(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait poursuivre son ascension tardive dans le vert jeudi avec une nouvelle progression lors de l'ouverture des marchés vendredi.

A New York, le Dow a surperformé, bien que les indices de référence ayant une plus grande exposition à la technologie n'aient pas fait de même.

"Il nous reste une donnée importante avant la décision de la semaine prochaine : l'indice PCE de base, la mesure de l'inflation préférée de la Fed. Ce chiffre devrait montrer un léger ralentissement de 2,6 % à 2,5 %, bien que nous puissions voir une certaine accélération dans le chiffre mensuel.

"Mais dans l'ensemble, si ce n'est pas catastrophique, la Fed laissera probablement entendre qu'une baisse des taux est à venir à l'automne, lors de sa réunion de la semaine prochaine", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

La jauge d'inflation préférée de la Fed est l'indice de base des dépenses de consommation personnelle. Ce chiffre en glissement annuel devrait montrer que le taux d'inflation a baissé à 2,5 % en juin, contre 2,6 % en mai.

En ce qui concerne les entreprises britanniques, NatWest a fait état d'un deuxième trimestre supérieur au consensus et a revu ses prévisions à la hausse. IMI et Computacenter ont annoncé des rachats, Keywords a mis en garde contre ses perspectives de croissance et le propriétaire du Brighton Palace Pier a déclaré que le temps pluvieux au Royaume-Uni avait empêché les visiteurs de venir.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 0,2% à 8 203,05

----------

Hang Seng : en légère hausse à 17 013,02

Nikkei 225 : en baisse de 0,5% à 37 667,41

S&P/ASX 200 : en hausse de 0,8 % à 7 921,30

----------

DJIA : clôture en hausse de 81,20 points, 0,2%, à 39 935,07

S&P 500 : clôture en baisse de 0,5% à 5 399,22

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,9% à 17 181,72

----------

EUR : baisse à 1,0851 USD (1,0860 USD)

GBP : baisse à 1,2860 USD (1,2882 USD)

USD : baisse à 153,69 JPY (153,88 JPY)

OR : en hausse à 2 367,21 USD l'once (2 366,60 USD)

PÉTROLE (Brent) : en hausse à 82,42 USD le baril (81,75 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ECONOMIE

----------

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

13:30 BST Dépenses personnelles de consommation aux Etats-Unis

15:00 BST Indice de confiance des consommateurs du Michigan (États-Unis)

----------

La chancelière britannique Rachel Reeves devrait dévoiler un trou noir dans les finances publiques d'environ 20 milliards de livres sterling, ce qui laisse présager des hausses d'impôts. La chancelière présentera lundi les résultats de l'audit des dépenses qu'elle a demandé aux fonctionnaires du Trésor de réaliser. Sa mise à jour révélera "l'ampleur réelle des dégâts que les conservateurs ont causés aux finances publiques", a déclaré une source travailliste. Ils n'ont pas démenti les informations selon lesquelles une première évaluation a révélé un écart de près de 20 milliards de livres sterling par an entre les recettes et les engagements de financement, notamment dans des domaines tels que l'asile et les salaires du secteur public. Ce chiffre pourrait encore évoluer au fur et à mesure que les engagements de dépenses de chaque ministère sont évalués avant la déclaration de la députée à la Chambre des communes. Toute augmentation d'impôt visant à combler le déficit des dépenses pour les services publics essentiels ne devrait pas intervenir avant le budget d'automne, dont M. Reeves devrait également annoncer la date lundi. Les travaillistes ont exclu toute augmentation de l'impôt sur le revenu, de la TVA, de l'assurance nationale et de l'impôt sur les sociétés, mais des modifications des plus-values ou des droits de succession pourraient être envisagées. Interrogé sur le trou noir lors d'une réunion des ministres des finances du G20 au Brésil, M. Reeves a déclaré : "Je ferai une déclaration au Parlement lundi, mais j'ai toujours été honnête quant à l'ampleur du défi auquel nous sommes confrontés en tant que nouveau gouvernement, et permettez-moi d'être très clair : nous allons réparer le gâchis dont nous avons hérité. La source travailliste a ajouté : "Lundi, le public britannique va enfin voir la véritable ampleur des dégâts que les conservateurs ont causés aux finances publiques.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

RBC fait passer Lloyds Banking Group à "sector perform" (surperformance) - objectif de cours de 60 pence

