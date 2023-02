Anglo Asian investit dans Libero Copper & Gold pour conserver une participation de 20 %.

(Alliance News) - Anglo Asian Mining PLC a déclaré lundi avoir réalisé un quatrième investissement dans Libero Copper & Gold Corp, une société d'exploration axée sur des projets en Colombie et en Argentine, pour un montant de 480 000 CAD, soit environ 355 000 USD.

Anglo Asian est un producteur d'or, de cuivre et d'argent qui se concentre principalement sur l'Azerbaïdjan. Elle s'est engagée à acquérir 3,2 millions de nouvelles actions Libero au prix de 15 cents canadiens par action.

L'investissement maintient sa participation de 20% dans Libero et fait partie du placement privé récemment lancé par le mineur centré sur l'Amérique du Sud pour lever environ 2,5 millions de dollars canadiens. Cette somme sera utilisée pour l'exploration des projets de porphyre de cuivre de Mocoa et d'Esperanza en Colombie et en Argentine respectivement.

Anglo Asian détient maintenant 21,3 millions d'actions de Libero, ainsi que 12,1 millions de bons de souscription exerçables à 22 et 75 cents canadiens par action.

Elle a déclaré que Libero possède ou a le droit d'acquérir plusieurs propriétés d'exploration de cuivre en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, y compris Mocoa, qui, selon Anglo Asian, est l'une des plus grandes ressources de cuivre-molybdène non développées au monde.

Anglo Asian a déclaré que Libero lui offre une exposition à d'importantes ressources en cuivre, parallèlement à ses projets en Azerbaïdjan, dont elle est entièrement propriétaire.

Elle a ajouté qu'elle se trouve actuellement dans les dernières étapes de l'élaboration de sa stratégie de croissance à moyen terme, qui aboutira à sa transition pour "devenir une société minière de niveau intermédiaire axée sur le cuivre".

"Nous sommes heureux de réaliser ce deuxième investissement cette année, qui au total est notre quatrième investissement dans Libero", a déclaré le directeur général Reza Vaziri.

"Ce deuxième placement d'actions cette année démontre l'attrait d'investir dans Libero et son portefeuille d'actifs. Libero dispose d'une gamme passionnante d'actifs importants en cuivre à travers les Amériques et d'une équipe de gestion expérimentée."

Les actions d'Anglo Asian étaient en baisse de 0,3% à 95,70 pence chacune à Londres lundi matin, tandis que Libero a clôturé en baisse de 2,9% à 0,17 CAD à Toronto vendredi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.