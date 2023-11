Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2023

AngloGold Ashanti plc :

VUE D’ENSEMBLE

AngloGold Ashanti plc (« AngloGold Ashanti », « AGA » ou la « société ») a réaffirmé son objectif de production annuelle pour 2023 à la suite d’une amélioration de la production d’or du T3 par rapport au T2. Cela marque la poursuite de la reprise après les revers subis au premier et au deuxième trimestre de cette année dans ses mines au Brésil et en Guinée, respectivement. La société n’a enregistré aucun accident mortel au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2023.

AngloGold Ashanti a continué à gagner du terrain au cours des trois mois clos le 30 septembre 2023, avec une production d’or en hausse de 3 % par rapport au deuxième trimestre de l’année. La production d’or a augmenté à 673 000 onces au T3 2023 contre 652 000 onces au T2 2023, principalement en raison d’une augmentation des tonnes de minerai traitées, partiellement compensée par une baisse de la teneur réelle globale en minerai récupéré.

La production d’or a augmenté à Iduapriem (+27 %), Siguiri (+22 %), Kibali (+13 %), Serra Grande (+9 %), Geita (+6 %) et Tropicana (+3 %). Ces augmentations de la production d’or d’un trimestre à l’autre ont été partiellement compensées par des rendements plus faibles à Obuasi (-19 %), AGA Mineração (-13 %), Cerro Vanguardia (-5 %) et Sunrise Dam (-3 %). Si l’on tient compte du fait que Córrego do Sítio (« CdS ») au Brésil est en phase d’entretien et de maintenance, la production d’or a augmenté de 5 % d’un trimestre à l’autre.

AngloGold Ashanti a pris des mesures actives pour combler l’écart de valeur avec ses pairs internationaux. Ces efforts comprennent des initiatives visant à améliorer la rentabilité et à prolonger la durée de vie de ses mines, tout en donnant la priorité à la sécurité, en optimisant les flux de trésorerie et en garantissant la réussite des projets. Au cours de la période considérée, la société a également achevé la migration de sa cotation primaire vers la New York Stock Exchange le 25 septembre 2023, afin de permettre un meilleur accès au plus grand marché de capitaux du monde et un meilleur positionnement aux côtés des sociétés les plus valorisées de l’industrie aurifère.

« La production d’or s’est améliorée au cours du troisième trimestre 2023 et devrait à nouveau augmenter pendant le reste de l’année, conformément à nos prévisions », a déclaré le directeur général Alberto Calderon. « Nous continuons à travailler sur plusieurs fronts pour améliorer notre compétitivité par rapport à nos concurrents. La restructuration de notre entreprise est terminée, nous avons continué à affiner notre approche opérationnelle et de projet, et nous sommes sur la bonne voie pour tenir nos engagements en matière de décarbonisation. »

Dans le cadre de la stratégie visant à réduire l’attention portée à la gestion et à orienter l’allocation du capital vers les actifs opérationnels de niveau 1 et de niveau 2 de la société, ainsi que vers ses projets de développement à haut rendement, AngloGold Ashanti a entamé le processus de mise en veilleuse et de maintenance de sa mine CdS déficitaire au cours du mois d’août 2023, et a achevé la vente de sa participation indirecte de 50 % dans le projet Gramalote à B2Gold Corp.

La société continue de faire avancer les études liées à son premier développement dans le district minier de Beatty (Nevada) aux États-Unis, où une ressource minérale initiale de 8,4 millions d’onces et un objectif d’exploration initial de 6,0 millions à 8,0 millions d’onces provenant du seul gisement Merlin ont été signalés plus tôt cette année. AngloGold Ashanti prévoit de prendre une décision finale d’investissement pour North Bullfrog en 2024, une fois que les permis nécessaires auront été obtenus.

En outre, le programme de décarbonisation continue de progresser à la fois à la mine Geita en Tanzanie et à la mine Tropicana en Australie occidentale. Les préparatifs pour connecter la mine au réseau tanzanien, qui comporte un pourcentage élevé de sources d’énergie renouvelable, sont bien avancés, tandis qu’au projet Tropicana, les travaux ont commencé pour la construction d’une installation éolienne et solaire de 62 MW.

Autres faits marquants du troisième trimestre 2023 :

Geita a enregistré une amélioration de sa production d’or par rapport au trimestre précédent de 2023 et est en bonne voie pour terminer l’année en beauté avec un objectif de production de 500 000 oz.

La production d’or de Kibali a augmenté de 13 % par rapport au trimestre précédent de 2023 et de 19 % par rapport à la même période de l’année précédente. L’amélioration de la performance est largement due à l’augmentation des tonnes de minerai traitées et de la teneur récupérée. Les succès de l’exploration devraient plus que remplacer les réserves épuisées par l’exploitation minière cette année.

Iduapriem a enregistré une amélioration de 27 % de sa production en glissement trimestriel, le débit de la mine ayant augmenté après la mise en service de la nouvelle installation de stockage des résidus (TSF). Les teneurs se sont améliorées grâce à l’accès accéléré à des blocs de meilleure qualité (ou teneur).

