe ont terminé en hausse vendredi, prenant les lectures contradictoires de l'économie américaine dans leur foulée, avec les minières en tête à Londres avec les espoirs d'une réouverture de la Chine toujours au premier plan.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 66,04 points, soit 0,9 %, à 7 699,49. Le FTSE 250 a augmenté de 41,29 points, soit 0,2 %, à 19 504,72, tandis que l'AIM All-Share a grimpé de 3,72 points, soit 0,4 %, à 847,46.

Pour la semaine, le FTSE 100 a augmenté de 3,3 %, le FTSE 250 de 3,5 % et l'AIM All-Share de 1,9 %.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,8 % à 770,55, le Cboe UK 250 a fermé à plat à 16 978,41 et le Cboe Small Companies a ajouté 0,7 % à 13 716,69.

Dans les actions européennes vendredi, le CAC 40 à Paris a pris 1,5%, tandis que le DAX 40 à Francfort a ajouté 1,2%.

Au moment de la cloche de clôture à Londres, les actions américaines étaient en hausse. Le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 1,6 %, le S&P 500 de 1,7 % et le Nasdaq Composite de 1,5 %.

Les États-Unis ont créé plus d'emplois que prévu en décembre, selon les dernières données du ministère américain du Travail. Le nombre total d'emplois salariés non agricoles a augmenté de 223 000 en décembre, a déclaré le département. Ce chiffre est supérieur aux attentes du marché, qui tablait sur 200 000 emplois, comme cité par FXStreet.

Le taux de chômage a légèrement baissé à 3,5% contre 3,6% en novembre. Il est resté dans une fourchette étroite entre 3,5% et 3,7% depuis mars.

Cependant, la croissance des salaires a été inférieure aux attentes. Les salaires horaires ont augmenté de 4,6 % en glissement annuel, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 4,8 % de novembre, et est inférieur au consensus de 5 % cité par FXStreet.

"Ce scénario "Boucles d'or", bien que bienvenu à la fin d'une semaine qui s'annonce négative pour les marchés américains, intervient à un moment où d'autres indicateurs d'inflation clignotent encore au rouge et où les salaires du secteur privé ont tendance à être beaucoup plus élevés. Néanmoins, nous semblons bénéficier d'un modeste rebond en fin de semaine après la contraction inattendue de la dernière enquête ISM sur les services en décembre. Cette faiblesse inattendue pourrait avoir plus à voir avec l'impact du temps froid qu'avec un quelconque ralentissement économique significatif", a commenté Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Le secteur américain des services a finalement glissé en territoire de contraction à la fin du mois de décembre, après deux ans et demi de croissance, selon une enquête de l'Institute for Supply Chain Management.

Le dernier indice ISM des directeurs d'achat de services est tombé à 49,6 points en décembre, contre 56,5 en novembre. En dessous de la marque de 50,0 sans changement, la lecture suggère que l'économie américaine des services est en déclin.

Il s'agit de la première lecture inférieure à 50 points en 30 mois, a noté l'ISM.

Le dollar a légèrement progressé peu après la publication des données sur l'emploi américain, mais a succombé au fil de l'après-midi.

La livre était cotée à 1,2051 USD au moment de la clôture des actions à Londres vendredi, en forte hausse par rapport à 1,1890 USD jeudi. L'euro était à 1,0612 USD, en hausse par rapport à 1,0525 USD. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 132,44 JPY, en baisse par rapport à 133,89 JPY.

"Le dollar américain a été frappé par un double coup dur de nouvelles baissières", a commenté Fawad Razaqzada, analyste de City Index et de FOREX.com.

"La faiblesse des salaires et la faiblesse des données PMI des services indiquent toutes deux une activité économique faible, réduisant la nécessité pour la Fed de relever les taux de manière agressive pour maîtriser l'inflation. Cependant, une grande partie de ce sentiment avait déjà été pris en compte, alors voyons jusqu'où les vendeurs vont punir le dollar. Mon sentiment est qu'il fera un retour en force car la situation économique en dehors des États-Unis n'est pas non plus formidable."

À Londres, les minières ont terminé en hausse.

Anglo-American a bondi de 5,7%, Antofagasta a ajouté 2,8% et Glencore a augmenté de 2,3%.

L'optimisme découlant d'une réouverture de l'économie chinoise, après des années de restrictions brutales du zéro-covidant, a été un thème clé jusqu'à présent en 2023. Un assouplissement des restrictions de mobilité en Chine serait une aubaine pour les mineurs, car la nation est un gros acheteur de minéraux.

Clarkson a augmenté de 5,1 %. Le fournisseur de services d'expédition a annoncé une forte activité au quatrième trimestre, en particulier de la part de sa division Broking, et, en conséquence, a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que sa performance annuelle soit supérieure aux attentes actuelles du marché.

Clarkson a déclaré que le bénéfice sous-jacent avant impôts pour 2022 était d'au moins 98 millions de GBP. Il s'agit d'une hausse de 41 % par rapport aux 69,4 millions de GBP de 2021.

À l'autre extrémité du FTSE 250, Essentra a perdu 6,8 %. Elle a déclaré que son entreprise a connu une période de croissance économique plus lente en 2022 en raison du durcissement des vents contraires du marché.

Ceci, couplé à une forte comparaison pour son dernier trimestre, a vu les ventes ajustées LFL du jour de bourse de la société chuter de 3,0 % par rapport à l'année précédente.

Ailleurs à Londres, Nanoco a gagné 31 %. Le développeur de points quantiques a déclaré qu'il avait convenu d'une feuille de modalités pour un règlement sans faute avec la firme électronique coréenne Samsung.

Les deux entreprises ont maintenant 30 jours pour convenir des termes d'un accord contraignant. Elles ont conjointement demandé un sursis au procès qui était prévu vendredi afin de laisser le temps à cet accord d'être finalisé.

Le duo est en conflit avec Nanoco qui prétend que Samsung a enfreint ses capacités uniques de synthèse et de résine pour les points quantiques. La technologie des points quantiques est utilisée sur les téléviseurs QLED de Samsung. QLED signifie diode électroluminescente quantique.

Le pétrole Brent était coté à 79,64 USD le baril vendredi soir, contre 78,48 USD jeudi soir. L'or était coté à 1 861,63 USD l'once, en forte hausse par rapport à 1 828,35 USD.

Le calendrier économique de lundi comprend une lecture du chômage dans la zone euro à 1000 GMT. Au cours de la semaine, il y a les données sur l'inflation américaine jeudi et les lectures du produit intérieur brut du Royaume-Uni et de l'Allemagne vendredi.

La saison des résultats bancaires américains démarre également vendredi, avec les résultats de JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley et Bank of America.

Le calendrier des entreprises locales de lundi comprend les déclarations de transactions de la société immobilière Assura et du fournisseur de systèmes de suivi des véhicules Quartix Technologies.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

