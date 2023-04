Angus Energy confirme la nomination de George Lucan au poste de président exécutif

(Alliance News) - Angus Energy PLC a déclaré mercredi matin qu'elle avait nommé George Lucan au poste de président, confirmant ainsi une annonce faite le mois dernier.

Angus, une société indépendante de développement pétrolier et gazier onshore basée au Royaume-Uni, a déclaré qu'elle souhaitait devenir "un acteur important dans l'agrégation, la production et le stockage du gaz".

La société a déclaré avoir finalisé la nomination de George Lucan en tant que président exécutif, de Richard Herbert en tant que directeur général et de Patrick Clanwilliam en tant que directeur non exécutif.

Angus a également annoncé la nomination de Tim Kaye au poste de directeur des opérations au Royaume-Uni. M. Kaye, qui a travaillé auparavant pour BP PLC et EnQuest PLC, a rejoint Angus en septembre 2022.

La société attribue à Kaye la direction du projet d'installation et de mise en service de son deuxième compresseur de gaz dans le champ gazier de Saltfleetby. Le site produit du gaz à partir de l'est du Lincolnshire, et Angus a acquis une participation de 100 % et le statut d'opérateur en 2022.

Les actions d'Angus ont clôturé en hausse de 2,4 % à 1,72 pence chacune à Londres mercredi.