Siguiri a enregistré une forte augmentation de la production en glissement trimestriel, la mine ayant augmenté sa production à des niveaux proches de la normale à la suite de la défaillance du réservoir de carbone dans la lixiviation (« CIL ») au cours du deuxième trimestre 2023. Associés à l’augmentation de la production, les taux de récupération devraient s’améliorer plus tard dans l’année, lorsque les réservoirs CIL restants seront remis en service et réintroduits dans le circuit de traitement.

Le programme d’examen du potentiel de l’actif complet de Sunrise Dam continue de donner des résultats positifs, les tonnes de minerai souterrain extraites continuant de s’améliorer régulièrement. Au cours du troisième trimestre 2023, la mine a enregistré une amélioration de 18 % en glissement annuel des tonnes de minerai souterrain traitées.

La baisse de la production d’or à Obuasi est principalement due aux mauvaises conditions du sol dans les zones à haute teneur du front de taille actuel de la mine. Conformément à notre engagement d’assurer la sécurité du personnel, il a été décidé de revoir la méthode d’extraction utilisée dans ces zones à haute teneur. À la suite de cet examen, une étude pilote est en cours pour passer de l’exploitation à ciel ouvert sous le niveau du sol à l’abattage et au remblayage vers le haut.

À AGA Mineração, la décision a été prise de mettre la mine de CdS en état d’entretien et de maintenance en août 2023.

Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2023, la production d’or a été de 1 909 millions d’onces, contre 1 971 millions d’onces pour la même période de l’année précédente. Le déficit de production au cours de la période de neuf mois de 2023 par rapport à la même période de l’année dernière est principalement dû à des problèmes que nous avons déjà notés, tels que la défaillance du réservoir CIL au cours du deuxième trimestre de 2023 à la mine de Siguiri en Guinée, qui a entraîné une perte de production estimée à 29 000 oz (attribuables), et la suspension du dépôt de résidus au TSF de Calcinados à la mine de Cuiabá (Brésil) au premier trimestre 2023, qui a nécessité la transition vers la production d’or en concentré et la perte conséquente d’une production estimée à 5 000 oz. Le réservoir de Siguiri a été réparé et la mine a repris sa pleine production, tandis que, pour l’ensemble de l’année, Cuiabá devrait dépasser son objectif de production d’or de 180 000 oz (comprenant 60 000 oz d’or gravimétrique et 120 000 oz d’or sous forme de concentré). Le déficit a été aggravé par une réduction de 36 000 oz à Obuasi au cours du troisième trimestre de 2023, en raison des mauvaises conditions du sol dans les zones minières à haute teneur.

Trimestre clos au mois de

Septembre 2023 Trimestre clos au mois de

Juin2023 Trimestre clos au mois de

Septembre 2022 Période de neuf mois se terminant au mois de

Septembre 2023 Période de neuf mois se terminant au mois de

Septembre 2022 Production oz (000) 673 652 738 1 909 1 971 Tonnes traitées Exploitation à ciel ouvert tonnes (000) 6 955 6 381 7 090 19 939 21 096 Sous terre tonnes (000) 2 987 2 940 3 155 8 551 8 978 Autre tonnes (000) 717 810 552 2 141 1 481 Total tonnes (000) 10 659 10 131 10 797 30 631 31 555 Qualité récupérée Exploitation à ciel ouvert g/tonne 1,25 1,23 1,29 1,22 1,18 Sous terre g/tonne 3,53 3,60 4,26 3,55 3,97 Autre g/tonne 2,40 2,27 0,61 2,14 0,58 Total g/tonne 1,96 2,00 2,13 1,94 1,94

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

Dans la région Afrique, , la production d’or a été de 397 000 oz au cours du trimestre clos le 30 septembre 2023, contre 443 000 oz au cours du trimestre clos le 30 septembre 2022. La production d’or a diminué de 10 % en glissement annuel, principalement en raison de la baisse de la production d’or à Obuasi, Siguiri et Geita, partiellement compensée par la hausse de la production d’or à Iduapriem et Kibali.

La production d’or a augmenté de 9 % en glissement trimestriel pour atteindre 397 000 oz au T3 2023 contre 365 000 oz au T2 2023, principalement en raison de la hausse de la production d’or à Kibali, Geita, Iduapriem et Siguiri, partiellement compensée par la baisse de la production d’or à Obuasi.

Au Ghana, à Iduapriem, la production d’or a été de 71 000 oz au cours du trimestre clos le 30 septembre 2023, contre 66 000 oz au cours du trimestre clos le 30 septembre 2022. La production d’or a augmenté de 8 % en glissement annuel, principalement en raison de la hausse des teneurs globales récupérées par rapport à la période précédente, la mine ayant accéléré l’extraction dans les blocs 7 et 8, coupes 2 A et B, ainsi que de l’augmentation du débit de l’usine de traitement en raison de la mise en service du nouveau TSF.

