Le groupe BHP est susceptible d'adoucir une seconde fois son offre de rachat de 43 milliards de dollars pour Anglo American et éventuellement d'ajouter des liquidités, ont déclaré mardi les investisseurs des deux sociétés, après que la cible, dont le siège est à Londres, a rejeté une offre plus élevée.

Anglo a déclaré que l'offre améliorée sur l'ensemble des actions, en hausse de 10 % par rapport à la proposition initiale de BHP, continuait à sous-évaluer de manière significative la société.

Les actions de BHP se négociaient à 43,03 dollars australiens mardi, soit une baisse de 0,5 %.

BHP a jusqu'au 22 mai pour présenter une offre contraignante ou se retirer, conformément aux règles britanniques en matière d'offres publiques d'achat. L'offre révisée exigeait à nouveau qu'Anglo vende ses parts dans les actifs de minerai de fer et de platine en Afrique du Sud, une structure qu'Anglo juge peu attrayante.

"Les termes employés dans le communiqué suggèrent qu'il ne s'agit pas de la meilleure et dernière offre, a déclaré Todd Warren, gestionnaire de portefeuille chez Tribeca Investment Partners, qui détient des actions d'Anglo.

Anglo a déclaré lundi qu'elle avait accéléré ses plans pour mettre en œuvre sa stratégie autonome et qu'elle informerait les investisseurs mardi.

"Le marché attend avec impatience les détails de la journée stratégique d'Anglo. Il n'y a pas grand-chose qu'Anglo puisse faire pour réaliser la valeur immédiate que représenterait l'acceptation d'une offre de BHP", a déclaré M. Warren.

Le PDG de BHP, Mike Henry, doit faire une présentation à la conférence minière mondiale de la Bank of America à Miami dans le courant de la journée de mardi.

Plusieurs gestionnaires de fonds australiens détenant des actions BHP ont parlé à Reuters avant sa présentation, sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

Un investisseur de BHP a déclaré qu'il serait raisonnable pour le minier d'ajouter une composante en espèces pour conclure l'accord, bien que la structure globale de l'accord soit complexe, ce qui soulève des risques quant à la possibilité pour Anglo d'obtenir des prix acceptables pour les actifs dont elle ne veut pas.

Un deuxième investisseur de BHP a déclaré qu'il serait surpris si BHP ne revenait pas avec une autre offre, ajoutant qu'elle avait encore la possibilité d'ajouter une composante en espèces.

"Le cuivre est ce que nous aimons", a déclaré l'investisseur. "Je pense que les investisseurs sont largement favorables à une nouvelle offre.

Les prix du cuivre ont augmenté de 12 % au cours des six dernières semaines et ont atteint mardi leur niveau le plus élevé depuis deux ans, soit plus de 10 200 dollars la tonne métrique.

La demande devrait augmenter à mesure que le monde s'oriente vers des énergies plus propres et qu'une utilisation plus large de l'intelligence artificielle stimule la consommation d'énergie. Le cuivre est très efficace pour transporter l'énergie en raison de ses propriétés conductrices.

Le rejet d'Anglo est décevant, mais BHP était dans une position difficile étant donné la nécessité de trouver un équilibre entre une forte hausse des prix du cuivre et la nécessité de rester discipliné sur le plan financier, a déclaré un troisième investisseur de BHP.

La dernière offre de BHP, qui s'élève à 27,53 livres par action, contre 25,08 livres initialement, porterait la participation totale des actionnaires d'Anglo dans le groupe combiné à 16,6 %, contre 14,8 %. Les actions d'Anglo ont clôturé en baisse de 2,4 % à 27,07 livres lundi.

Les analystes de Jefferies ont déclaré qu'il pourrait être nécessaire d'augmenter son offre au-delà de 30 livres par action pour obtenir l'approbation du conseil d'administration d'Anglo.

"Nous ne sommes pas sûrs que BHP soit prêt à aller aussi loin. Cette dernière offre pourrait être définitive", a déclaré Jefferies. (Reportage de Melanie Burton ; Rédaction de Jamie Freed)