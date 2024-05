(Alliance News) - Les marchés boursiers londoniens ont progressé de façon modérée mardi, avant la publication de données américaines clés, alors qu'un économiste de la Banque d'Angleterre a suggéré que la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt en été n'était pas "déraisonnable".

L'indice FTSE 100 était en hausse de 5,85 points, soit 0,1%, à 8 420,89. Le FTSE 250 était en hausse de 14,46 points, soit 0,1%, à 20 574,80, et l'AIM All-Share a peu varié à 786,60.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1% à 841,04, le Cboe UK 250 était en légère hausse à 17 884,26, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,3% à 16 081,01.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,1% tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,2%.

Le principal économiste de la Banque d'Angleterre a renforcé les espoirs de baisse des coûts d'emprunt après avoir déclaré qu'il n'était pas déraisonnable de s'attendre à ce que la banque envisage de réduire les taux d'intérêt au cours de l'été.

Huw Pill, l'économiste en chef de la BoE, a déclaré lors d'un événement en ligne organisé par l'organisme comptable ICAEW que la banque pourrait envisager de réduire les taux si l'inflation continue de ralentir.

M. Pill a déclaré : "Je pense qu'il n'est pas déraisonnable de croire qu'au cours de l'été, nous commencerons à voir suffisamment de confiance dans le déclin de la persistance pour que le taux d'escompte soit pris en considération".

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré la semaine dernière qu'une baisse des taux en juin ne pouvait être "exclue", bien qu'il ait souligné qu'il ne s'agissait pas d'un "fait accompli".

Ses commentaires ont été faits alors que la Banque maintenait ses taux à 5,25 %, les maintenant à leur niveau le plus élevé depuis 2008, mais ils ont été largement perçus comme renforçant les arguments en faveur d'une baisse.

M. Pill a déclaré que le marché de l'emploi britannique était toujours tendu par rapport aux normes historiques, même si les dernières données officielles publiées mardi montrent que le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis près d'un an, à 4,3 %, au cours des trois mois précédant le mois de mars.

Selon l'Office des statistiques nationales, le taux de chômage au Royaume-Uni au cours des trois mois de mars a augmenté à 4,3 %, contre 4,2 % au cours des trois mois de février. La lecture a atterri en ligne avec le consensus du marché cité par FXStreet.

L'ONS a déclaré que les salaires moyens hors primes ont augmenté de 6,0 % en glissement annuel au cours de la période, ce qui correspond au rythme de croissance des trois mois jusqu'en février. En incluant les primes, les salaires ont augmenté de 5,7 %, égalant également le mois précédent, qui a été révisé à la hausse de 5,6 %. Le consensus du marché anticipait une hausse de seulement 5,3 %.

James Smith, d'ING, a déclaré que le principal enseignement à tirer de ces chiffres était que le marché de l'emploi britannique "se refroidit et que cela se traduit progressivement par une croissance plus faible des salaires".

Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB, a noté que si la croissance des salaires reste soutenue, corrigée de l'inflation, elle augmente de 1,7 % en glissement annuel, ce qui est inférieur au taux cible de 2 % de la Banque d'Angleterre.

"Bien qu'une réduction des taux par la BOE le mois prochain ne soit pas acquise et dépende d'autres données, par exemple l'IPC de la semaine prochaine, ce rapport sur le marché du travail ne devrait pas faire obstacle à une réduction", a-t-elle suggéré.

La livre sterling était cotée à 1,2553 USD à la mi-journée mardi, peu de changement par rapport à 1,2552 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi.

L'euro s'échangeait à 1,0795 USD à la mi-journée mardi, en hausse par rapport à 1,0791 USD en fin de journée lundi. Face au yen, le dollar était coté à 156,41 yens, en hausse par rapport à 156,21 yens.

Dans le FTSE 100 de Londres, le détaillant de produits de luxe Burberry a été demandé, en hausse de 2,8% avant ses résultats annuels de mercredi.

Vodafone était également dans le vert, en hausse de 3,4 %, après avoir fait état d'un retour à la croissance en Allemagne, en présentant des résultats annuels légèrement supérieurs à ses attentes.

L'opérateur de télécommunications basé à Newbury, dans le Berkshire, a déclaré que le bénéfice avant impôt avait chuté de 88 % pour atteindre 1,62 milliard d'euros au cours de l'exercice financier qui s'est achevé le 31 mars, contre 13,07 milliards d'euros l'année précédente.

Vodafone a déclaré que ce résultat reflète principalement les cessions d'activités réalisées au cours de l'exercice précédent, en particulier la plus-value de 8,6 milliards d'euros réalisée sur la cession de Vantage Towers.

Le chiffre d'affaires a diminué de 2,5 %, passant de 37,67 milliards d'euros l'année précédente à 36,72 milliards d'euros.

La directrice générale, Margherita Della Valle, a déclaré que Vodafone était "en train de réaliser une croissance sur tous nos marchés en Europe et en Afrique".

Elle a déclaré que la performance était "légèrement supérieure aux attentes", mais a souligné qu'il restait encore beaucoup à faire.

En tête des baisses, DCC a chuté de 3,5 %, après avoir annoncé une baisse de son bénéfice annuel avant impôts et de son chiffre d'affaires.

Basée à Dublin, DCC est un fournisseur de services de vente, de marketing et de soutien.