La production d’or à Iduapriem a augmenté de 27 % en glissement trimestriel pour atteindre 71 000 oz au T3 2023, contre 56 000 oz au T2 2023, principalement en raison d’une augmentation des tonnes de minerai traitées et de la teneur globale récupérée.

À Obuasi, la production d’or a été de 46 000 oz au trimestre clos le 30 septembre 2023, contre 72 000 oz au trimestre clos le 30 septembre 2022. La production d’or a diminué de 36 % en glissement annuel, principalement en raison d’une baisse des tonnes de minerai souterrain traitées et de la teneur globale récupérée.

La production d’or à Obuasi a diminué de 19 % en glissement trimestriel, à 46 000 oz au T3 2023 contre 57 000 oz au T2 2023, principalement en raison de la baisse des tonnes de minerai souterrain traitées et de la teneur globale récupérée.

La production a été affectée par les mauvaises conditions du sol dans certains des chantiers à plus haute teneur. En août, nous avons perdu des équipements miniers souterrains à la suite d’une chute de terrain dans l’une des galeries à haute teneur de la mine. Bien que personne n’ait été blessé dans cet incident, il a été décidé de procéder plus lentement pour assurer la sécurité des opérateurs.

Au cours du mois d’octobre, nous avons commencé à utiliser des foreuses beaucoup plus grandes (l’aléseur V30) pour établir de nouveaux chantiers, ce qui nous permet d’augmenter la production en toute sécurité et d’atteindre des niveaux de production similaires à ceux de l’année dernière. Pour l’avenir, Obuasi met également en œuvre un changement d’approche minière dans les zones à haute teneur, en adoptant une méthode plus sélective adaptée aux conditions du terrain et aux minerais à haute teneur (abattage et remblayage en amont). La transition vers cette nouvelle méthode dans les zones à haute teneur devrait avoir lieu en 2024, après une période d’essai initiale. Grâce au changement de méthode d’extraction, Obuasi devrait produire des niveaux similaires à ceux de l’année dernière en 2023 et près de 300 000 oz en 2024, à mesure que la croissance se poursuivra.

En Tanzanie, à Geita, la production d’or a été de 126 000 oz au cours du trimestre clos le 30 septembre 2023, contre 156 000 oz au cours du trimestre clos le 30 septembre 2022. La production d’or a diminué de 19 % en glissement annuel, principalement en raison d’une combinaison de la baisse des tonnes de minerai traitées et de la baisse de la teneur globale récupérée. Geita reste sur la bonne voie pour atteindre son objectif de production de 500 000 oz d’or d’ici 2023.

La production d’or à Geita a augmenté de 6 % en glissement trimestriel à 126 000 oz au T3 2023 contre 119 000 oz au T2 2023, principalement en raison de l’augmentation des tonnes de minerai traitées et de la teneur globale récupérée.

En République de Guinée, à Siguiri, la production d’or a été de 55 000 oz au trimestre clos le 30 septembre 2023, contre 66 000 oz au trimestre clos le 30 septembre 2022. La production d’or a diminué de 17 % en glissement annuel, principalement en raison de la baisse des teneurs d’alimentation dans les différentes zones exploitées et de la défaillance du réservoir CIL au cours du deuxième trimestre 2023. La production d’or a également été affectée par les protestations de la communauté dans certaines mines à ciel ouvert concernant les opportunités d’emploi. Ces protestations se sont calmées depuis.

La production d’or à Siguiri s’est fortement redressée d’un trimestre à l’autre, passant de 45 000 oz au deuxième trimestre 2023 à 55 000 oz au troisième trimestre 2023, à la suite du rétablissement de la capacité de traitement. La production d’or a augmenté de 22 % par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de l’augmentation des tonnes de minerai traitées, partiellement compensée par des teneurs de récupération globales plus faibles. Les taux de récupération devraient s’améliorer plus tard dans l’année, lorsque les réservoirs CIL restants seront remis en service et réintroduits dans le circuit de traitement.

En République démocratique du Congo, à Kibali, la production d’or a été de 99 000 oz au cours du trimestre clos le 30 septembre 2023, contre 83 000 oz au cours du trimestre clos le 30 septembre 2022. La production d’or a augmenté de 19 % en glissement annuel, principalement en raison d’une augmentation des tonnes de minerai traitées et de la teneur globale récupérée.

La production d’or à Kibali a augmenté de 13 % en glissement trimestriel, à 99 000 oz au T3 2023 contre 88 000 oz au T2 2023, principalement en raison de l’augmentation des tonnes de minerai traitées et de la teneur globale récupérée.

Dans la région des Amériques, la production d’or a été de 136 000 oz au cours du trimestre clos le 30 septembre 2023, contre 152 000 oz au cours du trimestre clos le 30 septembre 2022. La production d’or a diminué de 11 % en glissement annuel, principalement en raison de la baisse de la production d’or à AGA Mineração et à Cerro Vanguardia, partiellement compensée par la hausse de la production d’or à Serra Grande.

