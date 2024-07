(Alliance News) - Les marchés boursiers de Londres ont terminé en demi-teinte lundi, les investisseurs ayant pris en compte un paysage politique potentiellement changeant en Europe et des données fluctuantes aux Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 a terminé en légère hausse à 8 166,76. Le FTSE 250 a perdu 63,95 points, soit 0,3 %, à 20 222,08, tandis que l'AIM All-Share a gagné 0,80 point, soit 0,1 %, à 765,18.

Le Cboe UK 100 a légèrement augmenté à 813,97, le Cboe UK 250 a augmenté de 0,2% à 17 654,04, et le Cboe Small Companies a clôturé en hausse de 0,4% à 16 919,99.

En Europe, le CAC 40 à Paris a bondi de 1,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a gagné 0,5 %.

Le rebond en France s'est produit dans le sillage des résultats du premier tour des élections législatives.

Dimanche, le parti d'extrême droite de Marine Le Pen a remporté le premier tour des élections, bien que sa part des voix ait été inférieure d'environ 2 points de pourcentage à ce que prévoyaient les sondages d'opinion.

Le Rassemblement national est arrivé en tête avec 33,2 %, devant le Nouveau Front populaire de gauche (28 %) et l'alliance Ensemble du président Emmanuel Macron (22,4 %).

"Le résultat est probablement meilleur que ce que l'on craignait, mais pas aussi bon que la situation qui prévalait il y a trois semaines avant les élections", a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

Un deuxième tour de scrutin aura lieu dimanche, et les analystes estiment qu'un parlement sans majorité est probable.

Au Royaume-Uni, les sondages d'opinion continuent d'indiquer une majorité importante pour le parti travailliste de l'opposition.

Le chef du parti travailliste, Keir Starmer, a déclaré qu'il serait confronté à un "héritage difficile" et qu'il devrait faire "des choses difficiles" s'il devenait premier ministre dans le courant de la semaine.

Il a reconnu qu'après "14 années d'échec", il ne serait pas en mesure de "sortir un chéquier le vendredi suivant l'élection" pour augmenter le financement des services locaux.

Le Premier ministre Rishi Sunak a quant à lui évoqué le drame tardif de la victoire de l'Angleterre à l'Euro 2024 pour suggérer que "ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini".

Les investisseurs ont également pris en compte les derniers chiffres du secteur manufacturier.

L'activité manufacturière a continué à se contracter dans la zone euro, bien qu'à un rythme plus lent que prévu, selon les données publiées par S&P Global.

L'indice PMI HCOB de l'industrie manufacturière de la zone euro a reculé à 45,8 en juin, après avoir atteint 47,3 en mai, son plus haut niveau depuis 14 mois. Ce résultat est toutefois supérieur à l'estimation rapide de 45,6 publiée le 21 juin. En s'éloignant de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction, il indique que le ralentissement de l'activité s'est accéléré.

Au Royaume-Uni, le secteur manufacturier a continué de croître en juin, mais à un rythme plus lent, selon les données.

L'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière du Royaume-Uni, corrigé des variations saisonnières, s'est établi à 50,9 en juin, soit un peu moins que le sommet de 51,2 atteint en mai au cours des 22 derniers mois et moins que l'estimation rapide précédente de 51,4.

L'indice PMI a dépassé le seuil neutre de 50,0, signe d'expansion, au cours de chacun des deux derniers mois.

Par ailleurs, les chiffres ont montré que les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont augmenté. L'indice Nationwide a montré une augmentation de 0,2 % des prix des logements britanniques corrigés des variations saisonnières en juin, après une hausse de 0,4 % le mois précédent.

Sur une base annuelle, l'indice des prix de l'immobilier a augmenté de 1,5 %, soit une accélération par rapport aux 1,3 % enregistrés en mai.

