Le groupe BHP a le choix entre adoucir son offre de rachat de 42,7 milliards de dollars, faire une offre hostile ou se retirer pour l'instant, à l'approche de la date limite du 22 mai pour déposer une offre contraignante.

Alors que BHP réfléchit à la suite des événements, le PDG Mike Henry et son équipe ont plaidé en faveur de la méga-opération en marge d'une conférence d'investisseurs à Miami et ailleurs auprès de leurs investisseurs, dont une grande partie détient également des actions d'Anglo American.

"À ce stade, je pense que c'est à BHP d'essayer de convaincre suffisamment d'actionnaires institutionnels d'Anglo au cours de la semaine à venir pour que cela vaille la peine de faire pression sur leur conseil d'administration pour qu'il s'engage avec BHP, avec une offre potentiellement encore plus élevée sur la table si cela se produit", a déclaré Jon Mills, analyste chez Morningstar.

Le conseil d'administration d'Anglo a déjà rejeté deux propositions de BHP concernant l'ensemble des actions, les jugeant inadéquates et trop difficiles à mettre en œuvre. Mardi, il a dévoilé des plans de scission visant à se concentrer sur le cuivre, métal de transition énergétique, tout en se séparant ou en vendant ses activités moins rentables dans le domaine du charbon, du nickel, des diamants et du platine.

Ce plan a reçu un accueil modérément favorable de la part des investisseurs d'Anglo, qui ont estimé qu'il proposait une stratégie, mais qu'il manquait de détails.

À l'exception du fait qu'Anglo conserve ses actifs de minerai de fer sud-africains et vend ses mines de charbon australiennes, ce plan est également similaire à celui de BHP pour sa cible de rachat.

"Il me semble qu'ils (Anglo) doivent démontrer pourquoi un tiens ne vaut pas mieux que deux tu l'auras", a déclaré Todd Warren, un investisseur d'Anglo chez Tribeca Investment Partners.

Un des 25 principaux investisseurs d'Anglo a déclaré qu'il n'y avait rien de convaincant dans la proposition de restructuration de la société, ce qui a entraîné une baisse des actions de 3,2 % à 26,195 livres mardi, en dessous de la dernière offre de BHP d'environ 27,53 livres par action.

"La direction d'Anglo doit faire pression pour obtenir une augmentation. Un supplément de 10 %. Et ensuite, attendez Glencore", a déclaré l'investisseur qui a refusé d'être identifié en raison de la sensibilité de l'affaire.

Le groupe suisse de matières premières Glencore étudie une éventuelle offre rivale pour Anglo, a rapporté Reuters ce mois-ci.

"Nous continuons à penser que le risque d'interférence reste élevé", a écrit Lyndon Fagan, analyste chez JPMorgan, dans une note publiée mardi avant l'annonce de la restructuration d'Anglo.

Le PDG de Rio Tinto, Jakob Stausholm, a déclaré mardi que son entreprise ne craignait pas les fusions et acquisitions, mais qu'elle disposait de solides options de croissance organique.

BHP, Anglo, Glencore et Rio Tinto ont refusé de faire des commentaires mercredi.

LES OPTIONS DE BHP

En vertu des règles britanniques, BHP dispose d'une semaine pour faire une offre ferme sur Anglo, faute de quoi il sera contraint de s'en retirer pendant au moins six mois.

Pour plaider en faveur du rachat, BHP a mis en avant sa scission réussie de South32, la cession de ses activités pétrolières à Woodside Energy en 2022 et la vente d'actifs dans le secteur du charbon comme autant de preuves qu'elle est plus sûre, selon les diapositives de la présentation de M. Henry à Miami.

Il a également souligné le risque d'exécution après que la direction d'Anglo n'a pas donné suite à la vision de 2016 d'un "nouvel Anglo" qui simplifierait la structure du mineur en un portefeuille central de diamants, de métaux du groupe du platine et de cuivre.

L'option d'être hostile et de présenter son offre directement aux actionnaires d'Anglo n'est pas nouvelle pour BHP, qui l'a fait sans succès en 2007 avec une offre de 140 milliards de dollars sur l'ensemble des actions de son rival Rio Tinto. Elle a également fait une offre hostile de 39 milliards de dollars sur la société canadienne Potash Corp en 2010, qui a été bloquée par le gouvernement canadien.

Toutefois, deux sources au fait du dossier ont déclaré que BHP n'adopterait pas cette approche, car elle a besoin de la direction d'Anglo pour surmonter les obstacles réglementaires en Afrique du Sud et pour l'aider à dégager le plus de valeur possible pour les actionnaires. BHP a également besoin d'une période de due diligence convenue pour examiner les comptes d'Anglo, ont-elles ajouté.

BHP a également indiqué aux investisseurs qu'elle ne renoncerait pas à exiger d'Anglo la scission des entreprises sud-africaines Kumba Iron Ore et Anglo American Platinum comme condition de l'opération. Faire une offre ferme au prix déjà rejeté par Anglo obligerait BHP à acheter l'ensemble de la société, ce qu'elle n'est pas disposée à faire, a déclaré une source au fait de l'affaire.

Cela réduit les options de BHP pour une offre révisée à l'amélioration du ratio d'actions, à l'ajout de liquidités ou à un mélange des deux.

Elle pourrait également décider de se retirer, comme l'a fait Xstrata, rachetée plus tard par Glencore, d'une proposition de fusion entre égaux de 96 milliards de dollars qui a été rejetée par le conseil d'administration d'Anglo en 2009.

BHP a dit aux investisseurs qu'Anglo n'était pas une affaire gagnée d'avance et qu'elle pourrait avoir besoin de temps pour réévaluer la situation, une perspective de plus en plus prise en compte par les actions de BHP qui sont à la hausse, a déclaré un investisseur.

Les actions de BHP ont augmenté de 2,6 % mercredi.

BHP pourrait revenir plus tard, une fois qu'Anglo aura poursuivi sa restructuration, mais à un prix plus élevé, a ajouté l'investisseur. (Reportage de Melanie Burton à Melbourne et de Scott Murdoch à Sydney. Reportages complémentaires de Greg Roumeliotis à New York et de Sinead Cruise, Amy-Jo Crowley, Anousha Sakoui et Clara Denina à Londres ; rédaction de Praveen Menon et Jamie Freed)