La production d’or a diminué de 7 % en glissement trimestriel, à 136 000 oz au T3 2023 contre 147 000 oz au T2 2023, principalement en raison de la baisse de la production d’or à Cerro Vanguardia et AGA Mineração, qui comprend la mise en veilleuse de la mine CdS en août 2023.

Au Brésil, , à AGA Mineração, la production d’or a été de 77 000 oz au cours du trimestre clos le 30 septembre 2023, contre 86 000 oz au cours du trimestre clos le 30 septembre 2022. La production d’or a diminué de 10 % en glissement annuel, principalement en raison de l’arrêt des activités minières à CdS. À Cuiabá, la production d’or s’est élevée à 67 000 oz au T3 2023, dont 21 000 oz d’or gravimétrique et 46 000 oz d’or dans des concentrés.

La production d’or d’AGA Mineração a diminué de 13 % en glissement trimestriel, à 77 000 oz au T3 2023, contre 88 000 oz au T2 2023, principalement en raison de l’arrêt des activités minières à CdS.

À Serra Grande, la production d’or s’est élevée à 24 000 oz au trimestre clos le 30 septembre 2023, contre 22 000 oz au trimestre clos le 30 septembre 2022. La production d’or a augmenté de 9 % en glissement annuel, principalement en raison de l’augmentation des tonnes de minerai traitées, partiellement compensée par la baisse de la teneur globale récupérée.

La production d’or à Serra Grande a augmenté de 9 % en glissement trimestriel, à 24 000 oz au T3 2023 contre 22 000 oz au T2 2023, principalement en raison de l’augmentation des tonnes de minerai traitées, en partie compensée par la baisse de la teneur globale récupérée.

En Argentine, à Cerro Vanguardia, la production d’or a été de 35 000 oz au cours du trimestre clos le 30 septembre 2023, contre 44 000 oz au cours du trimestre clos le 30 septembre 2022. La production d’or a diminué de 20 % en glissement annuel, principalement en raison d’une baisse des tonnes de minerai traitées et de la teneur globale récupérée.

La production d’or à Cerro Vanguardia a diminué de 5 % en glissement trimestriel, à 35 000 oz au T3 2023 contre 37 000 oz au T2 2023, principalement en raison de la baisse des tonnes de minerai traitées, partiellement compensée par des teneurs globales récupérées légèrement plus élevées.

Dans la région Australie, , la production d’or a été de 140 000 oz au cours du trimestre clos le 30 septembre 2023, contre 143 000 oz au cours du trimestre clos le 30 septembre 2022. La production d’or a diminué de 2 % en glissement annuel, principalement en raison de la baisse de la production d’or à Tropicana, partiellement compensée par la hausse de la production à Sunrise Dam.

La production d’or est restée stable par rapport au trimestre précédent, à 140 000 onces, la hausse de la production d’or à Tropicana ayant été compensée par la baisse de la production à Sunrise Dam.

À Sunrise Dam, la production d’or a été de 64 000 onces au troisième trimestre 2023, contre 57 000 onces au trimestre clos le 30 septembre 2022. La production d’or a augmenté de 12 % en glissement annuel, principalement en raison de l’amélioration de la qualité de l’alimentation de l’usine grâce au minerai provenant de zones souterraines à plus haute teneur. Les tonnes de minerai souterrain traitées, un domaine clé d’amélioration à Sunrise Dam, ont augmenté de 18 % en glissement annuel, les avantages du programme de révision de l’IP continuant à se matérialiser.

La production d’or à Sunrise Dam a baissé de 3 % en glissement trimestriel, à 64 000 oz au T3 2023, contre 66 000 oz au T2 2023, principalement en raison d’une réduction des tonnes traitées dans la fosse à ciel ouvert. L’accent reste mis sur l’augmentation des tonnes de minerai souterrain, qui ont augmenté de 6 % en glissement trimestriel.

À Tropicana, la production d’or a été de 76 000 oz au T3 2023, contre 86 000 oz au trimestre clos le 30 septembre 2022. La production d’or a diminué de 12 % en glissement annuel, principalement en raison de la baisse des tonnes de minerai traitées et de la teneur globale récupérée.

La production d’or de Tropicana a augmenté de 3 % en glissement trimestriel, à 76 000 oz au T3 2023 contre 74 000 oz au T2 2023, principalement en raison de la hausse des teneurs globales récupérées, partiellement compensée par la baisse des tonnes de minerai traitées.

PRÉVISIONS

La société a déjà communiqué ses prévisions pour 2023, qui restent inchangées. La société reste en bonne voie pour atteindre son objectif de production d’or pour l’ensemble de l’année. La production d’or devrait être concentrée sur le second semestre de l’année, et la production d’or du quatrième trimestre devrait être la plus forte de tous les trimestres de l’année.

SÉCURITÉ

La société n’a enregistré aucun accident mortel au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2023.

