Anglo Asian envisage une année 2023 "charnière", Cordel signe un accord

Anglo Asian Mining PLC - Producteur d'or, de cuivre et d'argent axé sur l'Azerbaïdjan - Prévoit une production en 2023 comprise entre 50 000 et 54 000 onces d'équivalent or, dont entre 4 100 et 4 300 tonnes de cuivre et 30 000 à 32 000 onces d'or. Il déclare : " 2023 est une année charnière pour Anglo Asian, qui entame sa transition pour atteindre une production de cuivre significative avec l'ouverture de ses nouvelles mines Gilar et Zafar et la livraison de la capacité accrue de son usine de flottation. Selon les prévisions, la production de cuivre devrait augmenter de 63% à 71% et la production d'or diminuer de 26 à 30%. Ceci est conforme à la concentration croissante de la société sur le cuivre, capitalisant sur l'agenda mondial de décarbonisation."

DG Innovate PLC - société de recherche et développement sur la mobilité électrique et le stockage de l'énergie basée à Bradford, Angleterre - signe un accord de collaboration avec Brist Axle Systems Srl et Base Studio Arge ve Teknoloji Sanayi AS sur l'électrification des gammes d'essieux. Cet accord reflète le désir des trois parties de collaborer, afin d'établir une position significative sur le marché en pleine croissance de la transmission électrique des véhicules lourds. L'entreprise déclare : "L'accord porte notamment sur l'électrification des gammes d'essieux existantes de Brist et Base, en utilisant les moteurs d'entraînement électriques de DG Innovate et les systèmes de contrôle associés". Le directeur général de DG Innovate, Peter Tierney, ajoute : "Les deux entreprises ont une présence importante sur le marché existant dans nos domaines cibles clés que sont les véhicules commerciaux lourds et les véhicules spéciaux, y compris les véhicules militaires. Cette collaboration devrait permettre à DG Innovate d'accélérer la mise sur le marché de sa technologie d'entraînement améliorée et de proposer une offre de produits beaucoup plus large, comprenant des systèmes complets de transmission. Ces systèmes seront applicables à la fois pour les nouveaux véhicules et sur le marché de la modernisation."

Invinity Energy Systems PLC - Fabricant londonien de stockage d'énergie de qualité utilitaire - Lève 19 millions de GBP en plaçant 59,4 millions de nouvelles actions au prix de 32 pence par action. L'entreprise déclare que le placement est sursouscrit et prévoit d'augmenter la taille de l'offre. Fait suite à l'annonce faite mercredi, où elle prévoyait une levée de fonds de 16 millions de GBP. Le directeur général Larry Zulch déclare : "Le capital levé soutiendra l'expansion de nos activités en fonction de la demande importante et croissante pour nos produits."

PYX Resources Ltd - Producteur de zircon basé à Sydney - Déclare que PT Tisma décroche un renouvellement de licence d'exploration de 10 ans pour le projet de sables minéraux de Tisma à Kalimantan sur l'île de Bornéo, en Indonésie. Le président-directeur général Oliver Hasler déclare : "Il s'agit d'un développement clé pour la société, qui prolonge la durée de la licence d'exploitation où la société opère, et permet ainsi à PYX de poursuivre son activité critique d'exploration et d'exploitation minière, à un moment où le marché des sables minéraux connaît une demande accrue et une croissance constante." Reçoit également un investissement total de 7,0 millions USD de l'investisseur institutionnel américain L1 Capital Global Opportunities Master Fund. Il précise que l'investissement de 7,0 millions USD porte sur des actions PYX d'une valeur de 7,8 millions USD.

Guanajuato Silver Co Ltd - Producteur de métaux précieux au Mexique - identifie 5 mètres à 1 219 grammes d'équivalent argent par tonne et 0,4 mètre à 6 981 grammes à la mine San Ignacio à Guanajuato, Mexique. Il déclare que des forages supplémentaires sont prévus à la mine. Le président-directeur général James Anderson déclare : "SI22-006 est le meilleur trou de forage que la société a réalisé dans l'une de ses mines récemment acquises auprès de Great Panther Mining en août 2022. Le principal objectif de notre plus récent programme de forage à San Ignacio était de cibler le système de veines Melladito dans le but d'étendre la minéralisation d'argent et d'or dans les zones sud et nord de la mine. Ce résultat exceptionnel sera suivi de trous de forage supplémentaires qui tenteront de suivre l'extension en aval-pendage de la veine dans le cadre de la campagne de forage 2023 de la société."

