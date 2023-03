Les valeurs minières pèsent sur l'indice blue-chip

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient largement en baisse lundi à la mi-journée, le FTSE 100 évoluant dans le rouge, lesté par les mauvaises performances des valeurs minières.

L'indice FTSE 100 a perdu 37,28 points, soit 0,5 %, à 7 909,83, tandis que le FTSE 250 a gagné 30,01 points, soit 0,2 %, à 19 955,78. L'AIM All-Share était en baisse de 2,34 points, soit 0,3 %, à 862,63.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,5 % à 791,60, le Cboe UK 250 était stable à 17 495,79, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,5 % à 13 876,58.

La livre sterling était légèrement plus forte lundi à la mi-journée, malgré des nouvelles positives inattendues pour le secteur de la construction britannique.

L'activité de construction a repris au Royaume-Uni au cours du mois de février, un rebond des travaux commerciaux ayant compensé un déclin continu de la construction de logements.

L'indice S&P Global/CIPS des directeurs d'achat de la construction au Royaume-Uni a atteint 54,6 points en février, contre 48,4 en janvier.

En franchissant la barre des 50 points sans changement, il montre que le secteur a connu une forte expansion de l'activité au cours du mois. La lecture est la plus élevée depuis le mois de mai de l'année dernière, et dépasse largement le consensus du marché de 48,5, tel que cité par FXStreet.

La livre était cotée à 1,2006 USD à la mi-journée lundi à Londres, en hausse par rapport à 1,1979 USD à la clôture vendredi.

À Londres, les minières figuraient parmi les pires performances des blue-chip à la mi-journée, Anglo American, Glencore et Fresnillo ayant chuté de 4,2 %, 3,0 % et 2,1 %, respectivement. Il s'agit d'un revirement par rapport à la semaine dernière, où une hausse de 1,2 % sur cinq jours pour le FTSE 100 était en grande partie due aux mêmes valeurs minières.

Lundi, les miniers ont été frappés par une prédiction du Premier ministre chinois Li Keqiang selon laquelle l'économie chinoise connaîtra une croissance d'"environ 5 %" cette année. Cela représente une baisse par rapport à l'objectif de croissance de 5,5 % de l'année dernière.

Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a déclaré que l'objectif de cette année n'était pas aussi élevé que ce qui avait été espéré, notamment en raison du récent regain d'activité des usines et de la confiance des entreprises suite à la levée des restrictions Covid.

"Cela réduira les espoirs que la Chine puisse fournir la vapeur supplémentaire pour compenser les déclins dans d'autres grandes économies, provoqués par les efforts pour maîtriser l'inflation galopante", a-t-elle déclaré.

La Chine n'est pas seulement une locomotive de l'économie mondiale, elle est aussi un acheteur important de matières premières, de sorte que les perspectives de la demande semblent désormais plus sombres que prévu.

Le pétrole Brent était coté à 84,54 USD le baril à midi à Londres lundi, en baisse par rapport à 85,34 USD vendredi soir. L'or était coté à 1 848,67 USD l'once, en légère hausse par rapport à 1 845,56 USD.

Dans le FTSE 250, Aston Martin a bondi de 15 %, Jefferies ayant relevé le prix cible du titre de 120 à 160 pence.

Mercredi dernier, le constructeur de voitures de luxe a salué son "carnet de commandes le plus solide depuis de nombreuses années" et a clôturé l'année 2022 avec un bon dernier trimestre, déclenchant une série de hausses d'objectifs de cours par les analystes.

Clarkson a progressé de 5,5 % après avoir fait état d'une performance "record" en 2022, le chiffre d'affaires et le bénéfice ayant tous deux augmenté de pourcentages à deux chiffres, et il a augmenté sa rémunération pour la 20e année consécutive.