Le taux de fréquence des accidents enregistrables (« TRIFR ») pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023 s’est amélioré de 13 % à 1,16 blessure par million d’heures travaillées, contre 1,33 blessure par million d’heures travaillées au cours de la même période de l’année précédente. Le TRIFR de la société se compare favorablement au TRIFR moyen des membres du Conseil international des mines et métaux, qui est de 2,66 blessures par million d’heures travaillées en 2022. Le TRIFR mesure la sécurité sur le lieu de travail en se basant sur le nombre total de blessures et d’accidents mortels enregistrables par million d’heures travaillées.

MISE À JOUR DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Obuasi

La phase 3 du projet de réaménagement d’Obuasi, qui concerne principalement l’assèchement et la remise en état de l’infrastructure existante autour de la fosse KMS afin d’améliorer la flexibilité globale de l’exploitation minière et l’accès à la zone du bloc 11 à plus haute teneur dans les années à venir, a atteint 82 % d’achèvement global au cours du troisième trimestre de 2023.

Le rythme des travaux sur le projet s’est ralenti en dessous du niveau de 50 %, principalement en raison de précipitations importantes et inattendues, qui ont nécessité une augmentation du pompage souterrain, ainsi que de la découverte de niveaux inattendus de boues résiduelles après l’assèchement de cette zone. Cela a retardé la livraison du projet, qui devrait maintenant être achevé au cours du second semestre de l’année prochaine, bien que le budget d’investissement global du projet reste inchangé.

Malgré le retard du projet, la réduction des goulets d’étranglement dans l’infrastructure existante a créé une capacité de transport de quelque 6 000 tonnes/jour de matériaux à partir de la rampe existante et du seul puits KRS. Une fois le puits KMS remis en service, la capacité globale de levage de matériaux et la flexibilité d’Obuasi devraient s’améliorer considérablement et porter la capacité de levage maximale globale à environ 12 000 tonnes/jour.

Par conséquent, l’optimisation de l’alimentation de l’usine s’étendra sur les 8 km du gisement par la descenderie de Cote D’or au nord, et le minerai à haute teneur plus profond du bloc 11 par le puits KMS situé dans la partie centrale du gisement d’Obuasi, s’étendant jusqu’aux limites sud du gisement par le puits KRS et la descenderie de développement d’Obuasi.

Les activités suivantes ont été réalisées au cours du troisième trimestre 2023

Achèvement des dernières mises à niveau de l’enrouleur de roches de KMS, y compris les travaux sur l’appareil de tête. Le treuil est maintenant prêt à soulever 6000 tonnes/jour.

De nouvelles pompes et tuyauteries pour permettre l’assèchement futur progressent comme prévu au niveau 5000.

Les travaux avec le treuil progressent dans les fosses BSVS et KMVS.

Enlèvement des boues et mise en place de la station du niveau 50.

Tropicana

L’étude de préfaisabilité pour la mine souterraine de Havana a été achevée et une étude de faisabilité est en cours. Cette étude se concentrera sur la préparation opérationnelle et la conception détaillée. La construction de la rampe d’accès devrait commencer au cours du trimestre de juin 2024.

Les travaux sur le projet Tropicana Renewable ont commencé et progressent comme prévu. La nouvelle installation devrait jouer un rôle important, avec d’autres projets en cours et futurs, dans le soutien de la stratégie d’AngloGold Ashanti visant à atteindre une réduction absolue de 30 % des émissions de gaz à effet de serre (« GES ») de portée 1 et de portée 2 d’ici 2030 (par rapport à une base de référence de 2021), dans le cadre de sa feuille de route visant à atteindre des émissions de GES nettes de portée 1 et de portée 2 d’ici 2050.

Nevada

AngloGold Ashanti a terminé l’étude de faisabilité (« FS ») pour le projet North Bullfrog (« NBP ») en octobre 2023. Le projet a été approuvé pour passer à la phase d’ingénierie détaillée et prévoit de parvenir à une décision finale d’investissement pour North Bullfrog en 2024, avec une approbation conditionnelle sous réserve de la réception des permis pertinents. Le PNB propose une alternative d’exploitation à ciel ouvert qui utilise à la fois le broyage par gravité et la lixiviation en tas pour le traitement du minerai. L’obtention des permis pour le PBN est en cours. Le plan d’exploitation et les études environnementales de base ont été acceptés comme définitifs par les agences fédérales et d’État, et les rapports environnementaux supplémentaires requis ont été préparés et examinés. Les processus d’obtention des permis fédéraux et d’État devraient commencer officiellement au cours du premier trimestre de 2024 et l’approbation de la construction devrait être reçue au cours du premier trimestre de 2025.

L’étude conceptuelle (« CS ») pour le projet Expanded Silicon reste en bonne voie. Cette étude conceptuelle devrait permettre de tirer parti des synergies liées à l’augmentation des économies d’échelle et à l’intégration des infrastructures, avec un potentiel d’exploitation minière à grande échelle. L’achèvement de l’étude conceptuelle et la déclaration des ressources minérales pour le projet Expanded Silicon sont prévus pour le quatrième trimestre 2023.

