La production de régimes de fruits d'Anglo-Eastern Plantations diminue en raison de la baisse des prix

(Alliance News) - Anglo-Eastern Plantations PLC a fait état vendredi d'une baisse de la production de régimes de fruits frais sur fond de déclin du prix de l'huile de palme brute en raison d'une baisse de la demande due à la concurrence de l'huile de tournesol et de l'huile de canola.

Le producteur d'huile de palme et de caoutchouc en Indonésie et en Malaisie a déclaré qu'au cours des cinq mois se terminant le 31 mai, il a produit 420 300 tonnes métriques de régimes de fruits frais, soit une baisse de 5,3 % par rapport aux 443 800 tonnes métriques de l'année précédente. Toutefois, la production à Kalimantan avec des palmiers plus jeunes a augmenté de 4 % par an, tandis que la production dans les plantations avec des plantes plus âgées a chuté de 9 % à 20 %.

Anglo-Eastern a déclaré que la production à Bengkulu a été affectée par les activités de replantation qui ont réduit les zones matures de 1.675 hectares replantés de 2022 à mai 2023. En outre, la production à Sumatera a été plus faible en raison des variations saisonnières et d'un changement dans le schéma des cultures. Les niveaux de précipitations ont été meilleurs, sauf pour les plantations de Riau et Kalimantan.

La société a déclaré que le prix moyen de l'huile de palme brute ex-Rotterdam au 31 mai a chuté de 39 % pour atteindre 1 006 USD par tonne métrique, contre 1 650 USD il y a un an. Il a encore baissé pour atteindre 890 USD au 2 juin, soit 16 % de moins que le prix de fin mai. L'entreprise a déclaré que la chute des prix était due à l'absence de demande causée par les stocks d'huile végétale tels que l'huile de tournesol et l'huile de canola.

Pour l'avenir, Anglo-Eastern s'attend à une nouvelle baisse des prix de l'huile de palme brute, car la production sera plus élevée au cours du second semestre de l'année.

