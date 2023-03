Les premiers travaux d'exploration d'Anglo Asian Mining révèlent la présence de cuivre à Xarxar

(Alliance News) - Anglo Asian Mining PLC a déclaré lundi qu'elle avait identifié une minéralisation de cuivre significative dans sa zone de contrat Xarxar en Azerbaïdjan.

Le producteur d'or, de cuivre et d'argent axé sur l'Azerbaïdjan a déclaré avoir préparé un modèle d'exploration initial de la minéralisation de cuivre dans la zone, tandis qu'un modèle de bloc géologique et une étude d'exploitation minière à ciel ouvert sont actuellement en cours de développement.

La société a indiqué qu'elle avait identifié la minéralisation grâce à un examen approfondi et à une vérification des données fournies par AzerGold CJSC, ainsi qu'à des travaux de terrain réalisés en interne sur le site.

AzerGold a entrepris des tests d'analyse sur trois trous de forage, totalisant 1 140 mètres, a déclaré Anglo Asian, ajoutant qu'elle effectuera les tests d'analyse et l'enregistrement des carottes des 12 trous restants forés par AzerGold.

La société a ajouté qu'elle avait également examiné les données géophysiques, les cartes et les rapports d'interprétation d'AzerGold.

Le vice-président Stephen Westhead a déclaré : "Nous sommes très heureux de l'acquisition de Xarxar et du potentiel de cuivre qu'elle peut apporter au pipeline de production d'Anglo Asian. Les forages de surface et les tunnels d'exploration souterrains sont en cours, et la société attend avec impatience de pouvoir communiquer les résultats prochainement. Des essais métallurgiques sont en cours pour évaluer les options de traitement.

"La zone contractuelle de Xarxar présente un très bon potentiel d'exploration, avec des occurrences minérales connues et des cibles identifiées par le levé ZTEM réalisé précédemment.

Les actions d'Anglo Asian ont chuté de 1,9 % à 98,10 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.