Quebradona

Suite à la décision de l’agence nationale de l’environnement de Colombie (« ANLA ») en novembre 2021 de déposer la demande de licence environnementale de la société relative au projet Quebradona, et à la confirmation de cette décision en avril 2022, AngloGold Ashanti s’est efforcée d’achever l’acquisition des données requises dans la zone d’alignement des tunnels. En outre, une étude de faisabilité optimisée est actuellement en cours pour mettre en œuvre des améliorations dans la gestion de l’eau, la flexibilité opérationnelle, la maintenabilité et la constructibilité. Comme indiqué précédemment, la nouvelle demande de licence environnementale devrait être soumise à l’ANLA en 2026.

Gramalote

Le 18 septembre 2023, AngloGold Ashanti a conclu un accord pour vendre l’intégralité de sa participation indirecte de 50 % dans le projet Gramalote à B2Gold Corp pour un montant total de 60 millions de dollars US. La transaction a été conclue le 29 septembre 2023, AngloGold Ashanti recevant un paiement en espèces de 20 millions de dollars US le 5 octobre 2023. Le montant restant dépendra des étapes de construction et de production atteintes par le projet Gramalote.

MISE À JOUR SUR L’ENTREPRISE

Restructuration de l’entreprise

AngloGold Ashanti a achevé la restructuration de son entreprise en septembre 2023, avec une cotation primaire de ses actions à la Bourse de New York (NYSE) et une domiciliation de l’entreprise au Royaume-Uni. La restructuration de l’entreprise a été annoncée pour la première fois le 12 mai 2023 et a été approuvée par les actionnaires d’AngloGold Ashanti Limited le 18 août 2023. Les actions ordinaires d’AngloGold Ashanti plc ont commencé à être négociées à la Bourse de New York le 25 septembre 2023, en conservant le symbole AU. AngloGold Ashanti reste attaché à la Bourse de Johannesburg (JSE) et à A2X Markets (A2X) en Afrique du Sud, ainsi qu’à la Bourse du Ghana (GhSE) au Ghana, sur chacune desquelles elle a maintenu des cotations secondaires.

Comme indiqué dans l’annonce initiale, la restructuration de l’entreprise a entraîné un certain nombre de paiements d’impôts en Afrique du Sud et en Australie. Ces paiements d’impôts ont été évalués à quelque 286 millions de dollars au total. Les montants des impôts, qui ont été calculés sur la base des prix du marché le 22 septembre 2023, à un prix de clôture de l’action de 18,15 $, un nombre total d’actions en circulation de 419 685 792 et une capitalisation boursière de clôture à la Bourse de New York de 7 600 millions d’euros, sont énumérés ci-dessous.

7,6 milliards sont énumérés ci-dessous. Les montants finaux en dollars américains des paiements d’impôts en Afrique du Sud et en Australie peuvent varier en fonction des taux de change au moment où le paiement est effectué en rands sud-africains et en dollars australiens.

En Afrique du Sud :

Retenue à la source sur les dividendes : 4,18 milliards de rands ou 221 millions de dollars américains.

Taxe sur les transferts de titres : 351 millions de rands ou 19 millions de dollars américains.

En Australie

Estimation des droits des propriétaires : 72 millions de dollars australiens ou 46 millions de dollars américains.

Entretien et maintenance de Córrego do Sítio

Le 25 août 2023, la société a annoncé qu’elle avait placé la mine de CdS, située dans l’État brésilien de Minas Gerais, en entretien et en maintenance à la suite d’une période prolongée de résultats d’exploitation difficiles, caractérisée par une faible production et des coûts bien supérieurs au prix de l’or.

Changements au sein du comité exécutif

Le 25 août 2023, la société a annoncé la nomination de Richard Jordinson en tant que directeur des opérations (« COO ») de la société et membre du comité exécutif à compter du 1er octobre 2023. À compter du 1er octobre 2023, M. Marcelo Godoy a repris son rôle de directeur de la technologie de la Société et M. Jason May a quitté son rôle de directeur de la technologie par intérim.

Nomination d’un secrétaire général par intérim

La Société a nommé Helen Grantham en tant que secrétaire de groupe intérimaire d’AngloGold Ashanti à compter du 25 septembre 2023. AngloGold Ashanti poursuit le processus de recherche d’un nouveau Secrétaire Permanent du Groupe et informera les actionnaires de sa nomination en temps voulu.

