AngloGold Ashanti Limited : RBC Capital Markets maintient sa recommandation neutre

Données financières ZAR USD EUR CA 2021 73 083 M 4 937 M 4 128 M Résultat net 2021 18 380 M 1 242 M 1 038 M Dette nette 2021 1 778 M 120 M 100 M PER 2021 7,58x Rendement 2021 1,94% Capitalisation 142 Mrd 9 519 M 8 023 M VE / CA 2021 1,97x VE / CA 2022 1,83x Nbr Employés 26 000 Flottant 99,4% Graphique ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 409,54 ZAR Dernier Cours de Cloture 340,44 ZAR Ecart / Objectif Haut 42,5% Ecart / Objectif Moyen 20,3% Ecart / Objectif Bas -10,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Kandimathie Christine Ramon Chief Executive Officer & Executive Director Ian Kramer Chief Financial Officer Maria Ramos Chairman Graham J. Ehm Executive Vice President-Planning & Technical Sicelo Ntuli Chief Operating Officer-South Africa Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED -0.61% 9 519 NEWMONT CORPORATION 2.55% 49 155 BARRICK GOLD CORPORATION -10.59% 36 138 POLYUS -7.72% 25 849 WHEATON PRECIOUS METALS CORP. -6.21% 17 631 NEWCREST MINING LIMITED -5.51% 15 372