"Bien que les prix de l'immobilier aient légèrement augmenté en juin, une baisse antérieure signifie qu'ils sont restés stables sur le trimestre au 2ème trimestre. Avec les signes que les taux hypothécaires provoquent un fléchissement de la demande et que l'offre s'améliore, nous pensons que les prix de l'immobilier vont au mieux stagner au cours des prochains mois", a déclaré Andrew Wishart chez Capital Economics.

Les nouvelles ont stimulé les constructeurs de maisons : Persimmon a augmenté de 1,5 %, Barratt Developments de 2,4 % et Taylor Wimpey de 1,2 %.

La livre était cotée à 1,2639 USD lundi en fin d'après-midi, inchangée par rapport à 1,2639 USD à l'heure de la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'est raffermi à 1,0723 USD, contre 1,0713 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 161,58 yens, contre 160,88 yens.

A New York, le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont peu varié, tandis que le Nasdaq Composite a augmenté de 0,3%.

Les données du secteur manufacturier américain ont dépeint une image mitigée pour le mois de juin, les résultats de deux enquêtes ont montré lundi.

Le dernier indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière américaine de S&P Global a atteint 51,6 points en juin, un plus haut de trois mois, contre 51,3 en mai. Toutefois, l'indice de juin est resté juste en deçà de l'estimation rapide de 51,7.

Cependant, les données de l'Institute for Supply Management suggèrent que le secteur manufacturier américain reste en déclin.

Le PMI manufacturier de l'ISM est tombé à 48,5 points en juin, contre 48,7 points en mai. Il s'agit de la troisième contraction consécutive du secteur, selon la mesure de l'ISM. Le PMI a atterri en dessous du consensus cité par FXStreet de 49,1 points.

"L'activité manufacturière américaine a continué de se contracter à la fin du deuxième trimestre. La demande a de nouveau été faible, la production a diminué et les intrants sont restés accommodants", a commenté Timothy Fiore, analyste de l'ISM.

"Alors que l'ISM n'a pas été un bon indicateur de la croissance du PIB ces dernières années, la faible lecture ajoute à la preuve que l'élan est en train de s'affaiblir", a déclaré Olivia Cross chez Capital Economics.

Dans le FTSE 100 de Londres, Centrica a augmenté de 1,4 % après que Berenberg ait relevé son évaluation de "hold" à "buy".

"Le bilan solide de Centrica, avec près de 3 milliards de livres sterling de liquidités nettes, continue de lui offrir des options, ce qui nous amène à une vision plus constructive du cas d'investissement", ont écrit les analystes de Berenberg.

Mais Anglo American a chuté de 2,8 % après avoir suspendu la production de la mine de charbon sidérurgique Grosvenor en Australie.

Les analystes de Citi ont déclaré que les procédures de réouverture de la mine prendront probablement "des mois" et qu'il est probable que les 1,2 million de tonnes de production prévues au second semestre 2024 soient perdues.

"Plus important encore, [Anglo American] mène actuellement le processus de cession de l'activité de charbon sidérurgique et un incident majeur sur un actif qui représente près d'un quart de la production pourrait avoir un impact sur le calendrier et la valeur du processus", a ajouté la banque.

Parmi les petites capitalisations, Pharos Energy PLC a bondi de 15 % après avoir nommé Katherine Roe au poste de directrice générale.

Katherine Roe a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'entreprise, de l'industrie et des marchés financiers et a récemment occupé le poste de PDG de Wentworth Resources.

Sur l'AIM, Westminster Group a grimpé de 6,1 % après avoir convenu d'un prêt convertible de 1,5 million de livres sterling avec Pantheon A Family Office Ltd.

Le directeur général Peter Fowler a déclaré que l'entreprise était "ravie" d'obtenir ce financement de l'investisseur qui a été "extrêmement favorable" au modèle d'entreprise de Westminster.

Le baril de pétrole Brent était coté à 86,18 USD en fin d'après-midi lundi, contre 84,84 USD en fin de journée vendredi. L'or était coté à 2 327,85 USD l'once, en légère hausse par rapport à 2 326,14 USD.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.