----------

UBS relève Anglo American à "acheter" (neutre) - objectif de cours 2 700 pence

----------

SOCIÉTÉS - FTSE 100

----------

NatWest a revu à la hausse ses perspectives annuelles et a annoncé un accord pour l'acquisition d'un portefeuille de prêts hypothécaires de Metro Bank. Le prêteur a déclaré un revenu total de 7,13 milliards de livres sterling pour le premier semestre 2024, en baisse de 7,7 % en glissement annuel par rapport à 7,73 milliards de livres sterling. Les revenus nets d'intérêts ont chuté de 5,6 % à 5,41 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a diminué de 16 %, passant de 3,59 milliards de GBP à 3,03 milliards de GBP. Pour le seul deuxième trimestre, le revenu total a baissé de 5,0 % en rythme annuel pour atteindre 3,66 milliards de livres sterling, mais il a dépassé le consensus de 3,41 milliards de livres sterling établi par la société. Le bénéfice avant impôt, qui a baissé de 14 % pour atteindre 1,70 milliard de livres sterling, a battu le consensus de 1,26 milliard de livres sterling. NatWest a augmenté son dividende intérimaire de 9,1 %, passant de 5,5 pence à 6 pence par action. En ce qui concerne l'avenir, la société s'attend maintenant à obtenir un rendement des capitaux propres corporels supérieur à 14 %, ses perspectives ayant été revues à la hausse par rapport à "environ 12 %". Le revenu excluant les éléments notables devrait s'élever à environ 14 milliards de livres sterling, ce qui est supérieur à la prévision précédente qui se situait dans une fourchette de 13,0 à 13,5 milliards de livres sterling. NatWest a déclaré que l'accord avec Metro Bank lui permettra d'acquérir un portefeuille de 2,5 milliards de livres sterling de prêts hypothécaires résidentiels de premier ordre au Royaume-Uni. Le directeur général, Paul Thwaite, a déclaré : "Suite à l'annonce d'aujourd'hui, nous acquérons 2,5 milliards de livres sterling de prêts hypothécaires résidentiels de premier ordre auprès de Metro Bank et, en conséquence, nous nous réjouissons d'accueillir environ 10 000 clients au sein du groupe NatWest. Cette transaction est une nouvelle occasion d'accélérer la croissance de notre portefeuille de prêts hypothécaires de détail dans le cadre de notre appétit pour le risque existant, avec des rendements attrayants. Elle est conforme à nos priorités stratégiques et s'inscrit dans le prolongement de notre récente acquisition de Sainsbury's Bank. Nous nous attachons à ce que la transition se fasse en douceur et nous avons de solides antécédents en matière d'intégration réussie avec Metro Bank, suite à notre précédente acquisition de prêts hypothécaires en 2020."

----------

IMI a annoncé de meilleurs résultats semestriels, a confirmé ses perspectives et a annoncé un nouveau rachat d'actions. Elle a également révélé que son directeur financier allait quitter ses fonctions. La société d'ingénierie a déclaré que le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 a augmenté de 1,3 %, passant de 1,08 milliard de livres sterling à 1,10 milliard de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 17 %, passant de 138,5 millions de livres sterling à 162,5 millions de livres sterling. IMI a augmenté son dividende intérimaire de 10 %, passant de 8,0 pence à 10,0 pence par action. En outre, elle a annoncé un rachat d'actions de 100 millions de livres sterling. Le PDG, Roy Twite, a déclaré : "Nous continuons à faire de bons progrès dans la réalisation de nos objectifs : "Nous continuons à bien progresser dans la mise en œuvre de notre stratégie, Breakthrough engineering for a better world (Une ingénierie de pointe pour un monde meilleur). Les résultats du premier semestre ont été conformes aux attentes et nous sommes heureux d'avoir enregistré une croissance organique des ventes de 5 % et une croissance organique du bénéfice d'exploitation ajusté de 6 %, malgré des marchés finaux mitigés. Sur la base des conditions actuelles du marché, nous continuons à prévoir que le bénéfice de base ajusté par action pour l'ensemble de l'année se situera entre 120 et 126 pence". IMI a déclaré que Daniel Shook quittait son poste de directeur financier après avoir passé près de 10 ans au sein de l'entreprise. Il quittera ses fonctions pour des "raisons familiales" au plus tôt en mai de l'année prochaine. IMI a lancé une recherche pour trouver le remplaçant de Shook.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Computacenter s'attend à une baisse de son bénéfice au premier semestre, en raison d'une demande plus faible au Royaume-Uni et d'un calendrier de commandes défavorable en Amérique du Nord, bien qu'elle ait annoncé un rachat d'actions. Il prévoit un bénéfice avant impôts ajusté de 87 millions de livres sterling pour les six premiers mois de 2024, soit une baisse d'environ 29 % par rapport aux 121,8 millions de livres sterling de l'année précédente, a déclaré le fournisseur de technologies et de services informatiques. "Ce résultat a été impacté par le calendrier d'exécution de certaines grosses commandes en Amérique du Nord qui sont maintenant passées au deuxième semestre, ainsi que par l'échelonnement de nos investissements dans les initiatives stratégiques où nous avons dépensé 6 millions de livres sterling supplémentaires par rapport à la même période en 2023", a-t-il expliqué. " Comme prévu, les volumes de Technology Sourcing se sont normalisés au cours du premier semestre par rapport à un premier semestre 2023 exceptionnellement fort. Nous avons réalisé une solide performance sous-jacente en Allemagne et en Amérique du Nord, tandis qu'au Royaume-Uni, la demande de matériel a été plus faible que prévu, les clients faisant preuve d'une plus grande prudence et les décisions d'achat prenant plus de temps à se concrétiser. Il est encourageant de constater que notre carnet de commandes de produits engagés a augmenté de manière significative depuis le début de l'année, grâce à des contrats de Technology Sourcing notables en Amérique du Nord". L'entreprise a annoncé qu'elle reverserait jusqu'à 200 millions de livres sterling à ses actionnaires, en raison de sa "forte position positive de fonds nets ajustés".