Mise à jour sur les rapports

AngloGold Ashanti se qualifie en tant qu’émetteur privé étranger (« FPI ») aux États-Unis aux fins de la loi américaine sur les échanges de titres de 1934, telle qu’amendée (la « loi américaine sur les échanges ») et dépose des rapports annuels sur le formulaire 20-F et des rapports courants sur le formulaire 6-K auprès de la Commission américaine des échanges et des titres (« SEC »). AngloGold Ashanti a l’intention de déposer volontairement des rapports annuels sur le formulaire 10-K, des rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et des rapports courants sur le formulaire 8-K auprès de la SEC au lieu de déposer les formulaires disponibles pour les FPI en commençant par le dépôt du formulaire 10-Q d’ici le deuxième trimestre 2024. Avant le dépôt volontaire sur les formulaires disponibles pour les émetteurs nationaux américains, AngloGold Ashanti déposera son rapport annuel pour 2023 sur le formulaire 20-F et fournira uniquement des informations sur la production pour chaque mine et des mises à jour sur les grands projets dans son rapport pour le premier trimestre 2024. De même, AngloGold Ashanti ne fournit que des informations sur la production de chaque mine et des mises à jour de projets majeurs dans ce rapport pour le troisième trimestre 2023. AngloGold Ashanti prévoit de publier les résultats de l’année complète 2023 avec des informations financières et opérationnelles détaillées en février 2024.

Aperçu des opérations

Pour les trimestres se terminant le 30 septembre 2023, le 30 juin 2023 et le 30 septembre 2022 Production d'or

oz (000) Fosse à ciel ouvert traitée

000 tonnes Broyage/traitement souterrain

000 tonnes Autres broyages/traitements

000 tonnes Extraction à ciel ouvert

qualité g/tonne Récupération souterraine

qualité g/tonne Autre qualité récupérée

qualité g/tonne Total qualité récupérée

qualité g/tonne Septembre-23 Juin-23 Septembre-22 Septembre-23 Juin-23 Septembre-22 Septembre-23 Juin-23 Septembre-22 Septembre-23 Juin-23 Septembre-22 Septembre-23 Juin-23 Septembre-22 Septembre-23 Juin-23 Septembre-22 Septembre-23 Juin-23 Septembre-22 Septembre-23 Juin-23 Septembre-22 AFRIQUE Entreprises communes 99 88 83 512 537 506 446 413 392 — — — 1,89 1,42 0,82 4,75 4,75 5,52 — — — 3,22 2,87 2,87 Kibali - Attribuable 45 % 99 88 83 512 537 506 446 413 392 — — — 1,89 1,42 0,82 4,75 4,75 5,52 — — — 3,22 2,87 2,87 AFRIQUE Filiales 298 277 360 4 669 3 813 4 449 863 946 894 93 43 31 1,16 1,21 1,27 4,38 4,20 6,13 0,96 1,03 1,48 1,65 1,80 2,08 Iduapriem 71 56 66 1 396 1 284 1 392 — — — — — — 1,59 1,34 1,47 — — — — — — 1,59 1,34 1,47 Obuasi 46 57 72 — — — 230 267 299 93 43 31 — — — 5,85 6,49 7,29 0,96 1,03 1,48 4,43 5,74 6,74 Siguiri - Attributable 85 % 55 45 66 2 474 1 830 2 159 — — — — — — 0,69 0,77 0,95 — — — — — — 0,69 0,77 0,95 Geita 126 119 156 799 699 898 633 679 595 — — — 1,84 2,09 1,72 3,85 3,30 5,55 — — — 2,73 2,69 3,25 AUSTRALIE 140 140 143 1 554 1 845 1 950 1 004 912 805 — — — 1,22 1,08 1,29 2,43 2,57 2,42 — — — 1,70 1,58 1,62 Sunrise Dam 64 66 57 271 392 462 659 620 560 — — — 1,54 1,27 1,23 2,36 2,48 2,18 — — — 2,12 2,01 1,75 Tropicana - Attributable 70 % 76 74 86 1 283 1 453 1 488 345 292 245 — — — 1,16 1,03 1,30 2,56 2,77 2,97 — — — 1,46 1,32 1,54 AMÉRIQUES 136 147 152 220 186 185 674 669 1 064 624 767 520 1,84 2,52 3,27 3,25 3,44 3,61 2,62 2,34 0,56 2,79 2,82 2,67 Cerro Vanguardia - Attributable 92,50 % 35 37 44 179 184 165 101 104 116 349 383 440 1,98 2,53 3,54 5,67 5,02 4,90 0,45 0,42 0,46 1,72 1,71 1,88 AngloGold Ashanti Mineração 77 88 86 — — — 293 295 682 275 384 80 — — — 3,17 3,73 3,81 5,37 4,25 1,08 4,24 4,03 3,52 Serra Grande 24 22 22 41 2 20 280 270 266 — — — 1,23 1,66 1,02 2,45 2,52 2,52 — — — 2,30 2,52 2,42 AngloGold Ashanti Total 673 652 738 6 955 6 381 7 090 2 987 2 940 3 155 717 810 552 1,25 1,23 1,29 3,53 3,60 4,26 2,40 2,27 0,61 1,96 2,00 2,13 Entreprises communes 99 88 83 512 537 506 446 413 392 — — — 1,89 1,42 0,82 4,75 4,75 5,52 — — — 3,22 2,87 2,87 Filiales 574 564 655 6 443 5 844 6 584 2 541 2 527 2 763 717 810 552 1,20 1,21 1,33 3,31 3,41 4,08 2,40 2,27 0,61 1,84 1,91 2,06

L'arrondissement des chiffres peut entraîner des écarts de calcul.

