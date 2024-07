Un incendie à la mine de charbon métallurgique Grosvenor d'Anglo American en Australie est susceptible d'affecter négativement son activité de charbon métallurgique en Australie, a déclaré le courtier Jefferies dans une note lundi.

Anglo American a déclaré dimanche qu'il luttait contre un incendie souterrain dans la mine de charbon située dans l'État australien du Queensland, après qu'un feu s'y soit déclaré samedi. Il n'y a pas eu de blessés, mais l'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la mine reste fermée pendant plusieurs mois.

CITATION CLÉ

"Selon nos estimations, Grosvenor représente ~30% de la valeur de 4,5 milliards de dollars que nous attribuons à l'activité charbon d'Anglo. Cet incendie pourrait nuire considérablement au calendrier et à l'évaluation d'une vente potentielle de Moranbah North et de Grosvenor".

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Anglo American a repoussé une offre de 49 milliards de dollars du groupe BHP en mai, en faveur d'une stratégie définie par le PDG Duncan Wanblad, qui comprend un processus de vente de ses actifs dans le domaine du charbon, du nickel et des diamants.

À l'époque, les investisseurs avaient déclaré que M. Wanblad devrait atteindre rapidement ses objectifs, faute de quoi l'entreprise serait vulnérable à une nouvelle offre de la part de "tous les suspects habituels".

L'incendie est le deuxième à la mine depuis 2020, lorsqu'un foyer similaire avait blessé cinq travailleurs, et Anglo avait alors déclaré qu'elle s'efforcerait de faire en sorte qu'un tel incident ne se reproduise plus, a noté Jefferies.

PAR LES CHIFFRES

L'activité charbon sidérurgique d'Anglo American prévoit de produire environ 8 millions de tonnes au cours du premier semestre 2024, dont Grosvenor contribuera à hauteur de 2,3 millions de tonnes.

Anglo avait prévu une production de 15 à 17 millions de tonnes pour l'année, dont Grosvenor devrait contribuer à hauteur d'environ 3,5 millions de tonnes en raison de la planification minière.

Jefferies estime que la mine sera fermée jusqu'au milieu de l'année 2025 et que la fermeture resserrera le marché du charbon de mer de 90 millions de tonnes par an.

RÉACTION DU MARCHÉ

Les actions d'Anglo American ont clôturé à 2502 pence vendredi.

LA RÉACTION

Anglo a déclaré à Reuters qu'elle avait toujours l'intention de céder son activité de charbon sidérurgique et qu'elle avait reçu un vif intérêt de la part d'un large éventail d'acheteurs potentiels.

"L'incident survenu sous terre à Grosvenor est grave et il faudra un certain temps pour évaluer l'impact sur la mine et mettre en œuvre des mesures correctives", a déclaré l'entreprise, ajoutant qu'elle s'attachait à garantir la sécurité et le bien-être de sa main-d'œuvre et des communautés locales.

"Nous évaluerons le calendrier du processus de cession dans les semaines à venir, mais nous poursuivons les travaux de préparation dans l'intervalle.