Le fournisseur de services d'expédition intégrés a déclaré que le revenu a bondi de 36 %, passant de 443,3 millions de GBP à 603,8 millions de GBP, principalement grâce à la division Broking, tandis que le bénéfice avant impôts a augmenté de 45 %, passant de 69,1 millions de GBP à 100,1 millions de GBP.

Le président-directeur général, Andi Case, a déclaré qu'il s'agissait d'une "année record" pour Clarksons et que la société envisageait l'année 2023 avec confiance.

Ailleurs à Londres, Foxtons a grimpé de 4,5 % après avoir déclaré avoir acheté Atkinson McLeod pour 7,4 millions GBP, confirmant ainsi un rapport de Sky News dimanche.

Atkinson McLeod est une agence immobilière opérant dans le centre et l'est de Londres avec quatre succursales et augmente l'exposition de Foxtons au marché de la location. Foxtons a déclaré que l'acquisition devrait avoir un effet positif sur les bénéfices cette année.

Entre-temps, James Fisher & Sons a baissé de 4,2 %. Le fournisseur de services maritimes a déclaré qu'il a vendu son activité déficitaire de services nucléaires, James Fisher Nuclear, et ses propriétés associées, et qu'il prendra une dépréciation en conséquence.

James Fisher recevra la somme nominale de 3 GBP pour l'entreprise. Elle dépréciera la valeur du goodwill et des immobilisations corporelles de JFN dans ses résultats annuels de 2022, dans lesquels l'activité sera présentée comme une activité abandonnée.

En 2021, la division a enregistré une perte avant impôts de 100 000 GBP sur des recettes de 51,7 millions de GBP provenant de tiers.

Sur l'AIM, Fusion Antibodies a plongé de 32 % après avoir déclaré qu'elle s'attendait à ce que les recettes annuelles soient nettement inférieures aux attentes en raison de l'incertitude persistante quant au calendrier des commandes.

Les recettes de l'exercice financier se terminant le 31 mars ne devraient pas être inférieures à 2,8 millions de livres sterling, ce qui est "considérablement" inférieur aux attentes actuelles du marché.

Dans les actions européennes lundi, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en hausse de 0,3 %.

Le secteur de la construction de la zone euro s'est encore contracté en février, mais à un rythme plus lent qu'en janvier. L'indice PMI de la construction de la zone euro a atteint 47,6 points en février, contre 46,1 en janvier.

En outre, les ventes au détail dans la zone euro ont baissé de manière inattendue en janvier, en glissement annuel. Par rapport à janvier 2022, les ventes au détail ont diminué de 2,3%.

Cette baisse a légèrement ralenti par rapport à la chute annuelle de 2,8 % observée en décembre. Toutefois, le résultat est bien en deçà du consensus du marché, qui avait prévu une croissance de 1,9 %.

L'euro s'est établi à 1,0633 USD, en hausse par rapport à 1,0601 USD. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 136,11 yens, en baisse par rapport à 136,21 yens.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, remettra son rapport semestriel sur la politique monétaire au Congrès mardi et mercredi. Ricardo Evangelista a déclaré que cela pourrait créer une marge pour des pertes de dollars, si le chef de la banque centrale présente un "ton moins faucon que certains de ses pairs l'ont fait récemment".

Michael Hewson de CMC Market a déclaré qu'il était peu probable que Powell donne trop d'indices "étant donné la proximité de la prochaine réunion", suggérant plutôt que le "principal élément à retenir" sera probablement la dépendance aux données.

La prochaine réunion du Comité fédéral de l'open market aura lieu les 21 et 22 mars.

"Toutefois, ne soyez pas surpris si les marchés s'attardent sur la moindre nuance, juste pour renforcer leur propre état d'esprit", a ajouté M. Hewson.

Les actions à New York ont été qualifiées de plates. Le Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 ont été vus en légère baisse, tandis que le Nasdaq Composite a été pointé en légère hausse.

Encore à venir sur le calendrier économique de lundi, les commandes d'usines américaines sont publiées à 1500 GMT.