Cordel Group PLC - plate-forme d'intelligence artificielle basée à Londres pour l'analyse des corridors de transport - signe le renouvellement pour trois ans de son accord avec Holland LP, qui fournit des services de tests de géométrie, d'usure des rails et de résistance des voies pour plus de 120 clients de fret, de transit, de lignes courtes et autres en Amérique du Nord, couvrant plus de 80 000 miles de voies. Il dit que cela fait suite au partenariat initial annoncé en septembre 2021. Nick Wayne, vice-président des Amériques, déclare : "Nous avons tiré les leçons de la première phase de notre partenariat et avons mis à jour l'offre de produits, le modèle commercial et les composantes opérationnelles de manière à rendre ce partenariat encore plus efficace à l'avenir." Le président Ian Buddery ajoute : "Des services d'essais de géométrie, d'usure des rails et de résistance des voies pour plus de 120 clients du secteur du fret, des transports en commun, des chemins de fer secondaires et autres en Amérique du Nord, couvrant plus de 80 000 milles de voies."

Ironveld PLC - Société minière basée à Caerphilly, Pays de Galles - Propose une levée de fonds de 2,0 millions GBP par le placement de 666,7 millions d'actions à un prix de placement de 0,30 pence. Comprend 840 000 GBP en placement ferme et 1,16 million GBP en placement conditionnel. Toutes les deux actions placées seront assorties d'un bon de souscription, exerçable à 0,50 pence par bon de souscription, pendant une période de deux ans à compter de la date de leur octroi. Le produit net de la levée de fonds sera utilisé à des fins générales de fonds de roulement et pour accélérer les travaux finaux nécessaires pour atteindre la pleine capacité de production du complexe de fonderie de Rustenburg dans les mois à venir.

Pollen Street PLC - Gestionnaire d'actifs basé à Londres, Angleterre - La valeur nette d'inventaire au 31 décembre est de 578 millions de GBP ou 9,00 GBP par action, tandis que la valeur nette d'inventaire tangible est de 347 millions de GBP ou 5,40 GBP par action. Le total des actifs sous gestion s'élève à 3,4 milliards de GBP, soit une hausse de 36 % par rapport à 2022. Déclare que la dynamique de déploiement s'est poursuivie avec une augmentation de la moyenne des actifs sous gestion payants à 2,3 milliards GBP pour 2022.Annonce un dividende de 16 pence par action au quatrième trimestre, conformément aux objectifs précédemment publiés. Publiera ses résultats annuels le 23 mars.

Agronomics Ltd - Société de capital-risque basée sur l'île de Man et axée sur les opportunités dans le domaine de l'agriculture cellulaire - Investit 500 000 USD dans Wild Microbes Co par le biais d'un "simple accord pour une participation future" dans le cadre du financement de pré-amorçage de 3,3 millions USD de cette dernière. Dit que la souscription a été payée à l'aide de liquidités provenant des ressources propres d'Agronomics. Il est prévu que SAFE soit converti en actions privilégiées de Wild Microbes lors d'un futur tour de financement par actions, donnant à Agronomics une participation approximative de 4,2 % sur une base entièrement diluée. Il est dit : "La technologie exclusive de Wild Microbes lui permettra de concevoir génétiquement de nouvelles souches microbiennes à utiliser comme organismes hôtes pour produire des protéines et d'autres molécules de grande valeur. Actuellement, la majorité des entreprises de fermentation de précision s'appuient sur une petite poignée de micro-organismes pour produire des protéines. Wild Microbes dispose des outils qui, selon elle, peuvent être utilisés pour générer un catalogue de micro-organismes supérieurs susceptibles d'améliorer considérablement l'efficacité de la production pour l'ensemble de l'industrie et de faire baisser les coûts."

Jadestone Energy PLC - Société pétrolière et gazière axée sur l'Asie-Pacifique - Termine l'acquisition d'une participation non exploitée de 9,5 % dans le champ gazier en production de Sinphuhorm et d'une participation de 27 % dans la découverte de gaz de Dong Mun à terre dans le nord-est de la Thaïlande. La contrepartie globale en espèces est passée de 32,5 millions de dollars à 27,8 millions de dollars au moment de la conclusion de l'opération, en raison d'une date d'entrée en vigueur au 1er janvier et des ajustements habituels de clôture, comme indiqué dans une annonce faite plus tard dans le mois. L'acquisition de Sinphuhorm ajoute 4,6 millions de barils d'équivalent pétrole aux réserves 2P à la date effective du 1er janvier et une production nette d'environ 1 600 barils d'équivalent pétrole par jour à Jadestone, sur la base des taux actuels. Le directeur général, Paul Blakeley, déclare : "Il s'agit là d'une preuve évidente de l'augmentation de l'activité de fusions et d'acquisitions dans la région, ce qui renforce notre confiance dans la réalisation de notre stratégie de croissance à court et moyen terme."

