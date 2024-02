Angold Resources Ltd. est une société d'exploration et de développement basée au Canada qui cible les systèmes minéraux à grande échelle dans le monde entier. Les actifs de la société comprennent des projets au Chili et au Canada. Les propriétés de la société sont la propriété Uchi et les propriétés du Chili. Les propriétés chiliennes comprennent les claims Lajitas et Dorado. La propriété Dorado est située dans la région de Maricunga au Chili. Le claim Nevada comprend la propriété Cordillera et est également situé dans la région de Maricunga au Chili. La société détient une participation de 100 % dans les propriétés Dorado et Cordillera, qui incluent une redevance de 2 % sur les revenus nets de fonderie. La société détient une participation de 100 % dans la propriété Uchi, qui est un projet d'exploitation de gisements verts situé dans le district Birch-Uchi de l'Ontario, au Canada. La société détient une participation de 100 % dans un ensemble de terrains de près de 7 000 hectares sans redevances.

Secteur Or