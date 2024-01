Anglo Asian Mining PLC est une société de portefeuille basée au Royaume-Uni. La société fournit des services de soutien et de gestion à sa filiale d'exploitation R.V. Investment Group Services LLC (RVIG). La société et ses filiales sont impliquées dans l'exploration et le développement de projets d'or et de cuivre en République d'Azerbaïdjan et dans l'exploitation du projet phare, la mine d'or et de cuivre de Gedabek en République d'Azerbaïdjan, située sur 300 kilomètres carrés et qui a produit 52 068 onces d'or. Elle opère dans deux segments : les opérations minières et les sites d'exploration. Les deux secteurs sont situés en République d'Azerbaïdjan. Elle possède un portefeuille de 1 962 kilomètres carrés d'actifs d'or et de cuivre à différents stades de développement. La zone contractuelle d'Ordubad, d'une superficie de 462 kilomètres carrés, est située dans la région de la République du Nakhitchevan en Azerbaïdjan. La zone contractuelle de Gosha, d'une superficie de 300 kilomètres carrés, est située dans l'ouest de l'Azerbaïdjan, à 50 kilomètres au nord-ouest de Gedabek.

Secteur Or