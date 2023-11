(Alliance News) - Anglo American PLC a annoncé mercredi que les ventes de diamants bruts de De Beers ont chuté, le groupe ayant réduit ses stocks en raison de défis économiques difficiles et de fermetures d'usines en Inde.

La société minière basée à Londres a déclaré que la valeur provisoire des ventes de diamants bruts pour le neuvième cycle de vente de 2023 a chuté à 80 millions de dollars, par rapport à 200 millions de dollars dans le huitième cycle. Sur une base annuelle, les ventes ont chuté de 454 millions USD lors du neuvième cycle en 2022.

Le chiffre provisoire des ventes de diamants bruts indiqué pour le neuvième cycle représente la valeur attendue des ventes pour la période comprise entre le 4 octobre et le 3 novembre et reste susceptible d'être ajusté sur la base des ventes finales réalisées.

Les ventes du huitième cycle ont eu lieu entre le 18 septembre et le 3 octobre.

Al Cook, directeur général de De Beers, a déclaré que les défis macroéconomiques continuaient d'affecter le secteur du diamant.

"La reprise du commerce de détail en Chine reste lente. Et le moratoire volontaire sur l'importation de diamants bruts en Inde entraînera une prolongation des vacances de Diwali et des fermetures d'usines dans le plus grand centre de taille de diamants au monde", a déclaré M. Cook.

"Compte tenu de ces conditions, De Beers a continué à réduire la disponibilité des diamants bruts dans le neuvième cycle de vente de 2023", a-t-il déclaré, ajoutant : "De Beers a maintenu le soutien à ses Sightholders avec une flexibilité d'achat totale alors que le flux intermédiaire rétablit un équilibre entre l'offre et la demande de gros."

Anglo American détient 85 % du diamantaire De Beers.

Les actions d'Anglo American ont baissé de 0,3 % à 481,63 ZAR à Johannesburg dans les premières transactions.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