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Keywords Studios a mis en garde contre ses perspectives de croissance en raison d'une "demande plus faible" dans une unité et d'une reprise lente de la production de contenu à Hollywood à la suite des grèves. Le fournisseur de services techniques et créatifs pour la production de jeux vidéo a déclaré que son chiffre d'affaires augmenterait de 7 % au premier semestre, mais diminuerait d'environ 2 % sur une base organique. Il s'attendait auparavant à un résultat organique "légèrement négatif". "Keywords a vu un petit nombre de grands projets de développement de jeux vidéo reportés ou annulés au premier semestre, ce qui a créé des lacunes dans les capacités de Create qui n'ont pas pu être comblées à court terme", a expliqué l'entreprise. Keywords a ajouté qu'il y a eu une "montée en puissance relativement lente de la production de contenu à Hollywood". En ce qui concerne l'avenir, Keywords a ajouté : "Le groupe a vu les dépenses des clients les plus importants continuer à augmenter fortement au cours du premier semestre, et prévoit une reprise plus forte après les grèves aux États-Unis au second semestre, ce qui renforce notre confiance dans l'amélioration des performances du second semestre, bien que des retards supplémentaires et des réductions de l'étendue des projets soient maintenant attendus pour tempérer la croissance organique du second semestre par rapport aux attentes antérieures". Le conseil d'administration reste confiant dans la capacité du groupe à surpasser le marché et à atteindre ses objectifs à moyen terme au-delà de 2024".

----------

Brighton Pier Group a déclaré que la fréquentation a souffert d'un début d'été pluvieux au Royaume-Uni. L'entreprise de loisirs et de divertissement, qui exploite le Brighton Palace Pier, a déclaré que la fréquentation pour les quatre semaines se terminant le 21 juillet était en baisse de 29 % par rapport à l'année précédente. "Malgré une période chaude et ensoleillée au cours de la dernière semaine et la mise en œuvre réussie de la facturation d'une livre sterling aux non-résidents pour l'accès à la jetée pendant les périodes de pointe (deux mesures qui ont atténué certaines pressions commerciales sur la jetée), le groupe prévoit maintenant que le chiffre d'affaires annuel de la jetée sera inférieur aux prévisions antérieures", a averti le groupe. "Le groupe doit encore négocier les six semaines restantes de la saison estivale jusqu'à la fin du mois d'août. Cette période représente généralement une part importante des ventes et des bénéfices annuels du groupe. Toutefois, en dépit des recettes provenant des entrées et de la possibilité d'une amélioration des conditions météorologiques en août, le groupe ne croit plus que les ventes et les bénéfices manquants depuis le début de l'année pourront être récupérés. Il s'attend désormais à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements pour l'ensemble de l'année soit inférieur aux attentes du marché.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.