(Alliance News) - Anglo American PLC a déclaré mercredi que les mines de fer de Minas-Rio et de nickel de Barro Alto ont reçu un audit positif de la norme minière de l'Initiative for Responsible Mining Assurance.

L'entreprise minière diversifiée basée à Londres a déclaré que Minas-Rio et Barro Alto sont les premières mines de minerai de fer et de nickel au monde à avoir fait l'objet d'un audit IRMA.

Elles ont toutes deux obtenu le niveau de performance 75 de l'IRMA, ce qui, selon Anglo American, reflète son "approche intégrée du développement durable et son engagement en faveur de la transparence en s'efforçant d'atteindre les niveaux les plus élevés de production responsable de métaux".

Anglo American a déclaré que cela faisait suite à sa mine de platine Unki, au Zimbabwe, qui a été la première au monde à s'engager publiquement à faire l'objet d'un audit indépendant de l'IRMA. Elle a également obtenu le label IRMA 75 en 2021.

"Nous pensons que notre participation à l'IRMA contribue à promouvoir la transparence et les meilleures pratiques en matière de développement durable, tout en apportant une valeur ajoutée à nos clients en les aidant à répondre de manière efficace et crédible aux attentes croissantes en matière de matériaux miniers d'origine responsable", a déclaré Ruben Fernandes, directeur régional d'Anglo American Americas.

"Nous continuons à faire de grands progrès pour assurer que toutes nos opérations sont conformes à une norme reconnue d'exploitation minière responsable d'ici 2025, comme nous nous y sommes engagés dans notre plan d'exploitation minière durable."

Ana Sanches, directrice générale d'Anglo American Brazil, a commenté : "Le processus d'assurance de l'IRMA nous a fourni une occasion précieuse de mesurer nos performances à Minas-Rio et Barro Alto par rapport aux meilleures pratiques internationales en matière de développement durable et d'identifier les prochaines étapes d'amélioration. Le résultat s'appuie sur des données provenant d'un large éventail de parties prenantes, notamment les employés, les gouvernements, les [organisations non gouvernementales], les clients et les communautés".

Parmi les autres opérations d'Anglo American qui ont fait l'objet d'un audit indépendant, on peut citer les exploitations de métaux du groupe du platine de Mototolo, Amandelbult et Mogalakwena en Afrique du Sud. Il en va de même pour les exploitations de minerai de fer de Kolomela et de Sishen, également situées en Afrique du Sud. Les résultats de ces rapports d'audit sont en attente, a déclaré Anglo American.

L'entreprise a expliqué que le système de notation de l'IRMA reconnaissait quatre niveaux de performance : IRMA Transparency, dans lequel une mine est évaluée par une tierce partie et partage publiquement ses scores ; IRMA 50 ou 75, qui démontre qu'une mine a satisfait à un "ensemble d'exigences essentielles ainsi qu'à au moins 50 % ou 75 % des exigences de chacune des quatre sections de la norme pour une exploitation minière responsable" ; et IRMA 100, qui signifie que la mine satisfait à toutes les exigences de la norme.

Les actions d'Anglo American étaient en baisse de 0,2 % à 1 818,60 pence chacune à Londres tôt mercredi. À Johannesburg, elles étaient en baisse de 0,9 % à 431,83 ZAR l'unité.

Par Greg Rosenvinge, reporter principal d'Alliance News

