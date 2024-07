Anglo Asian Mining PLC - producteur d'or, d'argent et de cuivre basé à Londres et concentré sur l'Azerbaïdjan - fournit une mise à jour de la production pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin. La production reste faible car le rehaussement du mur de la digue à stériles n'est pas encore terminé. Les formalités administratives liées à l'élévation du mur devraient être achevées sous peu. En juin, elle a déclaré que les 2,5 premiers mètres de l'élévation totale de 7 mètres seraient achevés environ trois mois après l'approbation. Publication des prévisions annuelles en temps voulu, après la reprise de la production à plein régime.

La production totale du deuxième trimestre a baissé de 78 % pour atteindre 2 707 onces d'équivalent or, contre 12 422 onces d'équivalent or l'année dernière. Le cuivre a baissé de 95 %, passant de 1 014 tonnes à 46 tonnes. La production d'or a baissé de 69 %, passant de 7 870 onces à 2 438 onces. La production d'argent a baissé de 71 %, passant de 22 010 onces à 6 341 onces. La production du premier semestre a baissé de 77 %, passant de 23 391 équivalents-or annoncés un an plus tôt à 5 270 équivalents-or. Le cuivre a baissé de 95 %, passant de 1 870 tonnes à 100 tonnes. L'or a baissé de 68%, passant de 14 623 à 4 704 onces. L'argent a baissé de 71 %, passant de 44 696 onces à 12 740 onces.

Le directeur général, Reza Vaziri, a déclaré : "Nous prévoyons de conclure toutes les formalités : "Nous espérons conclure toutes les formalités dans les plus brefs délais, ce qui nous permettra de tirer pleinement parti de la vigueur actuelle des prix des métaux au profit de nos actionnaires. Nous sommes impatients de reprendre nos activités normales et notre production sous peu, et de fournir des prévisions de production pour l'année".

Cours actuel de l'action : 89,50 pence, clôture en baisse de 0,6 % à Londres vendredi.

Variation sur 12 mois : en hausse de 38 %.

Par Aidan Lane, journaliste à Alliance News