Elle a déclaré que le bénéfice avant impôt a diminué de 1,8 % pour atteindre 423,7 millions de livres sterling au cours de l'exercice qui s'est terminé le 31 mars, contre 431,6 millions de livres sterling l'année précédente, tandis que les recettes ont chuté de 11 % pour atteindre 19,86 milliards de livres sterling, contre 22,21 milliards de livres sterling.

Anglo American a chuté de 1,4 % après avoir dévoilé une nouvelle stratégie "radicale" qui lui permettra de conserver ses actifs dans le domaine du cuivre et du minerai de fer, tout en se débarrassant de ses activités dans le domaine du platine et des diamants.

Cette décision, qui fait suite à un "examen approfondi des actifs", intervient un jour après que la société minière basée à Londres a rejeté une offre de rachat bonifiée du groupe BHP, son principal concurrent.

Afin de dégager de la valeur pour les actionnaires et de simplifier son portefeuille, Anglo American a déclaré qu'elle avait l'intention de "démanteler" Anglo American Platinum et de "céder" ou de "démanteler" De Beers dans le cadre de sa nouvelle stratégie.

L'entreprise minière diversifiée souhaite également céder son activité de production de charbon sidérurgique et a déclaré qu'elle répondait déjà à un "fort" intérêt de la part d'un acheteur. Il étudie également les possibilités d'entretien et de maintenance et de cession de ses activités dans le secteur du nickel.

"Qu'il y ait ou non une offre, il semble que l'on s'achemine vers un démantèlement d'Anglo American, quelle qu'en soit l'issue", a déclaré Dan Coatsworth, analyste en investissement chez AJ Bell.

"Cependant, il y a des conséquences majeures si Anglo American démantèle ou vend certains intérêts, y compris les diamants, le platine et les actifs de charbon.

"Cela rendrait Anglo American encore plus attrayant pour les soumissionnaires potentiels, car il se serait allégé et débarrassé d'une grande partie de la graisse que quelqu'un comme BHP ne voudrait pas", a estimé M. Coatsworth.

Dans le FTSE 250, Currys a grimpé de 9,1 %.

Le détaillant de produits électriques a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année après avoir annoncé que les ventes à périmètre constant avaient renoué avec la croissance au cours des 16 semaines qui se sont écoulées jusqu'au 27 avril.

En conséquence, Currys s'attend à ce que le bénéfice avant impôt ajusté pour l'ensemble de l'année soit compris entre 115 et 120 millions de livres sterling, alors que les prévisions précédentes étaient d'au moins 105 millions de livres sterling.

Le directeur général, Alex Baldock, a déclaré : "Nos performances se renforcent, avec une bonne dynamique au Royaume-Uni et en Irlande, et avec les pays nordiques qui se remettent sur les rails. Les ventes augmentent à nouveau, les marges bénéficient de l'adoption par les clients de solutions et de services plus nombreux, et la discipline en matière de coûts est bonne. Tout cela se traduit par une amélioration des bénéfices et, grâce à notre solide position de trésorerie, nous sommes bien préparés pour l'année à venir".

Les analystes de Liberum ont noté qu'il s'agissait du "troisième relèvement consécutif depuis le début de l'année, ce qui représente des relèvements cumulés d'environ 24 %".

"L'évaluation actuelle reste beaucoup trop bon marché, ne donnant aucun crédit pour une nouvelle hausse des bénéfices, même si la dynamique devient positive et avant que les signes macroéconomiques ne s'améliorent", a ajouté Liberum.

Ailleurs, Treatt a augmenté de 4,4 % après avoir prédit un bénéfice annuel conforme à ses attentes.

L'entreprise a déclaré qu'elle avait créé une forte dynamique pour le second semestre, avec un "carnet de commandes solide et un pipeline de ventes sain".

En revanche, Headlam a plongé de 12 % après avoir annoncé une perte avant impôts "significative" au premier semestre en raison d'une baisse à deux chiffres de son chiffre d'affaires.

L'entreprise de revêtements de sol basée à Birmingham a déclaré que le chiffre d'affaires pour les quatre mois se terminant le 30 avril était en baisse d'un peu plus de 12 % par rapport à l'année précédente, avec une baisse de 12 % au Royaume-Uni et de 17 % en Europe continentale.

L'augmentation saisonnière attendue au printemps ne s'est pas produite, a déclaré M. Headlam.

Sur le marché AIM de Londres, Sondrel a fait un bond de 55 % après avoir levé 5,6 millions de livres sterling grâce à une souscription de 10 pence par ROX Equity Partners Ltd.

À New York, les actions ont peu changé. L'indice Dow Jones Industrial Average, l'indice S&P 500 et l'indice Nasdaq Composite devraient tous être stables à l'ouverture.

Le principal point d'intérêt pour les investisseurs cette semaine sera les chiffres de l'inflation américaine de mercredi, qui informeront probablement les attentes du marché sur les réductions potentielles des taux d'intérêt américains.

Selon le consensus cité par FXStreet, les prix à la consommation devraient avoir augmenté de 3,4 % par an en avril, se ralentissant légèrement par rapport à 3,5 % en mars.

Les données sur les prix à la production américaine mardi et les ventes au détail mercredi s'ajoutent à une semaine importante de publications économiques de l'autre côté de l'Atlantique.

L'or était coté à 2 344,48 USD l'once à la mi-journée mardi, en hausse par rapport aux 2 333,92 USD de lundi.

Le pétrole Brent s'échangeait à 83,33 USD le baril à la mi-journée mardi, en hausse par rapport aux 83,07 USD de la fin de journée de lundi.

