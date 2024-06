Anglo-Eastern Plantations Plc est un producteur d'huile de palme et de caoutchouc basé au Royaume-Uni qui possède des plantations en Indonésie et en Malaisie. La société exploite une superficie plantée d'environ 75 239 hectares (ha). Elle exploite environ six moulins à huile de palme en Indonésie. Les actifs de la société sont répartis en fonction de leur situation géographique, notamment dans le nord de Sumatera, à Bengkulu, à Riau, à Bangka, à Kalimantan, à Plasma et en Malaisie. Sa production de régimes de fruits frais (FFB) dans le nord de Sumatera, qui regroupe les domaines de Tasik, Anak Tasik, Labuhan Bilik (HPP), Blankahan, Rambung, Sg Musam et Cahaya Pelita (CPA), s'est élevée à 423 900 tonnes métriques (mt). Sa production de FFB à Bengkulu, qui regroupe les domaines de Puding Mas (MPM) et d'Alno, s'est élevée à 269 500 tonnes métriques. Sa production de FFB dans la région de Riau, qui comprend les domaines de Bina Pitri, a produit 135 000 t. Sa production de FFB dans la région de Bangka, comprenant les domaines de Bangka Malindo Lestari, a produit 12 900 tonnes. Sa production de FFB en Malaisie est de 9 300 tonnes.

Secteur Pêche et agriculture