Angus Energy plc est une société indépendante de développement pétrolier et gazier onshore basée au Royaume-Uni. La société possède un portefeuille d'actifs de développement de gaz propre, de projets géothermiques terrestres et de champs de production de pétrole. Elle détient une participation de 100 % dans le champ gazier de Saltfleetby (PEDL005), possède et exploite majoritairement des champs de production de pétrole conventionnel à Brockham (PL 235) et Lidsey (PL 241) et détient une participation d'environ 25 % dans la licence de Balcombe (PEDL244). Le champ gazier de Saltfleetby est situé à terre au Royaume-Uni, dans la licence PEDL005, à l'est du Lincolnshire. Elle est l'opérateur et le partenaire majoritaire de la licence de production PL235, située dans le bassin de Weald, à terre au Royaume-Uni. Elle détient une participation d'environ 80 % dans le champ de Brockham. Le champ pétrolifère de Lidsey est situé sur la licence de production PL241, dans le West Sussex, près de Bognor Regis, sur le flanc sud du bassin de Weald. Le site de Balcombe se trouve à environ huit kilomètres au sud-est de Crawley, près du village de Balcombe.