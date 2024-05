Anglogold Ashanti PLC est une société minière aurifère mondiale indépendante basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur un portefeuille diversifié d'opérations, de projets et d'activités d'exploration dans neuf pays sur quatre continents. La société produit également de l'argent (Argentine) et de l'acide sulfurique (Brésil) en tant que sous-produits. Le portefeuille de la société comprend l'Afrique, les Amériques et l'Australie. Les opérations de la société comprennent Kibali, géré par Barrick Gold Corporation, le Ghana (Iduapriem et Obuasi), la Guinée (Siguiri), la Tanzanie (Geita) et la RDC (Kibali). Les Amériques accueillent trois des opérations de la société, une en Argentine et deux au Brésil, ainsi que deux nouveaux projets en Colombie et un nouveau développement au Nevada aux États-Unis. L'Australie accueille deux des exploitations de la société, Sunrise Dam et Tropicana, toutes deux situées dans les champs aurifères du nord-est de l'État d'Australie occidentale. La société poursuit également ses activités d'exploration dans le cadre du projet Oko en Guyane.

Secteur Or