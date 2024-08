(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en hausse à la mi-journée vendredi, le sentiment continuant à s'améliorer après la vente du début de la semaine.

Une semaine après le choc de la publication des chiffres de l'emploi non agricole aux Etats-Unis, qui a fait chuter les actions mondiales, l'humeur des marchés était plus optimiste. Les chiffres du NFP avaient suggéré que le marché du travail américain s'affaiblissait beaucoup plus rapidement que prévu, ce qui avait ravivé les craintes d'une récession. Toutefois, les données relatives aux demandes d'allocations de chômage publiées jeudi suggèrent que davantage de personnes trouvent et conservent un emploi, le nombre de nouvelles demandes étant inférieur aux prévisions.

"Les demandes hebdomadaires d'emploi aux États-Unis ont atteint leur niveau le plus bas en quatre semaines, ce qui suggère que le ralentissement du marché du travail reste progressif. Le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Il n'y a pas d'urgence", a commenté Bannockburn Global Forex.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 37,64 points, soit 0,5%, à 8 182,61. Le FTSE 250 était en hausse de 161,52 points, soit 0,8 %, à 20 670,10, et l'AIM All-Share était en hausse de 2,61 points, soit 0,3 %, à 767,82.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5 % à 817,33, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,9 % à 18 120,14, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2 % à 16 714,17.

Les valeurs minières telles qu'Anglo American et Antofagasta étaient en hausse, augmentant respectivement de 2,6 % et de 2,5 %.

Cette évolution s'inscrit dans un contexte de données économiques positives en provenance de Chine, un moteur essentiel de la demande de matières premières.

L'inflation des prix à la consommation en Chine a augmenté plus que prévu et a atteint son niveau le plus élevé en cinq mois, apportant des nouvelles positives très attendues sur la deuxième économie mondiale.

L'augmentation de 0,5 % en juillet de l'indice des prix à la consommation - le principal indicateur de l'inflation - par rapport à l'année précédente, était nettement supérieure à celle de 0,2 % observée en juin et marquait le sixième mois consécutif de hausse.

Les prix des matières premières se sont quelque peu redressés, le pétrole Brent étant coté à 79,25 USD le baril à la mi-journée à Londres vendredi, contre 78,92 USD à la fin de la journée de jeudi. L'or était coté à 2 424,05 USD l'once, contre 2 415,11 USD.

Ailleurs dans le FTSE 100, Hargreaves Lansdown a augmenté de 2,3%.

La plateforme de gestion de patrimoine basée à Bristol a accepté une offre de rachat de 5,44 milliards de livres sterling de la part d'un consortium d'acheteurs de capitaux privés dirigé par CVC.

Le consortium, composé de CVC Private Equity Funds, Nordic Capital XI Delta et Platinum Ivy B 2018 RSC Ltd, une filiale à 100 % de l'Abu Dhabi Investment Authority, a accepté de payer 1 140 pence par action en espèces pour chaque action Hargreaves Lansdown.

Dans le FTSE 250, les actions de Bellway ont augmenté de 3,1 %.

Le constructeur de maisons a déclaré qu'il était encouragé par le plan du nouveau gouvernement britannique visant à augmenter l'offre de logements dans le pays, alors qu'il a fait état d'un effondrement des achèvements de maisons.

L'entreprise basée à Newcastle a déclaré que le nombre total d'achèvements de maisons a chuté de 30 % pour atteindre 7 654 au cours de l'exercice clos le 31 juillet, contre 10 945 un an plus tôt. Le prix de vente moyen a baissé de 0,7 %, passant de 310 306 GBP à 308 000 GBP. Cependant, Bellway a déclaré que ces deux chiffres étaient légèrement supérieurs aux prévisions précédentes.

Le chiffre d'affaires des logements a chuté de 31 %, passant de 3,40 milliards de livres sterling à 2,35 milliards de livres sterling.

Plus positivement, Bellway a déclaré que son carnet de commandes s'élevait à 5 144 logements au 31 juillet, soit une augmentation de 17 % par rapport aux 4 411 logements de l'année précédente.

"Les bénéfices et les dividendes des jours de gloire, de gloire, d'aide à l'achat de la fin des années 2010 ne se reproduiront peut-être pas rapidement, mais le communiqué de Bellway fait état de taux de réservation améliorés, d'un carnet de commandes plus élevé et de prévisions selon lesquelles les achèvements commenceront à augmenter au cours de l'exercice financier jusqu'en juin 2025", a commenté Russ Mould, directeur de l'investissement d'AJ Bell.

Pendant ce temps, sur l'AIM, Kazera Global a fait un bond de 38 %.

La société d'investissement spécialisée dans l'exploitation minière a conclu un accord de facilité de crédit avec ses deux principaux actionnaires. Richard Jennings et Tracarta Ltd ont accepté de fournir des prêts à terme non garantis de 150 000 GBP et 350 000 GBP chacun.

Kazera utilisera les fonds pour payer la partie en espèces de l'opération Tectonic Gold annoncée mercredi. Cette opération permettra à Kazera d'acquérir 10 % des parts détenues par Tectonic Gold dans Deep Blue Minerals et Whale Head Minerals. L'accord comprend également l'intérêt économique de Tectonic dans les prêts qu'elle a contractés auprès des partenaires de WHM dans le cadre du Black Economic Empowerment (programme d'autonomisation économique des Noirs).

Selon Dennis Edmonds, le PDG, ces prêts devraient fournir "une couverture de trésorerie suffisante pour permettre à la société de générer des liquidités".

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,6 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,4 %.

La livre était cotée à 1,2754 USD à la mi-journée vendredi à Londres, contre 1,2720 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro s'est établi à 1,0922 USD, en hausse par rapport à 1,0907 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 147,19 yens, en légère hausse par rapport à 147,17 yens.

Les actions à New York ont été annoncées en légère hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average a été annoncé en légère hausse, l'indice S&P 500 en hausse de 0,2%, et le Nasdaq Composite en hausse de 0,3%.

