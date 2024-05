Les responsables politiques britanniques demandent à Anglo American de reconsidérer l'arrêt de ses travaux sur le projet d'engrais Woodsmith dans le nord de l'Angleterre, dans le cadre d'une restructuration des actifs qu'Anglo a annoncée après avoir rejeté les propositions de rachat du groupe minier mondial BHP.

L'unité d'Anglo, Crop Nutrients, a organisé une réunion publique jeudi pour donner son avis sur le ralentissement du projet dans le Yorkshire du Nord, ont déclaré deux sources. Woodsmith donne actuellement du travail à environ 2 000 personnes, y compris des entrepreneurs, selon le site web de la société minière.

Anglo n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

"Nous demandons instamment à (Anglo) de faire une pause et d'examiner correctement l'impact catastrophique que la perte de tant d'emplois de haute qualité pourrait avoir sur notre région", a déclaré Roberto Weeden-Sanz, candidat du parti conservateur pour Scarborough et Whitby.

"La population locale a soutenu ce projet fantastique pendant de nombreuses années et il ne doit pas servir d'agneau sacrificiel pour repousser le rachat par une plus grande entreprise", a-t-il ajouté.

Anglo indique sur son site internet que depuis le début de la construction en 2017, Woodsmith a généré 1,5 milliard de livres sterling (1,91 milliard de dollars) pour l'économie du Yorkshire et du nord-est de l'Angleterre.

Anglo cherche des partenaires pour Woodsmith depuis environ six mois, a déclaré le directeur général Duncan Wanblad à Reuters le 16 mai, réaffirmant que l'activité sera l'un des trois piliers du mineur rénové, alors même qu'il a ralenti son développement, repoussant la première production à partir de 2027.

La décision de bloquer le projet fait partie d'un plan radical annoncé au début du mois pour céder ou vendre des actifs à la suite d'une chute de 94 % du bénéfice annuel.

"Anglo ne devrait pas prendre à la hâte des décisions qui mettent en péril les moyens de subsistance des habitants de la vallée de la Tees, qui travaillent dur et sont hautement qualifiés", a déclaré Ben Houchen, maire de la vallée de la Tees. "Nous voulons entendre Anglo directement et qu'elle s'engage avec le gouvernement pour s'assurer que toutes les options sont envisagées avant que des mesures drastiques ne soient prises.

Woodsmith, pour lequel Anglo a annoncé une dépréciation de 1,7 milliard de dollars il y a un an, possède le plus grand gisement connu au monde de polyhalite, un minéral naturel contenant des nutriments tels que le potassium, le calcium, le magnésium et le soufre, qu'elle commercialise sous le nom de POLY4.

L'étude de faisabilité du projet ne devrait être prête qu'au début de 2025. Elle aurait été suivie d'un avis complet du conseil d'administration au cours du premier semestre de l'année si la restructuration de l'ensemble des actifs ne s'y était pas opposée.

Les analystes ont estimé les dépenses totales pour Woodsmith à environ 9 milliards de dollars.

(1 $ = 0,7865 livre) (Reportage de Clara Denina ; Rédaction de Susan Fenton)