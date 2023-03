Highbridge retarde sa liquidation ; Phoenix trouve de l'argent

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Anglo Asian Mining PLC - Producteur d'or, de cuivre et d'argent centré sur l'Azerbaïdjan - Achève le modèle de bloc géologique initial et l'étude d'optimisation de la mine à ciel ouvert au gisement de Xarxar. L'entreprise prévoit d'extraire et de traiter 3 millions de tonnes de minerai par an, avec un objectif de production de 10 000 tonnes de cuivre métal par an sur une période de 7 ans. Stephen Westhead, vice-président d'Anglo Asian, a déclaré : "Ces résultats représentent une étape importante dans notre stratégie de transition vers une entreprise minière de niveau intermédiaire, car Xarxar devrait contribuer de manière considérable à la production annuelle de cuivre de notre portefeuille. L'étude initiale et les travaux d'exploration ont révélé un potentiel de croissance important.

Bradda Head Lithium Ltd - Société de développement du lithium axée sur l'Amérique du Nord - Mobilisation d'une foreuse sonique sur son projet de bassin en Arizona pour démarrer le programme de forage 2023. L'objectif est d'augmenter la couverture de la plus grande partie possible de la zone de 17 kilomètres carrés du projet. La société prévoit une mise à niveau des ressources au troisième trimestre 2023, déclare Charles FitzRoy, directeur général. Il ajoute : "BHL est très bien placé pour tirer pleinement parti du potentiel de croissance des ressources à court terme de nos actifs de lithium sédimentaire en Arizona. La zone pour laquelle nous avons obtenu des permis à Basin West s'étend sur plus de 11 kilomètres carrés, ce qui est considérablement plus grand que Basin East, Basin East Extension et Basin North combinés, soit environ 6 kilomètres carrés."

Egdon Resources PLC - société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur le Royaume-Uni -, Europa Oil & Gas Holdings PLC - société d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz axée sur le Royaume-Uni et l'Irlande -, Union Jack Oil PLC - société de pétrole et de gaz basée à Bath, en Angleterre - Notez la mise à jour du champ pétrolier de Wressle en mer du Nord, au Royaume-Uni, dont la production totale dépasse 390 000 barils de pétrole. L'Agence britannique de l'environnement n'identifie aucun problème sur le site. "Le puits Wressle-1 a continué à produire du pétrole et du gaz associé à des taux de production supérieurs aux prévisions faites avant l'opération réussie de compression du proppant, menée en août 2021", déclarent les sociétés.

Highbridge Tactical Credit Fund Ltd - fonds d'investissement en crédit - annonce qu'il va retarder sa liquidation et rester coté jusqu'en octobre. Il prévoit le rachat obligatoire de la majorité des actions, à un niveau de valeur nette d'inventaire de 2,6368 GBP. Elle indique qu'environ 95 % des actions de chaque actionnaire seront rachetées. En outre, la société versera 2,24 pence par action aux créanciers de l'Exit 2019, mais aucun paiement aux créanciers de l'Exit 2016. Elle ajoute que la VL de décembre 2022 de 2,6368 GBP sera la dernière VL de la société. Elle indique que toute distribution d'AllBlue sera reversée aux actionnaires, tout en envisageant une nouvelle classe d'actions pour la nouvelle stratégie d'investissement. La nouvelle classe d'actions serait totalement distincte.

Mkango Resources Ltd - société d'exploration et de développement minier basée à Vancouver - note la réalisation d'un investissement de 1,5 million de livres sterling par CoTec Holdings Corp dans sa filiale Maginito Ltd. CoTec est une entreprise qui se concentre sur l'écologisation et l'amélioration de l'efficacité des activités d'extraction de matières premières. En outre, John Singleton, directeur de l'exploitation de Cotec, a été nommé au conseil d'administration de Maginito. De plus, "Mkango et CoTec vont collaborer au développement d'opportunités technologiques dans le domaine des terres rares aux États-Unis, avec des études d'opportunité en cours évaluant le recyclage, le traitement chimique, les alliages et la fabrication d'aimants", déclare Mkango.

Phoenix Copper Ltd - explorateur de métaux de base et de métaux précieux dans l'État américain de l'Idaho - trouve 214,5 grammes d'argent par tonne dans le projet de cuivre à ciel ouvert Empire dans le comté de Custer, dans l'Idaho. En outre, elle trouve 505 parties par million de molybdène et 421 ppm de tungstène. Ryan McDermott, président-directeur général, a déclaré : " Le plus important est que les intersections obtenues dans le cadre du programme de forage jusqu'à présent correspondent aux attentes de l'équipe et respectent le type de matériau, le grade et la longueur d'intervalle nécessaires pour les essais métallurgiques actuellement en cours. "Nous sommes impatients de communiquer les résultats des essais métallurgiques dès qu'ils seront disponibles. Nous sommes également impatients de communiquer les résultats d'analyse des forages à circulation inverse de Redstar/Fosse Nord réalisés en 2022. Nous nous attendons à ce que ces résultats soient disponibles dans un avenir proche".

Pineapple Power Corp - société d'acquisition à but spécial - Décroche 350 000 GBP de nouveau financement via le placement de 11,0 millions d'actions à 3 pence chacune par l'intermédiaire du directeur Claudio Morandi. La société n'est actuellement pas en mesure d'émettre et d'admettre de nouvelles actions sans publier un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority, ou sans bénéficier d'une exemption à l'obligation d'émettre un prospectus.

