Les actionnaires d'Anglogold Ashanti ont voté vendredi en faveur du projet de la société minière de transférer sa cotation principale de Johannesburg à New York, a annoncé la société, ouvrant ainsi la voie à sa sortie d'Afrique du Sud.

Plus de 98 % des actionnaires d'Anglogold ont approuvé le transfert, dépassant la majorité requise d'au moins 75 % lors d'une réunion virtuelle tenue vendredi, a déclaré la société dans un communiqué.

La réorganisation proposée comprend également le transfert du siège social d'Anglogold de Johannesburg à Londres.

AngloGold, dont le précurseur a été fondé par l'industriel Ernest Oppenheimer il y a un siècle, a achevé la vente de ses mines sud-africaines en 2020.

Les défis géologiques posés par certains des gisements d'or les plus profonds au monde rendant l'exploitation minière en Afrique du Sud plus difficile et plus coûteuse, l'entreprise s'est tournée vers des mines plus lucratives au Ghana, en Tanzanie et en République démocratique du Congo, ainsi qu'en Australie et dans les Amériques.

Le PDG d'Anglogold, Alberto Calderon, a déclaré qu'une cotation primaire à New York permettrait à la société minière d'accéder à la plus grande réserve de capitaux aurifères au monde.