Aperçu des opérations

Pour les trimestres se terminant le 30 septembre 2023, le 30 juin 2023 et le 30 septembre 2022 Production d'or

oz (000) Fosse à ciel ouvert traitée

000 tonnes Broyage/traitement souterrain

000 tonnes Autres broyages/traitements

000 tonnes Extraction à ciel ouvert

qualité g/tonne Récupération souterraine Recovered

qualité g/tonne Autre qualité récupérée

qualité g/tonne Total qualité récupérée

qualité g/tonne Septembre-23 Septembre-22 Septembre-23 Septembre-22 Septembre-23 Septembre-22 Septembre-23 Septembre-22 Septembre-23 Septembre-22 Septembre-23 Septembre-22 Septembre-23 Septembre-22 Septembre-23 Septembre-22 AFRIQUE Entreprises communes 250 240 1 588 1 408 1 201 1 134 — — 1,54 0,94 4,45 5,43 — — 2,79 2,94 Kibali - Attributable 45 % 250 240 1 588 1 408 1 201 1 134 — — 1,54 0,94 4,45 5,43 — — 2,79 2,94 AFRIQUE Filiales 860 914 12 619 13 339 2 592 2 438 174 125 1,20 1,16 4,41 5,23 1,00 1,37 1,74 1,79 Iduapriem 189 181 3 914 3 994 — — — — 1,51 1,41 — — — — 1,51 1,41 Obuasi 163 162 — — 732 708 174 125 — — 6,69 6,88 1,00 1,37 5,60 6,05 Siguiri - Attributable 85 % 165 208 6 626 6 861 — — — — 0,77 0,94 — — — — 0,77 0,94 Geita 343 363 2 079 2 484 1 860 1 730 — — 1,98 1,37 3,51 4,55 — — 2,70 2,68 AUSTRALIE 405 397 5 114 5 643 2 807 2 402 — — 1,07 1,15 2,53 2,45 — — 1,59 1,54 Sunrise Dam 190 174 1 012 1 312 1 882 1 678 — — 1,34 1,24 2,43 2,26 — — 2,05 1,81 Tropicana - Attributable 70 % 215 223 4 102 4 331 925 724 — — 1,01 1,12 2,74 2,89 — — 1,33 1,37 AMÉRIQUES 394 420 618 706 1 951 3 004 1 967 1 356 2,14 2,15 3,34 3,60 2,24 0,51 2,70 2,57 Cerro Vanguardia - Attributable 92.50% 114 128 569 568 290 293 1 101 1 225 2,21 2,32 6,12 7,10 0,46 0,44 1,81 1,89 AngloGold Ashanti Mineração 219 231 — — 875 1 947 866 131 — — 3,33 3,61 4,50 1,14 3,91 3,45 Serra Grande 61 61 49 138 786 764 — — 1,22 1,44 2,34 2,24 — — 2,27 2,12 AngloGold Ashanti Total 1 909 1 971 19 939 21 096 8 551 8 978 2 141 1 481 1,22 1,18 3,55 3,97 2,14 0,58 1,94 1,94 Entreprises communes 250 240 1 588 1 408 1 201 1 134 — — 1,54 0,94 4,45 5,43 — — 2,79 2,94 Filiales 1 659 1 731 18 351 19 688 7 350 7 844 2 141 1 481 1,20 1,19 3,41 3,76 2,14 0,58 1,85 1,86

L'arrondissement des chiffres peut entraîner des écarts de calcul.

Administration et informations sur l'entreprise

AngloGold Ashanti plc Société constituée en Angleterre et au Pays de Galles

Numéro d’enregistrement : 14654651

NUMÉRO DE LEI : 2138005YDSA7A82RNU96

Codes boursiers :

ISIN : GB00BRXH2664

CUSIP : G0378L100

NYSE : AU

JSE : ANG

A2X : ANG

GhSE (Actions) : AGA

GhSE (GhDS): AAD

Site Web d’AngloGold Ashanti

www.anglogoldashanti.com

AngloGold Ashanti publie des informations qui peuvent être importantes pour les investisseurs sur la page d’accueil de son site web à ww.anglogoldashanti.com et sur l’onglet « Investisseurs » de cette page d’accueil. Ces informations sont mises à jour régulièrement. AngloGold Ashanti a l’intention d’utiliser son site web comme un moyen de divulguer des informations matérielles non publiques au public de manière large et non exclusive et de se conformer à ses obligations de divulgation. En conséquence, les investisseurs sont invités à visiter régulièrement ce site web pour obtenir des informations importantes sur AngloGold Ashanti, en plus de suivre ses communiqués de presse, ses dépôts auprès de la US Securities and Exchange Commission (SEC) et ses conférences publiques et webdiffusions. Aucun élément du site web d’AngloGold Ashanti ne fait partie du présent document ou n’y est incorporé par référence. Les références au site Web d’AngloGold Ashanti dans le présent document n’impliquent pas une telle incorporation.

PUBLIÉ PAR ANGLOGOLD ASHANTI

