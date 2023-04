Anglo-Eastern en hausse grâce à un chiffre d'affaires record

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce vendredi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

Anglo-Eastern Plantations PLC, en hausse de 7,2% à 866,49 pence, fourchette de 12 mois 728,00p - 972,00p. Le producteur d'huile de palme et de caoutchouc annonce un bénéfice avant impôts de 132,9 millions USD en 2022, en baisse par rapport aux 137,1 millions USD en 2021. Le chiffre d'affaires des activités poursuivies augmente à 447,6 millions USD - un record - contre 433,4 millions USD l'année précédente. Et ce, bien que la production de fruits frais en grappes des activités poursuivies atteigne 1,1 million de tonnes en 2022, soit une baisse de 3 % par rapport aux 1,2 million de tonnes de l'année précédente, en raison de la replantation d'arbres vieillissants. La production de FFB à Bengkulu a spécifiquement chuté de 12 %, tandis que la production végétale à Kalimantan a baissé de 3 % en raison de problèmes logistiques. L'entreprise explique que les recettes ont atteint un niveau record en raison des prix élevés de l'huile de palme brute au cours du premier semestre, mais que les bénéfices ont été réduits par une dépréciation et un mouvement négatif des actifs biologiques.

----------

Petrofac Ltd, en hausse de 1,2% à 65,30 pence, fourchette de 12 mois 45,38 pence - 161,20 pence. Le concepteur, constructeur et gestionnaire d'infrastructures énergétiques conclut des accords pour étendre sa facilité de crédit renouvelable et ses deux facilités bancaires bilatérales jusqu'en octobre de l'année prochaine. Petrofac et ses créanciers conviennent de l'extension de 12 mois de 252 millions USD de ses facilités bancaires. Ce montant représente 90 % des facilités de Petrofac existant au 31 décembre, avec des réductions proportionnelles dans les trois cas à partir de la date d'entrée en vigueur. Au 31 décembre, les facilités d'emprunt externes de Petrofac comprenaient une facilité de crédit renouvelable de 180 millions d'USD, dont 124 millions d'USD ont été utilisés, et deux prêts à terme entièrement utilisés de 50 millions d'USD chacun.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

abrdn European Logistics Income PLC, baisse de 1,5% à 70,91 pence, fourchette de 12 mois 66,00p - 112,00p. Le fonds d'investissement axé sur l'immobilier logistique européen déclare une valeur d'actif net par action de 1,19 euro en décembre, en baisse de 7,8% par rapport à 1,29 euro en temps utile l'année précédente. Selon la société, cette baisse est principalement due à l'évolution des rendements à l'extérieur du marché, en raison de la hausse des taux d'intérêt. Avec les dividendes intérimaires déclarés, le rendement total de la valeur liquidative est négatif de 3,8 % en euros pour 2022. À titre de comparaison, le rendement total de la VNI était positif de 12 % en 2021, également en euros. La valeur du portefeuille en fin d'année augmente de 14 % pour atteindre 759 millions d'euros, contre 666 millions d'euros en temps utile, reflétant les nouvelles acquisitions.

----------

Triple Point Social Housing REIT PLC, baisse de 1,2% à 50,40 pence, fourchette de 12 mois 42,25 pence - 95,40 pence. L'investisseur britannique spécialisé dans le logement social a pris connaissance d'un avis d'exécution de l'organisme australien de réglementation du logement social concernant Auckland Home Solutions, un fournisseur de logements subventionnés spécialisés. L'avis indique que le régulateur n'a pas l'assurance qu'Auckland respecte les normes et demande à Auckland de commander un examen indépendant axé sur l'évaluation de la gouvernance, de la planification des activités, de la gestion des risques et de la conformité. À l'issue de cet examen, Auckland doit élaborer et soumettre à l'autorité de régulation un plan d'action pour se mettre en conformité. Triple Point possède 30 actifs loués à Auckland, d'une valeur de 30,8 millions de livres sterling au 31 décembre. Auckland représente 4,6 % de la valeur du portefeuille de la société, ainsi que 4,6 % de son registre des loyers.

----------

