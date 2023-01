Anglo Asian Mining produit moins d'or mais note des progrès

EN BREF : Anglo Asian Mining PLC - Producteur d'or, de cuivre et d'argent basé à Londres et concentré sur l'Azerbaïdjan - Produit 57 618 onces d'équivalent or en 2022, soit une baisse de 11 % par rapport aux 64 610 onces de l'année précédente. Les liquidités au 31 décembre augmentent de 33 % pour atteindre 20,3 millions USD, contre 15,3 millions USD au 30 septembre. La société affirme avoir fait des progrès "significatifs" sur son gisement de cuivre-or de Zafar, où la conception de la mine est presque finalisée.

Cours actuel de l'action : 104,10 pence, en hausse de 3,1% lundi

Évolution sur 12 mois : baisse de 9,1%.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

